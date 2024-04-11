主页 人工智能与机器学习 Watson Text to Speech IBM Watson Text to Speech
将文本转换为多种语言和声音的自然语音
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平台上的成堆文档以及条形音箱
什么是 IBM Watson Text to Speech？

IBM Watson Text to Speech 是一项 API 云服务，使您能够在现有应用程序或 Watsonx Assistant 中将书面文本转换为各种语言和语音的自然音频。使用用户的母语与他们互动，让您的品牌发出自己的声音，改善客户体验和参与度。为不同能力的用户提高无障碍访问性，提供音频选项以避免驾驶时分心，或自动进行客户服务互动，减少客户等待时间。
深入了解与 IBM 一起加速发展的方法

IBM Watson Text to Speech 现已作为一个容器化库提供给 IBM 合作伙伴，以便将 AI 技术嵌入到他们的商业应用程序中。
优势 改善用户体验

通过将书面文本转换成音频，帮助所有客户理解您的信息。

 提高解决客户问题的能力

以客户的母语提供关键信息，以便更快地解决客户问题。

 保护您的数据

享受 IBM 数据治理实践的一流安全性。

 真正实现了随处运行

专为支持全球语言而构建，可部署在任何云环境（公有云、私有云、混合云、多云）中，也可以进行本地部署。
功能亮点 Watson Text to Speech 为何与众不同？入门所需的一切 实时语音合成

提供多语种、声音自然流畅的支持。

 为您的品牌提供专属之音

使用 Premium 打造品牌专属之音。

 人工智能和机器学习领域的领导者

受益于 IBM 在人工智能和机器学习方面的研究成果。

 听起来很自然的声音

我们利用人类语音训练的深度神经网络可以自动生成流畅、自然、优美的语音。

 自定义语音

使用短短一小时的录音，模仿您选择的语音风格，设计您自己的品牌专属神经网络语音。高级功能。

 可控的语音属性

使用语音合成标记语言轻松调整发音、音量、音调、速度和其他属性。

 自定义单词发音

借助 IPA 或 IBM SPR 澄清不常见单词的发音。

 表现力

通过选择具体的说话风格来控制语调：好消息、歉意和不确定。

 语音转换

通过指定强度、音高、呼吸、速率、音色等属性来个性化语音质量。

用例

数据自助服务 使用 Watson 支持的虚拟助理在电话上回答呼叫中心的常见问题。
通话分析 通过挖掘对话日志以快速、准确地识别新出现的呼叫模式、客户投诉、情感、不合规行为等等，提高客户服务中心的绩效。
代理助手 利用人工智能支持的文档和内网搜索，在通话过程中提供实时协助，提高客服人员的工作效率和成功率。当客服人员与客户交谈时，Watson 会监听对话、转录音频、在文档中搜索相关内容，并在几秒钟内将答案反馈给客服人员。
交互式演示
体验与众不同之处 在我们的交互式演示中，深入了解强大的高级 AI、神经网络语音和语音自定义功能。 转到实时演示
与 IBM 合作

独立软件供应商 (ISV) 与 IBM 携手创新，加速业务增长。与我们合作，提供嵌入 AI 的增强型商业解决方案，满足客户的需求。
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深入了解与 IBM 合作构建的优势

利用 IBM 嵌入式 AI，加速构建基于 AI 的解决方案

成功案例

一名女性使用手机在笔记本电脑前记笔记
保险机器人帮助陷入危机的客户

CodeObjects 通过协助完成保单持有人的请求和交易，来减少其等待时间。

购买方式

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入门所需的一切。每月免费使用 10,000 个字符。

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每千字符低至 0.02 美元

非常适合企业。获得不限量的字符、高价值的功能和有保障的正常运行时间。

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为大型且安全敏感的公司提供更多容量和数据保护。高级版包括品牌定制的神经网络语音和 99.9% 的高可用性以及服务水平正常运行时间保证。

随时随地部署

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借助 IBM Cloud Pak for Data 的灵活性，在防火墙后或任何云环境中进行部署。Deploy Anywhere 版本包含每月不限量字符、35 种神经网络语音以及 16 种支持的语言和方言。
资源 API 参考

利用我们的增强安全功能，确保对您的传输中数据和静态数据进行隔离和端到端加密。

 阅读更多 下载 SDK

GitHub 中的 Watson SDK 存储库。

 前往 GitHub 数据隐私和安全

请参阅有关我们增强的安全功能的文档，这些功能可确保您的数据在传输和静态时实现端到端隔离和加密。

 了解更多信息 支持您的语言或方言

神经网络语音由深度神经网络提供支持，利用清晰、干脆、自然的声音改善客户体验。

 阅读更多 创建语音聊天机器人

使用文本转语音服务将从 Watsonx Assistant 传入的文本转换为语音响应，以便用户通过电话听到。

 阅读更多 OpenShift 上可定制的文本到语音功能

完成逐步操作，以便在 Red Hat OpenShift 中安装可自定义的文本转语音服务

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采取后续步骤

查看 Watson Text to Speech 功能的实际应用。

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