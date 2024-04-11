IBM Watson Text to Speech 是一项 API 云服务，使您能够在现有应用程序或 Watsonx Assistant 中将书面文本转换为各种语言和语音的自然音频。使用用户的母语与他们互动，让您的品牌发出自己的声音，改善客户体验和参与度。为不同能力的用户提高无障碍访问性，提供音频选项以避免驾驶时分心，或自动进行客户服务互动，减少客户等待时间。