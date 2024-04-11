IBM Watson Text to Speech 是一项 API 云服务，使您能够在现有应用程序或 Watsonx Assistant 中将书面文本转换为各种语言和语音的自然音频。使用用户的母语与他们互动，让您的品牌发出自己的声音，改善客户体验和参与度。为不同能力的用户提高无障碍访问性，提供音频选项以避免驾驶时分心，或自动进行客户服务互动，减少客户等待时间。
IBM Watson Text to Speech 现已作为一个容器化库提供给 IBM 合作伙伴，以便将 AI 技术嵌入到他们的商业应用程序中。
通过将书面文本转换成音频，帮助所有客户理解您的信息。
以客户的母语提供关键信息，以便更快地解决客户问题。
享受 IBM 数据治理实践的一流安全性。
专为支持全球语言而构建，可部署在任何云环境（公有云、私有云、混合云、多云）中，也可以进行本地部署。
提供多语种、声音自然流畅的支持。
使用 Premium 打造品牌专属之音。
受益于 IBM 在人工智能和机器学习方面的研究成果。
我们利用人类语音训练的深度神经网络可以自动生成流畅、自然、优美的语音。
使用短短一小时的录音，模仿您选择的语音风格，设计您自己的品牌专属神经网络语音。高级功能。
使用语音合成标记语言轻松调整发音、音量、音调、速度和其他属性。
借助 IPA 或 IBM SPR 澄清不常见单词的发音。
通过选择具体的说话风格来控制语调：好消息、歉意和不确定。
通过指定强度、音高、呼吸、速率、音色等属性来个性化语音质量。
独立软件供应商 (ISV) 与 IBM 携手创新，加速业务增长。与我们合作，提供嵌入 AI 的增强型商业解决方案，满足客户的需求。
深入了解与 IBM 合作构建的优势
利用 IBM 嵌入式 AI，加速构建基于 AI 的解决方案
精简版 (Lite)
免费
入门所需的一切。每月免费使用 10,000 个字符。
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每千字符低至 0.02 美元
非常适合企业。获得不限量的字符、高价值的功能和有保障的正常运行时间。
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为大型且安全敏感的公司提供更多容量和数据保护。高级版包括品牌定制的神经网络语音和 99.9% 的高可用性以及服务水平正常运行时间保证。
随时随地部署
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借助 IBM Cloud Pak for Data 的灵活性，在防火墙后或任何云环境中进行部署。Deploy Anywhere 版本包含每月不限量字符、35 种神经网络语音以及 16 种支持的语言和方言。
利用我们的增强安全功能，确保对您的传输中数据和静态数据进行隔离和端到端加密。
GitHub 中的 Watson SDK 存储库。
请参阅有关我们增强的安全功能的文档，这些功能可确保您的数据在传输和静态时实现端到端隔离和加密。
神经网络语音由深度神经网络提供支持，利用清晰、干脆、自然的声音改善客户体验。
使用文本转语音服务将从 Watsonx Assistant 传入的文本转换为语音响应，以便用户通过电话听到。
完成逐步操作，以便在 Red Hat OpenShift 中安装可自定义的文本转语音服务