2016 年和 2017 年，美国及其他地区的自然灾害数量创下历史新高。对于财产和意外伤害 (P&C) 保险公司来说，这意味着飓风、洪水、火灾等灾难性损失理赔数量创下新高。伴随理赔数量增加而来的，是 P&C 保险公司提供尽善尽美客户服务的需求。于 CodeObjects 这家全美保险公司核心保险系统开发供应者而言，这是行动的号角。

CodeObjects 产品管理副总裁 Arun Bala 解释说：“如果有人因飓风损坏了房屋而遭受损失，他们可不想花一个小时的时间向保险公司索赔。“许多投保人与保险公司唯一的互动就是当他们需要提出理赔时，因此，让客户获得尽可能正面的体验符合保险公司的最佳利益。”

然而，许多保险公司将这一重要接触点外包给第三方呼叫中心，这可能会造成一些麻烦。外包呼叫中心通常使用自己的系统，因为他们不想对员工进行多种不同应用程序的培训。这可能会影响保险公司获取定损所需的准确信息，进而导致整个理赔处理过程效率低下。

Bala 说：“不仅仅是在发生灾难事件时拨打电话，人们还会打电话来了解自己的保险范围，或询问有关账单的问题。他们与客户服务代表接触的每一个环节都可能效率低下，更不用说还有高昂的成本。这些都是重大的痛点，许多保险公司正在尝试使用自动化来减轻这些痛点。”

Bala 表示：“为了应对这些问题，我们正在用聊天机器人功能增强我们的核心系统产品和服务，让我们的现有客户和潜在客户能够提供卓越的客户体验。”

“我们相信聊天机器人是一个值得期待的方案。一旦模型训练得足够好，它就会提供可预测和可重复的结果。聊天机器人一经得到训练后，可以像五星级 CSR [客户服务代表] 一样进行交谈，那么每一次对话都有可能成为五星级对话。”Bala 说道。