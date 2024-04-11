主页 人工智能与机器学习 Watson Speech to Text IBM Watson Speech to Text
使用人工智能语音识别和转录功能将语音转换为文本
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办公桌前的一名男性，旁边是条形音箱和文档
什么是 IBM Watson Speech to Text？

IBM Watson® Speech to Text 技术可实现多种语言的快速准确语音转录，适用于各种用例，包括但不限于客户自助服务、客服协助和语音分析。可以使用我们的高级机器学习模型开箱即用、快速上手，或根据您的使用情况进行定制。
深入了解与 IBM 一起加速发展的方法

IBM Watson Speech to Text 现已作为一个容器化库提供给 IBM 合作伙伴，以便将 AI 技术嵌入到他们的商业应用程序中。
优势 更准确的人工智能

我们的一流 AI 嵌入到 Watson Speech to Text 内，能够真正了解您的客户。

 为您的业务量身定制

根据您特定领域的语言和特定的音频特征对 Watson Speech to Text 进行训练。

 保护您的数据

享受 IBM 数据治理实践的一流安全性。

 真正实现了随处运行

构建为可以支持全球语言，可部署在任何云（公有云、私有云、混合云、多云或本地）上。
功能亮点 Watson Speech to Text 为何与众不同？ 自动语音识别

使用依托 IBM Watson 的语音识别神经技术，支持您的语音应用程序。

 

 模型训练选项

利用语言和声学训练选项，提高用例的语音识别准确性。

 针对客户服务进行了优化

利用针对客户服务领域进行了调整的语音模型，激活语音应用程序。

 预先训练的语音模型

利用针对客户服务领域进行了调整的语音模型，激活语音应用程序。

 微调功能

提高提取短语、单词、字母、数字或列表时的语音识别准确性。

 低延迟转录

使用经过优化的模型，在实时语音应用程序中实现低延迟。

 转录之前的音频诊断

在开始转录之前，分析并纠正微弱的音频信号。

 最终结果前的临时转录

在生成语音时和整个最终处理过程中，利用语音转录功能缩短应用程序的响应时间。

 智能格式化

通过将日期、时间、数字、币值、电子邮件和网站地址转换为常规形式，将其转录到最终转录结果中。

 说话人识别

识别在多人语音交流中谁说了什么。目前已针对呼叫中心的双向通话进行了优化，但最多可检测到 6 个不同的扬声器。

 单词查找和筛选

使用我们的关键字发现和脏话过滤功能，过滤特定词语或不当内容。（仅限美国英语）

用例

数据自助服务 使用 Watson 支持的虚拟助理在电话上回答呼叫中心的常见问题。
呼叫分析 通过挖掘对话日志以快速、准确地识别新出现的呼叫模式、客户投诉、情感、不合规行为等等，提高客户服务中心的绩效。
代理助手 利用人工智能支持的文档和内网搜索，在通话过程中提供实时协助，提高客服人员的工作效率和成功率。当客服人员与客户交谈时，Watson 会监听对话、转录音频、在文档中搜索相关内容，并在几秒钟内将答案反馈给客服人员。
交互式演示
体验差异 在我们的互动演示中探索高级人工智能、神经网络语音和语音定制的强大功能。 转到实时演示
与 IBM 合作

独立软件供应商 (ISV) 与 IBM 携手创新，加速业务增长。与我们合作，提供嵌入 AI 的增强型商业解决方案，满足客户的需求。
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深入了解与 IBM 合作构建的优势

利用 IBM 嵌入式 AI，加速构建基于 AI 的解决方案

成功案例

呼叫中心每次呼叫的收入增加 20%

了解大型客户服务中心如何利用 AI 实现运营转型。(2:31)

购买方式

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每月 500 分钟的免费语音识别和 38 个预训练语音模型。

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进阶版 (Plus)

低至每分钟 0.01 美元

调整语音模型以提高识别和转录的准确性。Plus 版本包括每月无限分钟数和 100 次并发转录。

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Premium

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为高度重视安全性的大型公司提供更多的容量和数据保护。Premium 包含每月不限时分钟数和不限次并发转录。

随时随地部署

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借助 IBM Cloud Pak for Data 的灵活性，在防火墙后或任何云环境中进行部署。Deploy Anywhere 版本包含每月不限时分钟数和不限次并发转录，以及噪声检测、语音自定义和数据隔离。
资源 API 参考

能够满足所有开发需求的技术 API 规范。

 阅读更多 下载 SDK

GitHub 中的 Watson SDK 存储库。

 前往 GitHub 数据隐私和安全

请参阅有关我们增强的安全功能的文档，这些功能可确保您的数据在传输和静态时实现端到端隔离和加密。

 了解更多信息 在几分钟内构建自定义的语音识别模型

了解如何使用 IBM Watson 快速创建自定义的语音模型 - 无需了解如何编码。

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