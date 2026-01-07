与 IBM 合作，将语音能力嵌入到您的解决方案中
IBM Watson® Speech Libraries for Embed 是一套容器化的文本转语音与语音转文本库，旨在为 IBM 合作伙伴提供更高灵活性，将 IBM Research® 的前沿技术无缝融入其解决方案。现以嵌入式 AI 形式提供，合作伙伴可更快速地构建语音转录与语音合成应用，并将其部署至任何混合多云环境中。
Watson Speech to Text Library（STT）采用容器化的语音转文本与文本转语音库，为 IBM 合作伙伴提供开箱即用的高准确性。借助先进的训练技术与定制化工具，可针对特定业务领域对模型进行精细化调优。
Watson Text to Speech（TTS）库可将书面文本实时转换为多种语言的自然语音，实现高质量的语音合成体验。
IBM 自然语言 AI 容器化库专为实际应用场景打造，提供稳定可靠的 API，并通过动态实现机制，实现跨模型的互操作性。
在您首选的容器环境中（本地 Docker 平台、Kubernetes 或无服务器容器），在任意混合多云上部署和运行应用程序。
利用实时音频转录与文本转换功能，实现自助服务操作与自动应答。
利用 Watson Speech 实时转录功能，捕捉来电者与客服人员之间的对话。
使用 Watson Speech 对通话录音进行转录，实现通话后的文字记录。
将文本转换为自然语音，助力电子学习和新语言学习实践。
提供音频功能，为视障人士、阅读障碍用户或读写能力有限的用户提供辅助支持。
使用 IBM Watson Speech Libraries 增强您的应用程序。加入 IBM Partner Plus，与 IBM 一起构建差异化解决方案，加速业务增长。深入探索嵌入式 AI 的强大功能。