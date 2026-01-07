IBM Watson® Speech Libraries for Embed 是一套容器化的文本转语音与语音转文本库，旨在为 IBM 合作伙伴提供更高灵活性，将 IBM Research® 的前沿技术无缝融入其解决方案。现以嵌入式 AI 形式提供，合作伙伴可更快速地构建语音转录与语音合成应用，并将其部署至任何混合多云环境中。