IBM Watson Speech Libraries for Embed

与 IBM 合作，将语音能力嵌入到您的解决方案中

IBM Speech Libraries 示意图

概述

IBM Watson® Speech Libraries for Embed 是一套容器化的文本转语音与语音转文本库，旨在为 IBM 合作伙伴提供更高灵活性，将 IBM Research® 的前沿技术无缝融入其解决方案。现以嵌入式 AI 形式提供，合作伙伴可更快速地构建语音转录与语音合成应用，并将其部署至任何混合多云环境中。

Watson Speech to Text Library for Embed

Watson Speech to Text Library（STT）采用容器化的语音转文本与文本转语音库，为 IBM 合作伙伴提供开箱即用的高准确性。借助先进的训练技术与定制化工具，可针对特定业务领域对模型进行精细化调优。
Watson Text to Speech Library for Embed

Watson Text to Speech（TTS）库可将书面文本实时转换为多种语言的自然语音，实现高质量的语音合成体验。

使用 IBM 自然语言 AI 进行构建

灵活可扩展

IBM 自然语言 AI 容器化库专为实际应用场景打造，提供稳定可靠的 API，并通过动态实现机制，实现跨模型的互操作性。

随处运行

在您首选的容器环境中（本地 Docker 平台、Kubernetes 或无服务器容器），在任意混合多云上部署和运行应用程序。

用例

客户服务 代理助手 语音分析 电子学习 可访问性
订阅定价

与 IBM 合作
独立软件供应商 (ISV) 与 IBM 携手创新，加速业务增长。与我们合作，提供嵌入 AI 的增强型商业解决方案，满足客户的需求。
CodeObjects 打造顺畅无缝的客户体验
借助 IBM Watson Speech 技术，CodeObjects 消除呼叫中心等待时间，降低运营成本，并帮助焦虑客户快速恢复平静。
Don Johnston 为学生提供无障碍的阅读与写作体验
Don Johnston 通过提供一种解决方案，让学生可以大声听到教育材料中的文本，从而提高在学校的阅读和写作理解能力。
采取后续步骤

使用 IBM Watson Speech Libraries 增强您的应用程序。加入 IBM Partner Plus，与 IBM 一起构建差异化解决方案，加速业务增长。深入探索嵌入式 AI 的强大功能。

