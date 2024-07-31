轻松将企业级 AI 嵌入到您的解决方案中，从而释放新的商机
随着 AI 的应用不断增长，企业需要投入大量资源和时间，才能在其解决方案中有效部署 AI。IBM 的生成式 AI 技术通过使 AI 可访问、可使用来应对这些挑战，使独立软件供应商 (ISV) 能够轻松地实施商用 AI，同时专注于其领域专业知识。您不需要成为专家，也可以使用 IBM AI 技术，以更快的速度和更低的成本构建 AI 驱动的解决方案。IBM 的嵌入式 AI 产品组合使您能够更轻松地将值得信赖的 AI 集成到您的商业应用程序中，缩短产品上市时间，并将其部署到任何混合多云环境中。
IBM 最近推出了 watsonx.ai 轻量级引擎，专为企业设计。新发布的 watsonx.ai 轻量级引擎允许您访问各种适用的基础模型，包括开源、专有和自定义基础模型以及企业级 API。您可以在提供企业级 AI 推理功能的同时，减少总占用空间和计算需求。
通过嵌入 IBM 的 AI 功能，合作伙伴可以在更短的时间内以更少的资源增强现有解决方案并构建新的应用程序。
利用 IBM 和 Llama、Mistral 和 Flan 等开源模型创建的适用于各种目的的企业解决方案。
来自 IBM 的 AI，从设计之初就以信任为重，融入公平性、可解释性与隐私性原则。
这些技术采用开源和 IBM 模型开发，能够在任何地方（云、任何运行时、本地或边缘）构建和运行应用程序或解决方案。
由 IBM 的企业级安全性提供支持，同时提供 24x7 全天候企业支持。
专为特定业务用例而设计，包括企业可以根据其专有数据和公司准则定制的精选模型。
通过确定面向您应用的关键用例来开启您的可嵌入式 AI 之旅。
通过任务自动化和流程精简，提高工作效率，为员工腾出时间和精力，着手于影响力更高的工作。无缝集成各种来源的数据，助力实现更迅速、更准确、更明智的决策，优化业务成果。
借助直观的用户界面，构建人工智能驱动的语音客服和聊天机器人。增强客户服务体验，在正确的上下文中理解客户，并在任意应用程序、设备、渠道中提供快速、一致、准确的回答和自助服务支持。
使用先进的自然语言处理、自然语言理解和光学字符识别功能，搜索和分析各种格式的内容，并提取情感分析、关键词、类别分类、概念标记等。
在我们的下一代企业工作室中，轻松训练、验证、调整和部署生成式 AI、基础模型和机器学习模型。新的 watsonx.ai 轻量级引擎使您能够将生成式 AI 功能无缝集成到任何云或本地部署环境中的解决方案中。
通过使用我们的适用数据存储，在任意位置扩展针对所有数据集的 AI 工作负载。IBM watsonx.data 有助于简化复杂的数据环境、消除数据孤岛、优化不断增长的数据工作负载以提高性价比，同时对数据进行管理和准备，以提高 AI 的相关性和准确性。
管理、监控、治理所有 AI 应用程序和模型，实现负责任、透明、可解释的数据与 AI 工作流程。IBM watsonx.governance 助您根据行业标准和 AI 监管要求，有效管理合规性，并检测和降低风险。
EY.ai Workforce 是一种数字工作者解决方案，它可嵌入 IBM watsonx Orchestrate 以提高人力资源职能部门的工作效率。
Seismic 是支持技术领域的全球领导者，利用 Watsonx 增强了其现有的会议摘要和内容推荐功能。
IBM 与 SAP 扩大合作，借助全新的生成式 AI 功能，以及特定于行业的云解决方案，提高客户的工作效率和创新能力。
Bakstage.AI 集成了 IBM watsonx.ai，可提供个性化客户体验，帮助企业释放在线销售的全部潜力。
Silver Egg 利用 IBM watsonx.ai™，通过生成式人工智能来加强招聘工作并加快招聘速度。
Tuatara 使用嵌入 watsonx 的虚拟助理，自动回复其客户 Generali Poland 的常见客户询问。
深入了解合作伙伴如何使用 IBM watsonx 来实现其企业生成式 AI 解决方案。阅读博客中的两个例子。
IBM for Startups 计划旨在帮助您利用 IBM 嵌入式 AI 加速创新，为您的创业之旅加油助力。获得专家指导，帮助您的初创企业发展壮大，并将业务扩展到全球市场和潜在投资者。
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