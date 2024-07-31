随着 AI 的应用不断增长，企业需要投入大量资源和时间，才能在其解决方案中有效部署 AI。IBM 的生成式 AI 技术通过使 AI 可访问、可使用来应对这些挑战，使独立软件供应商 (ISV) 能够轻松地实施商用 AI，同时专注于其领域专业知识。您不需要成为专家，也可以使用 IBM AI 技术，以更快的速度和更低的成本构建 AI 驱动的解决方案。IBM 的嵌入式 AI 产品组合使您能够更轻松地将值得信赖的 AI 集成到您的商业应用程序中，缩短产品上市时间，并将其部署到任何混合多云环境中。

watsonx.ai 轻量级引擎

IBM 最近推出了 watsonx.ai 轻量级引擎，专为企业设计。新发布的 watsonx.ai 轻量级引擎允许您访问各种适用的基础模型，包括开源、专有和自定义基础模型以及企业级 API。您可以在提供企业级 AI 推理功能的同时，减少总占用空间和计算需求。