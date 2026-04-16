IBM Partner Plus 可支持合作伙伴走上快速增长之路。

该计划专为准备利用战略优先、基于订阅的解决方案扩展业务的企业而打造，助您从第一天起加速业务转型，轻松发掘新的机遇。

合作伙伴可获得更广泛的激励措施、AI 驱动的现代化工具，以及市场整合和 Agent Connect 等功能，助您在瞬息万变的市场中以更快的速度和更大的影响力参与竞争。您可以利用 IBM 的技术和专业知识构建差异化解决方案，从而推动行业创新并打造卓越的用户体验。无论您是在研发新产品、加速达成交易还是进军新市场，IBM Partner Plus 都能为您提供坚实助力。