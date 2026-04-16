IBM® Partner Plus：助力企业发展。

与我们建立合作伙伴关系，从第一天起加速业务转型。

Plus Is More

IBM Partner Plus 可支持合作伙伴走上快速增长之路。

该计划专为准备利用战略优先、基于订阅的解决方案扩展业务的企业而打造，助您从第一天起加速业务转型，轻松发掘新的机遇。

合作伙伴可获得更广泛的激励措施、AI 驱动的现代化工具，以及市场整合和 Agent Connect 等功能，助您在瞬息万变的市场中以更快的速度和更大的影响力参与竞争。您可以利用 IBM 的技术和专业知识构建差异化解决方案，从而推动行业创新并打造卓越的用户体验。无论您是在研发新产品、加速达成交易还是进军新市场，IBM Partner Plus 都能为您提供坚实助力。

革新合作伙伴的拓展和成功之道

一位女士边打电话边使用电脑的插图。背景为客户服务中心工作流。
触达客户购买决策点

通过超大规模云服务商市场和 Agent Connect，交付持续创新并开拓新的收入来源。
插图：一位女士正在使用电脑，背景是一张图表。
实现收益最大化

获得简化的激励措施、云积分、定制化支持服务以及 IBM 专家的直接指导，助您更快完成交易、自信开发产品并拓展业务。
包含银行和时间管理等各类图标的插图
释放需求

利用可扩展的联合营销资金和基于用户画像的内容，在购买旅程的早期施加影响，加速销售周期，并在数字化优先的市场中胜出。
插图：一位男士正在使用电脑，背景是一连串对话。
AI 驱动的合作伙伴体验

体验现代化的合作伙伴门户和报价系统，实现更快速的配置、实时洞察以及 AI 驱动的推荐。

面向未来的技术

利用 AI 智能体提高生产力

借助智能的、面向特定任务的 AI 智能体加速工作，实现流程自动化、简化决策，并让团队腾出精力专注于最重要的事情——创新与增长。

深入了解 IBM® watsonx 预构建智能体 了解合作伙伴如何利用 IBM watsonx 实现智能体化 AI
一名女性客户服务中心工作人员正在与一名男性交谈的插图，背景是部分解决方案。

让您的数据发挥作用，而无论它位于何处

利用开放式混合湖仓一体产品扩展 AI、打破孤岛、加快获得有价值洞察信息的时间并改善 AI 输出。

让您的数据为 AI 做好准备
插图：一位女士正在使用电脑，背景为图形。

实现技术与运营自动化

借助自动化框架降低复杂性和成本，精简 IT 与业务工作流——助您大规模交付更快、更可靠的结果。

释放 AI 驱动的自动化能力
带有表示工作流和连接的圆圈及线条的业务流程图。

利用混合云在所有环境中高效工作

基于 IBM 开放的混合云架构，随处构建与部署。获得灵活性、安全性和可扩展性，满足客户在本地、私有和公有环境中的需求。

立即实现基础设施现代化
一个人正在使用 IBM® PowerVM 的插图。

作为新合作伙伴，您可以获得什么

从技能到需求再到销售，您将获得支持服务和资源，从而信心十足地拓展业务。
提升能力的技能

通过指导式学习、云积分和实践支持，加速提升技术就绪度，掌握开展创新和自信交付所需的专业知识。
拓展渠道的需求

通过联合营销资金、针对性内容和市场曝光度激活需求，助您更早接触买家并将意向切实转化为交易。
通过销售实现创收

利用简化的激励措施、现代化报价工具和 AI 驱动的洞察分析能力，缩短交易周期，发掘创收机遇，从而实现智能销售。
还没准备好加入吗？

发挥带头作用，深入了解如何与 IBM 携手开展销售活动，或与 IBM 专家联系，采取后续行动并充满信心地加速业务旅程。

  1. 与 IBM 合作销售
  2. 联系专家