IBM Partner Plus 可支持合作伙伴走上快速增长之路。
该计划专为准备利用战略优先、基于订阅的解决方案扩展业务的企业而打造，助您从第一天起加速业务转型，轻松发掘新的机遇。
合作伙伴可获得更广泛的激励措施、AI 驱动的现代化工具，以及市场整合和 Agent Connect 等功能，助您在瞬息万变的市场中以更快的速度和更大的影响力参与竞争。您可以利用 IBM 的技术和专业知识构建差异化解决方案，从而推动行业创新并打造卓越的用户体验。无论您是在研发新产品、加速达成交易还是进军新市场，IBM Partner Plus 都能为您提供坚实助力。
通过超大规模云服务商市场和 Agent Connect，交付持续创新并开拓新的收入来源。
获得简化的激励措施、云积分、定制化支持服务以及 IBM 专家的直接指导，助您更快完成交易、自信开发产品并拓展业务。
利用可扩展的联合营销资金和基于用户画像的内容，在购买旅程的早期施加影响，加速销售周期，并在数字化优先的市场中胜出。
体验现代化的合作伙伴门户和报价系统，实现更快速的配置、实时洞察以及 AI 驱动的推荐。
借助智能的、面向特定任务的 AI 智能体加速工作，实现流程自动化、简化决策，并让团队腾出精力专注于最重要的事情——创新与增长。
从技能到需求再到销售，您将获得支持服务和资源，从而信心十足地拓展业务。
通过指导式学习、云积分和实践支持，加速提升技术就绪度，掌握开展创新和自信交付所需的专业知识。
通过联合营销资金、针对性内容和市场曝光度激活需求，助您更早接触买家并将意向切实转化为交易。
利用简化的激励措施、现代化报价工具和 AI 驱动的洞察分析能力，缩短交易周期，发掘创收机遇，从而实现智能销售。