企业生成数据中非结构化数据的占比。1
深入了解 IBM 集成数据架构功能的演进，实现 AI 就绪型结构化与非结构化数据的摄取、增强、治理及交付，从而推动更精准的 AI 应用落地。
自动化并规模化处理生成式 AI 所需的结构化与非结构化数据，涵盖从访问、增强、存储到交付的全流程。借助 watsonx.data——面向企业 AI 与分析的混合开源湖仓一体架构，赋能比传统 RAG 方案更精准的 AI 业务应用。²
大规模将原始数据转化为 AI 就绪数据。watsonx.data integration 提供统一控制平面，构建可跨批处理、实时处理、数据复制、可观测性及非结构化数据的可复用流水线——助力减少工具冗余、提升复用率，并实现数据战略的前瞻性布局。
通过 watsonx.data intelligence 了解并交付高价值业务数据。这一统一解决方案将原始数据转化为可执行洞察分析，简化治理、质量、数据沿袭与共享流程，并为用户提供可信的上下文关联数据。
运用单一工具包指导、管理与监控 AI 进程，加速构建负责任、透明且可解释的 AI。watsonx.governance 工具包无缝集成现有系统，自动化加速负责任 AI 工作流，助力节省时间、降低成本并满足合规要求。
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1. 《未开发的价值：每位高管都需了解的非结构化数据》，IDC，2023 年 8 月。
2. 基于内部测试，对比使用 watsonx.data 高级版检索层与纯向量检索增强生成 (RAG) 方案，在 IBM 专有数据集上的三个常见用例中 AI 模型输出的答案准确性。测试采用同一套选定的开源商品推理、评判和嵌入模型及其他变量。结果可能有所不同。