通过我们的 AI 数据解决方案实现 AI 就绪

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企业生成数据中非结构化数据的占比。1

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脚注

1.    《未开发的价值：每位高管都需了解的非结构化数据》，IDC，2023 年 8 月。

2.    基于内部测试，对比使用 watsonx.data 高级版检索层与纯向量检索增强生成 (RAG) 方案，在 IBM 专有数据集上的三个常见用例中 AI 模型输出的答案准确性。测试采用同一套选定的开源商品推理、评判和嵌入模型及其他变量。结果可能有所不同。