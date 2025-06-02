自动化并规模化处理生成式 AI 所需的结构化与非结构化数据，涵盖从访问、增强、存储到交付的全流程。借助 watsonx.data——面向企业 AI 与分析的混合开源湖仓一体架构，赋能比传统 RAG 方案更精准的 AI 业务应用。²