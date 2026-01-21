海量且多语言：IBM 如何为 LLM 和 AI 开发人员解锁 Wikipedia 的知识库

Wikimedia 的用例基于这样一个事实：随着 LLM 的采用增加，团队希望使用可信数据来使生成式 AI 更加可靠透明。他们还希望让社区能够更好地控制引用哪些数据。

但访问是一个障碍：Wikidata 主要通过 SPARQL（一种语义查询语言）进行访问。它功能强大，但要求用户学习查询语言和 Wikidata 专属领域的结构知识。

Wikimedia 希望找到一种更简单的方式，让开发者在编写准确的图表查询前即可探索和检索相关条目。

在矢量数据库上构建 API 层为开发者提供了这种访问方式，可支持下游应用程序。这些应用程序包括多语言用户体验（例如 OpenStreetMap）和需要快速、可信上下文（例如有关博物馆、书籍和文化机构的信息）的搜索引擎。

这减少了编写复杂查询的时间，降低了新开发者的学习曲线，并加快了 RAG 管道系统的迭代速度。