构建 AI 就绪数据基础需要什么：来自 Think 2026 的洞察

AI 的智能正在不断发展。
过去仅简单侧重数据访问，如今的 AI 就绪数据已有了更高标准。那些从 AI 试点探索迈向全面 AI 转型的企业，正在实时流转数据、补充业务上下文，并保障数据可信可靠。
IBM 软件高级副总裁兼首席商务官 Rob Thomas 在 Think 2026 的主题演讲中解释道：“智能必须从简单易用转变为切实可行的解决方案。“如若缺乏这一点，企业现有的数据割裂碎片化问题，只会被 AI 进一步放大。”
会议期间，Thomas、IBM 其他领导者及 IBM 合作伙伴阐述 IBM 的 watsonx.data 与近期被 IBM 收购的领先数据流平台 Confluent，如何助力企业破解数据割裂及各类数据难题，规模化提升 AI 应用效能。
IBM watsonx.data integration 副总裁 Scott Brokaw,在一场构建 AI 智能架构的 Think 专题会议上表示：“Confluent 承担着实时事件主干的角色，能够在数据产生的瞬间完成采集与分发。IBM 正在对这些数据进行整合、管理和丰富，使其为 AI 做好准备。”
Confluent 联合创始人兼首席执行官 Jay Kreps 出席了 Thomas 的主题演讲，阐释企业应如何打破数据孤岛、从企业数据中挖掘价值。
Kreps 说：“数据已从封闭在各个独立系统中的孤岛资源，转变为在企业间自由流转、为各类智能主体提供支撑的核心动力。”
他列举了万豪酒店等成功案例，该企业借助 Confluent 的技术整合各类异构数据源，以此提升客户体验。
Kreps 表示，这家连锁酒店整合了所有客户相关数据，涵盖个性化服务、会员体系、营销活动等各类信息，把所有住客相关的信息全面打通，进而持续优化客户入住体验。他表示，这项极具影响力的举措带来了超过 2.5 亿美元的收入。
对于英国零售金融服务机构全国建屋互助会集团首席运营官 Suresh Visvanathan 而言，在企业内部充分利用实时数据，兼具主动进取与风险防御双重价值。
该举措要求为客户提供个性化服务，而且速度要快。作为 Thomas 专场会议嘉宾的 Visvanathan 表示：“倘若无法在客户有需求时及时响应，一切都为时已晚。”
在防御方面，实时数据帮助企业在小问题升级之前解决它们。他说：“与其他许多行业一样，可观测性在我们行业非常关键。因此，能否及时发现ATM 机故障、手机 App 无法正常使用，定位问题究竟出在业务链条的哪个环节，并快速做出应对处置，已成为至关重要的核心能力。”
不只是万豪酒店、全国建屋互助会这类大型企业，正走出 AI 试验阶段、收获变革性业务成效。任何规模、处于 AI 转型任意阶段的前瞻型企业，都可借助实时业务上下文与数据治理手段，逐步挖掘企业数据的核心价值。
企业可以从小处着手：选定一个具备重大业务价值潜力的应用场景。他们可以先搭建 AI 就绪能力基础，后续再按业务领域逐步规模化扩展；Confluent AI 产品负责人 Sean Falconer 将这种做法称为一种从根本上全新的数据治理思路。
Falconer 出席了 Brokaw 的专场会议并表示：成功的企业不再在下游环节处理和治理数据，而是将相关工作左移至数据源头，也就是数据产生并实时流转的环节。
Falconer 表示：“最终，企业能够打造出实时、可复用、可通用的数据产品。这些经过全面治理的数据资产，可在需要时立即调用。”
采用正确的数据治理方式，能够为当下最强大的 AI 技术之一——AI 智能体提供强劲支撑。例如，Confluent 的 Jay Kreps 解释说，可以设计智能体来处理客户对食品配送的投诉。
他表示：“企业完全可以对接各类源头系统，包括各类应用程序与数据库，实时捕捉数据变动、接收源源不断的投诉信息流，并将其与配送相关的全部业务上下文进行实时融合，其中涵盖客户及配送员的详细信息。”
成果如何？智能体具备判定后续关键操作所需的全部信息，例如发起退款或发送欺诈风险预警。
“最终，该智能体将掌握整个业务全貌的完整上下文信息，且仅获取我们需要的数据，过滤掉无关信息，”Kreps 表示。“[这些是]治理完善、结构规整的数据，可支撑业务决策的落地。”
更重要的是，驱动智能体实时决策的同一数据，也可以被用于通过 watsonx.data 提供额外价值的其他洞察。
Kreps 说：“我可以接入实时流转、正在业务中调用的数据，并将其开放给所有智能分析能力，用以应对业务中自然产生的各类查询与业务问题。"我可以对其进行分析，并尝试找出实际发生了什么，我们的智能体在做什么？有哪些类型的客户？......总体趋势是什么？”
Kreps 称：“我们与 watsonx.data 完成了出色的集成，这款产品的能力极为强大。”
外卖配送这个案例，充分展现了采用正确数据管理方式所能实现的效果。但如果缺少这种方法，会发生什么呢？
在专题会议中，Brokaw 演示了可信、及时且具备业务上下文的数据，在智能体应用环境中，足以决定企业是维持正常运营，还是遭遇严重业务中断。他提供了一个电商领域的典型场景：处理客户的深夜订单。
传统上，当商品下单后缺货时，人工履行计划员可能会发现问题，致电客户并退款。Brokaw 表示，情况并不理想，但至少得到了控制。
然而，当 AI 智能体掌控全局时，情况就会发生巨大变化。AI 智能体需要获取合适的数据：依靠实时数据实现及时决策，借助历史数据研判趋势与异常情况。如果没有此类情报，企业平台可能会继续接受订单。
“等到有人察觉时，未完成的订单早已不止一单，实际已有数百单甚至上千单，而智能体未能及时控制住问题。这反而加剧了问题的恶化。”Brokaw 说，“智能体出现的这类问题，要求我们采用全新的数据管理方式，这套方式需同时适配人类业务人员与 AI 智能体。”
watsonx.data 与 Confluent 为这种全新数据管理模式提供强劲支撑。在 IBM 全新的数据技术栈中，Confluent 依托基于 Kafka 与 Flink 技术构建的实时数据流能力，能够确保 AI 智能体始终基于最新数据开展工作，而非依赖过时信息。Brokaw 表示：“随后，在数据技术栈的上下文层中，数据将实现智能化赋能。”
watsonx.data 全新的 Context 功能使 AI 系统能够跨分布式环境访问信息（无论是结构化还是非结构化）。部署在 watsonx.data 上的 OpenRAG，可将企业文档转化为 AI 就绪的就绪知识库，服务于检索与推理业务流程，优化智能体挖掘并运用相关业务上下文信息的能力。Confluent 的 Real-Time Context Engine 通过模型上下文协议为 AI 系统提供更丰富的企业数据。
在数据进行整理加工与对外提供服务的同时，watsonx.data 也会同步开展数据治理工作：统一应用共享数据定义、监控数据质量指标与数据沿袭，并强制执行各类治理策略。Brokaw 说：“当它们以机器速度自主行动时，你必须能够信任它们做出的决定。不能事后进行治理。”
Brokaw 表示，随着向人工智能及时、精准且可信的数据供给能力不断进步，企业领域正迎来「数据重心」的迁移变革。“我们已筑牢底层基础：实时信号流入，可信上下文输出。”
由 Apache Kafka 联合创始人打造、现已成为 IBM 组成部分的实时平台，集流式传输、连接、处理与治理数据等功能于一体。
IBM® watsonx.data 可上线首日即为 AI 提供可用且可信的数据，无需重构平台，即可支撑所有 AI 与 BI 工作负载。
在 IBM® watsonx.data 上使用 OpenRAG®为企业搜索引入 AI 智能检索能力，打通各类数据、提供精准业务上下文，助力快速获取可靠业务洞察。
IBM® watsonx.data 集成软件借助 AI 智能体，助力团队在混合架构环境下设计、优化并执行业务流程，无需再耗时等待。