构建 AI 就绪数据基础需要什么：来自 Think 2026 的洞察

不只是万豪酒店、全国建屋互助会这类大型企业，正走出 AI 试验阶段、收获变革性业务成效。任何规模、处于 AI 转型任意阶段的前瞻型企业，都可借助实时业务上下文与数据治理手段，逐步挖掘企业数据的核心价值。

企业可以从小处着手：选定一个具备重大业务价值潜力的应用场景。他们可以先搭建 AI 就绪能力基础，后续再按业务领域逐步规模化扩展；Confluent AI 产品负责人 Sean Falconer 将这种做法称为一种从根本上全新的数据治理思路。

Falconer 出席了 Brokaw 的专场会议并表示：成功的企业不再在下游环节处理和治理数据，而是将相关工作左移至数据源头，也就是数据产生并实时流转的环节。

Falconer 表示：“最终，企业能够打造出实时、可复用、可通用的数据产品。这些经过全面治理的数据资产，可在需要时立即调用。”

采用正确的数据治理方式，能够为当下最强大的 AI 技术之一——AI 智能体提供强劲支撑。例如，Confluent 的 Jay Kreps 解释说，可以设计智能体来处理客户对食品配送的投诉。

他表示：“企业完全可以对接各类源头系统，包括各类应用程序与数据库，实时捕捉数据变动、接收源源不断的投诉信息流，并将其与配送相关的全部业务上下文进行实时融合，其中涵盖客户及配送员的详细信息。”

成果如何？智能体具备判定后续关键操作所需的全部信息，例如发起退款或发送欺诈风险预警。

“最终，该智能体将掌握整个业务全貌的完整上下文信息，且仅获取我们需要的数据，过滤掉无关信息，”Kreps 表示。“[这些是]治理完善、结构规整的数据，可支撑业务决策的落地。”

更重要的是，驱动智能体实时决策的同一数据，也可以被用于通过 watsonx.data 提供额外价值的其他洞察。

Kreps 说：“我可以接入实时流转、正在业务中调用的数据，并将其开放给所有智能分析能力，用以应对业务中自然产生的各类查询与业务问题。"我可以对其进行分析，并尝试找出实际发生了什么，我们的智能体在做什么？有哪些类型的客户？......总体趋势是什么？”

Kreps 称：“我们与 watsonx.data 完成了出色的集成，这款产品的能力极为强大。”