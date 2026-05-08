2026 年 5 月 5 日（周二），IBM Think 2026 大会主旨演讲环节《赋能智能体驱动型企业》，由 Rob Thomas 主讲。
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构建 AI 就绪数据基础需要什么：来自 Think 2026 的洞察

By Alice Gomstyn
发布日期 2026年5月8日
更新日期 2026年5月11日

AI 的智能正在不断发展。

过去仅简单侧重数据访问，如今的 AI 就绪数据已有了更高标准。那些从 AI 试点探索迈向全面 AI 转型的企业，正在实时流转数据、补充业务上下文，并保障数据可信可靠。

IBM 软件高级副总裁兼首席商务官 Rob Thomas 在 Think 2026 的主题演讲中解释道：“智能必须从简单易用转变为切实可行的解决方案。“如若缺乏这一点，企业现有的数据割裂碎片化问题，只会被 AI 进一步放大。”

会议期间，Thomas、IBM 其他领导者及 IBM 合作伙伴阐述 IBM 的 watsonx.data 与近期被 IBM 收购的领先数据流平台 Confluent，如何助力企业破解数据割裂及各类数据难题，规模化提升 AI 应用效能。

IBM watsonx.data integration 副总裁 Scott Brokaw,在一场构建 AI 智能架构的 Think 专题会议上表示：“Confluent 承担着实时事件主干的角色，能够在数据产生的瞬间完成采集与分发。IBM 正在对这些数据进行整合、管理和丰富，使其为 AI 做好准备。”

点击此处观看完整主题演讲

克服碎片化和延迟问题

Confluent 联合创始人兼首席执行官 Jay Kreps 出席了 Thomas 的主题演讲，阐释企业应如何打破数据孤岛、从企业数据中挖掘价值。

Kreps 说：“数据已从封闭在各个独立系统中的孤岛资源，转变为在企业间自由流转、为各类智能主体提供支撑的核心动力。”

他列举了万豪酒店等成功案例，该企业借助 Confluent 的技术整合各类异构数据源，以此提升客户体验。

Kreps 表示，这家连锁酒店整合了所有客户相关数据，涵盖个性化服务、会员体系、营销活动等各类信息，把所有住客相关的信息全面打通，进而持续优化客户入住体验。他表示，这项极具影响力的举措带来了超过 2.5 亿美元的收入。

对于英国零售金融服务机构全国建屋互助会集团首席运营官 Suresh Visvanathan 而言，在企业内部充分利用实时数据，兼具主动进取与风险防御双重价值。

该举措要求为客户提供个性化服务，而且速度要快。作为 Thomas 专场会议嘉宾的 Visvanathan 表示：“倘若无法在客户有需求时及时响应，一切都为时已晚。”

在防御方面，实时数据帮助企业在小问题升级之前解决它们。他说：“与其他许多行业一样，可观测性在我们行业非常关键。因此，能否及时发现ATM 机故障、手机 App 无法正常使用，定位问题究竟出在业务链条的哪个环节，并快速做出应对处置，已成为至关重要的核心能力。”

为 AI 智能体提供最新上下文数据

不只是万豪酒店、全国建屋互助会这类大型企业，正走出 AI 试验阶段、收获变革性业务成效。任何规模、处于 AI 转型任意阶段的前瞻型企业，都可借助实时业务上下文与数据治理手段，逐步挖掘企业数据的核心价值。

企业可以从小处着手：选定一个具备重大业务价值潜力的应用场景。他们可以先搭建 AI 就绪能力基础，后续再按业务领域逐步规模化扩展；Confluent AI 产品负责人 Sean Falconer 将这种做法称为一种从根本上全新的数据治理思路。

Falconer 出席了 Brokaw 的专场会议并表示：成功的企业不再在下游环节处理和治理数据，而是将相关工作左移至数据源头，也就是数据产生并实时流转的环节。

Falconer 表示：“最终，企业能够打造出实时、可复用、可通用的数据产品。这些经过全面治理的数据资产，可在需要时立即调用。”

采用正确的数据治理方式，能够为当下最强大的 AI 技术之一——AI 智能体提供强劲支撑。例如，Confluent 的 Jay Kreps 解释说，可以设计智能体来处理客户对食品配送的投诉。

他表示：“企业完全可以对接各类源头系统，包括各类应用程序与数据库，实时捕捉数据变动、接收源源不断的投诉信息流，并将其与配送相关的全部业务上下文进行实时融合，其中涵盖客户及配送员的详细信息。”

成果如何？智能体具备判定后续关键操作所需的全部信息，例如发起退款或发送欺诈风险预警。

“最终，该智能体将掌握整个业务全貌的完整上下文信息，且仅获取我们需要的数据，过滤掉无关信息，”Kreps 表示。“[这些是]治理完善、结构规整的数据，可支撑业务决策的落地。”

更重要的是，驱动智能体实时决策的同一数据，也可以被用于通过 watsonx.data 提供额外价值的其他洞察。

Kreps 说：“我可以接入实时流转、正在业务中调用的数据，并将其开放给所有智能分析能力，用以应对业务中自然产生的各类查询与业务问题。"我可以对其进行分析，并尝试找出实际发生了什么，我们的智能体在做什么？有哪些类型的客户？......总体趋势是什么？”

Kreps 称：“我们与 watsonx.data 完成了出色的集成，这款产品的能力极为强大。”

防止智能体放大问题

外卖配送这个案例，充分展现了采用正确数据管理方式所能实现的效果。但如果缺少这种方法，会发生什么呢？

在专题会议中，Brokaw 演示了可信、及时且具备业务上下文的数据，在智能体应用环境中，足以决定企业是维持正常运营，还是遭遇严重业务中断。他提供了一个电商领域的典型场景：处理客户的深夜订单。

传统上，当商品下单后缺货时，人工履行计划员可能会发现问题，致电客户并退款。Brokaw 表示，情况并不理想，但至少得到了控制。

然而，当 AI 智能体掌控全局时，情况就会发生巨大变化。AI 智能体需要获取合适的数据：依靠实时数据实现及时决策，借助历史数据研判趋势与异常情况。如果没有此类情报，企业平台可能会继续接受订单。

“等到有人察觉时，未完成的订单早已不止一单，实际已有数百单甚至上千单，而智能体未能及时控制住问题。这反而加剧了问题的恶化。”Brokaw 说，“智能体出现的这类问题，要求我们采用全新的数据管理方式，这套方式需同时适配人类业务人员与 AI 智能体。”

数据走向智能之路

watsonx.data 与 Confluent 为这种全新数据管理模式提供强劲支撑。在 IBM 全新的数据技术栈中，Confluent 依托基于 KafkaFlink 技术构建的实时数据流能力，能够确保 AI 智能体始终基于最新数据开展工作，而非依赖过时信息。Brokaw 表示：“随后，在数据技术栈的上下文层中，数据将实现智能化赋能。”

watsonx.data 全新的 Context 功能使 AI 系统能够跨分布式环境访问信息（无论是结构化还是非结构化）。部署在 watsonx.data 上的 OpenRAG，可将企业文档转化为 AI 就绪的就绪知识库，服务于检索与推理业务流程，优化智能体挖掘并运用相关业务上下文信息的能力。Confluent 的 Real-Time Context Engine 通过模型上下文协议为 AI 系统提供更丰富的企业数据。

在数据进行整理加工与对外提供服务的同时，watsonx.data 也会同步开展数据治理工作：统一应用共享数据定义、监控数据质量指标与数据沿袭，并强制执行各类治理策略。Brokaw 说：“当它们以机器速度自主行动时，你必须能够信任它们做出的决定。不能事后进行治理。”

Brokaw 表示，随着向人工智能及时、精准且可信的数据供给能力不断进步，企业领域正迎来「数据重心」的迁移变革。“我们已筑牢底层基础：实时信号流入，可信上下文输出。”

Alice Gomstyn

Staff Writer

IBM Think
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