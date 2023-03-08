EY 和 IBM 将业务独创力与 AI 和混合云解决方案相结合，以解决世界上最复杂的业务挑战。该联盟的服务涵盖可持续发展 - 推动了以价值为导向的行动和成果；工作效率 - 通过 AI 和量子技术改变工作方式；以及互操作性 - 编排一流的技术，以满足客户的偏好并保护他们的投资。