在与系统集成商 (SI) 和咨询公司携手打造实践和卓越中心，最大限度地发挥 IBM 技术的潜力和价值方面，IBM 有着良好的记录。IBM 投资于技术和上市支持资源，以帮助服务合作伙伴交付最新的技术，并不断提高他们的技能和专业知识。通过打造从战略到实施和管理的无缝体验，这些合作关系可以帮助客户快速取得成功。
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IBM Service 合作伙伴在支持 IBM AI 和混合云技术方面拥有值得信赖的专业知识，是实现数字化转型的领导者。
IBM 正在与 Accenture 携手合作，利用最新的技术和行业解决方案来推动数字时代的创新和增长，从而实现客户的业务转型。这段合作关系的重点是改善客户的运营，提供由技术驱动的竞争优势，并参与 IBM 产品开发测试计划。这一联盟打造了具有价格竞争力的尖端技术服务。
20 多年来，IBM 和 Capgemini 一直在帮助客户解锁科技的价值，以实现其业务转型并重新构想未来。Capgemini 将其深厚的行业专业知识与 IBM 的技术相结合，以满足云、数据、人工智能、连接、软件、数字工程和平台等快速发展领域的客户需求，并为金融服务和制造业等各行业提供支持。
Cognizant 和 IBM 正在就简化数字化转型展开合作。这段合作关系共同打造了多种商业解决方案，利用 IBM 的安全技术提供端到端网络安全服务，举办研讨会以对定制解决方案进行创新，并优先考虑打造无缝集成解决方案，以便客户可以专注于其战略重点。
IBM 与 Deloitte 数十年的合作伙伴关系将创新技术与值得信赖的咨询服务相结合，帮助政府和商业客户更高效、更安全、更加可持续地开展运营活动。这段合作关系的能力涵盖了多种服务，包括多云、数据和生成式 AI、网络风险、可持续发展和政府解决方案。
EY 和 IBM 将业务独创力与 AI 和混合云解决方案相结合，以解决世界上最复杂的业务挑战。该联盟的服务涵盖可持续发展 - 推动了以价值为导向的行动和成果；工作效率 - 通过 AI 和量子技术改变工作方式；以及互操作性 - 编排一流的技术，以满足客户的偏好并保护他们的投资。
HCLTech 和 IBM 的长期合作关系通过尖端业务和技术洞察分析来推动人类进步，并促进持续创新。HCLTech 利用 IBM watsonx 和 Red Hat OpenShift 提供现代化的数字应用程序、集成式应用程序基础架构的自主管理和编排、大型机转型和高级认知功能。
IBM Consulting 利用混合云和 AI 技术，通过我们的开放式合作伙伴生态系统来帮助客户加速业务转型。凭借在战略、体验设计、技术和运营方面深厚的行业专业知识，IBM 已帮助 3,000 多家全球最具创新性和价值的公司实现了最复杂系统的现代化改造和保护，成为其值得信赖的合作伙伴。
Infosys 和 IBM 携手合作，通过由 IBM 技术提供支持的创新 Infosys 解决方案，帮助客户加速业务转型。这段合作关系涉及关键客户业务领域以及行业监管和复杂性，如商用 AI、客户服务、业务自动化、可持续发展（包括可持续供应链）、IT 运营、应用程序现代化和基础架构现代化。
在当今不断变化的商业环境中，提供价值需要创新，而创新是 KPMG 和 IBM 联盟的核心。该联盟结合了 IBM 领先的技术与 KPMG 专业人员对业务流程、行业洞察分析、监管、风险、财务、税务和运营问题的深入了解，旨在解决数字化转型业务面临的挑战。
NTT DATA 在 IBM 技术合作的基础上提供咨询和数字化转型服务，通过 AIOps、FinOps、客户服务和大型机应用程序现代化领域的新商业模式和联合解决方案来实现增长。这段合作伙伴关系通过将 IBM 的 AI 产品服务组合嵌入 NTT 产品，并在 NTT 的 watsonx 卓越中心开发生成式 AI 用例，共同打造变革性解决方案。
通过在新一代云服务平台上提供增强型数字体验，TCS 和 IBM 帮助客户将其社交业务演变为认知业务。该联盟的投资对象包括卓越中心、实验室、概念验证、技术验证和功能开发，向客户展示了 TCS 在服务方面的专业知识与 IBM 技术如何互补并产生价值。
IBM 和 Tech Mahindra 致力于从企业的各个方面为客户提供可执行的洞察分析，并为客户的混合云战略提供支持，从而帮助客户做出更快、更明智的决策。这段合作伙伴关系的战略重点是基于 Red Hat 的混合云解决方案，适用于绩效管理、网络安全、AI 运营、智能网络、负责任的 AI 扩展和可持续 IT。
Wipro 将其深厚的领域专业知识与 IBM 和 Red Hat 解决方案相结合，帮助客户最大限度地发挥其现有技术的价值，并推动数字化转型。Wipro 将云转型服务应用于 IBM Cloud Paks，面向应用程序、集成和多云管理以及开源容器平台 OpenShift，以加速企业的现代化改造。
Capgemini 的能源与公用事业行业平台与 IBM 生态系统工程 GSI 实验室合作，开发了无人机即服务 (DaaS)。这款充满未来概念的可持续产品有望让资产管理发生彻底变革。
EY 和 IBM 寻求各种创新产品，以便将可持续发展与业务战略相结合，并支持其项目的快速、大规模实施。这类解决方案旨在改变为企业、利益相关者、员工和地球创造价值的方式。
HCLTech 已推出共享数据中心即服务，这是基于 IBM® Cloud for VMware Solutions 构建的产品。这项高级服务旨在帮助企业加速其混合云转型之旅。