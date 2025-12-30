GlassHouse Systems 助力零售商通过 IBM Power Virtual Server 简化部署并节约成本
技术驱动现代零售业已是常态。但当系统滞后时，业务发展也必然受阻。要在数字环境中保持竞争力，企业必须对潜在瓶颈作出快速反应。
一家在美国拥有数百家门店的领先汽车零件零售商，曾建立定制的销售点与仓库管理基础设施以支持门店运营。这些系统虽然起初运行可靠且契合零售商需求，但部署过程缓慢且资源密集，单个新门店的启用往往耗时数周甚至数月。这种滞后形成了阻碍，推高了运营成本，对公司的积极扩张目标构成威胁。
这家汽车零件零售商需要一种集中化管理基础设施、简化部署流程并降低扩展所需时间与成本的方法。同时，公司必须确保门店级数据和企业数据均得到可靠保护。
这些挑战促使公司开始探索现代化战略，这意味着需要寻找一个值得信赖的合作伙伴，以助力其实现更快速、更智能且更安全的发展。
为克服部署延迟和成本攀升问题，该零售商与 GlassHouse Systems 合作——这是一家专注于混合云与网络安全解决方案、备受信赖的 IBM 白金级业务合作伙伴。GlassHouse Systems 总裁 Alex Talmor 评论道：“我们的客户需要一个稳定、可扩展且灵活的平台，以稳健支持全国范围内的快速增长。作为提供 IBM Power Virtual Server 服务的全球领导者，我们帮助各组织将其环境延伸至云端，并运用云端增强的敏捷性。IBM Power Virtual Server 的功能，结合 GlassHouse Systems 的专业经验，使企业能够重新聚焦于自身服务与增长计划。”
这家 IBM 业务合作伙伴将零售商原有的系统从其本地基础设施迁移至 IBM Cloud 上的 IBM Power Virtual Server。该解决方案部署于华盛顿特区和达拉斯两个区域，并配置了复制功能以实现备份和灾难恢复。通过转向混合云，零售商成功实现了基础设施集中化、提升可扩展性并降低延迟。IBM Power Virtual Server 还提供了加速门店上线所需的灵活性与性能。
“在 GlassHouse Systems，我们作为 IBM 白金级业务合作伙伴，三十年来通过提供端到端混合云及网络安全解决方案赢得了声誉。我们在 IBM 技术领域的深厚专业积累，使我们能够为客户降低风险并加速实现价值。”Talmor 说道。此次协作实施不仅解决了零售商当前的挑战，更为其未来发展构建了坚实基础
迁移至 IBM Power Virtual Server 后，这家汽车零件零售商在全国范围内的拓展能力显著提升。每个新门店的上线时间从数周或数月缩短至几分钟，实现了跨区域的快速部署。此外，零售商在提升数据韧性与灾难恢复能力的同时，将基础设施成本降低了超过 40%。这些运营效益使其在汽车零部件市场中能够更有效地参与竞争。
“展望未来，我们致力于通过整合额外工作负载、增强安全性与确保数据韧性，帮助客户扩大 IBM Cloud 的采用范围，”Talmor 继续谈到，“随着 IBM® Power Systems 的整合，我们期待助力更多客户降低成本并提升关键应用的可用性。”
依托 GlassHouse Systems 与 IBM 作为长期技术合作伙伴，该零售商已充分具备持续改造基础设施并为客户创造更大价值的能力。
GlassHouse Systems (GHS) 成立于 1993 年，总部位于北美，致力于设计、部署、管理并保障企业本地及云端的 IT 基础架构。作为 IBM 白金级业务合作伙伴，GHS 为金融、公用事业、教育及制造业等跨行业公共部门与私营领域客户提供服务。
