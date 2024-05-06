如何在组织中扩大 AI 规模

大规模使用 AI 已经从数字原生公司扩展到制造、 金融 和医疗保健等各个行业。随着公司加速采用 AI 技术，它们正从 孤立的 AI 项目向全面的数字化转型迈进， 在多个部门和业务流程中实施 AI 系统。

常见的 AI 项目包括实现数据收集和管理的现代化，以及 IT 服务管理的自动化和简化 (AIOps)。 此外， 生成式 AI（可以创建原创内容的 AI）正在改变大量工作并提高生产力。 这包括实现代码现代化、工作流程自动化以及使用 AI 聊天机器人重塑客户体验和服务。

当 AI 深深融入组织的运营结构时，AI 最有价值。但是，扩大 AI 规模所面临的挑战远不止将一两个模型部署到生产中那么简单。

随着 AI 在企业中的实施范围不断扩大，风险和复杂性也随之增加， 其中包括潜在的性能下降和 AI 模型行为的可视性有限。 随着生成式 AI 的激增，数据量继续呈指数级增长。组织必须利用这些数据来训练、测试和优化 AI，但在此过程中必须优先考虑 治理 和安全问题。

因此，致力于扩大 AI 规模的组织需要投资于功能存储、代码资产和 机器学习 运营 (MLOps) 等关键推动因素。这些都有助于有效管理各种业务部门中的 AI 应用。

MLOps 旨在为快速、安全和高效的 AI 开发、部署和适应性构建最佳实践和工具。这是成功实现 AI 可扩展性的基础，需要对流程、人员和工具进行战略性投资，以提高上市速度，同时保持对部署的控制。

企业可以通过采用 MLOps 应对扩大 AI 规模所带来的挑战，并释放其全部潜力，从而推动可持续发展的数据驱动型创新和增长。此外，通过 应用编程接口 (API) 使用云服务和 大型语言模型 (LLM) 等 AI 平台，可以实现 AI 的普及，缓解对专业人才的需求。

公司必须采用开放且可信的技术架构，最好是基于 混合云基础设施，才能在多个 IT 环境中安全地扩大 AI 规模。该架构支持可在整个组织中使用的 AI 模型，从而促进各业务部门之间安全、高效地协作。



要成功扩大 AI 规模 ，就必须进行全面的 企业转型 。这意味着要将 AI 作为创新的主要重点，并 认识到 AI 会影响整个业务，而且是整个业务的基础，包括产品创新、业务运营、技术运营以及人员和文化。