AI 治理包含监督机制，可解决偏见、隐私侵犯和滥用等风险，同时促进创新和信任。以符合道德规范的 AI 为中心的 AI 治理方法需要各利益相关者的广泛参与，包括 AI 开发人员、用户、政策制定者和伦理学家，确保 AI 相关系统的开发和使用符合社会价值观。

AI 治理可解决 AI 创建和维护过程中的人为因素造成的固有缺陷。由于 AI 是由人创造的高度工程化代码和机器学习的产物，因此很容易受到人为偏见和错误的影响。治理能够提供一种结构化的方法来降低这些风险，确保对机器学习算法进行监控、评估和更新，以防止出现错误或有害的决策。

必须以负责任和符合道德规范的方式开发和使用 AI 解决方案。这意味着解决与 AI 相关的风险：偏见、歧视和个人伤害。治理通过健全的 AI 政策、监管、数据治理以及经过训练和维护的数据集来解决这些风险。



治理旨在建立必要的监督方式，令 AI 行为符合道德标准和社会期望，并防范潜在的不利影响。