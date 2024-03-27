客户服务，也称为客户关怀或客户支持，可帮助组织确保客户对他们的购买感到满意。最重要的是，它确保组织为可能出现的不可避免的客户问题做好准备。

出现产品缺陷虽令人遗憾，但无论哪个供应商均会出现此问题。某些客户会因为这样或那样的原因而嫌弃购买的产品。还有些人会抱怨定价与产品价值不符。客户反馈（可能是正面的，也可能是负面的）是客户旅程的一个必然组成部分。客户服务团队有责任处理所有此类情况，以免损害品牌声誉。

卓越客户服务体验的标志是响应客户需求的速度、创造性的问题解决能力以及让客户群满意的压倒性愿望。

良好和不良客户服务之间的差异对业务成功有着明显的影响。更好的客户服务有助于提高用户留存和客户满意度，最终提高客户终身价值。事实上，在 Salesforce 调查1 中，88% 的受访者表示，在让客户满意方面，良好的客户服务与客户购买的实际产品或服务一样重要。

最大限度地减少可避免的客户流失提升了客户服务结果，并有助于增加组织的盈利。满意的客户是忠诚的客户，更有可能通过正面的口碑推荐产品。建立客户忠诚度不仅仅是提供卓越的产品或服务，还可以通过证明公司及其客户服务代理正在积极倾听客户服务投诉并采取行动来实现这一目标。