CX 与客户服务之间最简单的关键区别在于，CX 关注在整个客户旅程中满足客户的需求。客户服务专注于售后服务。因此，CS 被视为 CX 的一个子集。

CX 团队既关注短期策略，也关注长期策略。他们考虑的是从认知到购买再到购买后整个客户旅程的全局。

客户旅程地图绘制涉及定义与潜在客户和客户进行互动的整个生命周期中的各个接触点。客户旅程涉及客户参与的整个生命周期中的众多接触点。客户旅程地图绘制背后的假设是：潜在客户或现有客户在每个接触点均有其目的性—尝试解决难题、回答问题、比较各个选项或从待办事项列表中划掉某些内容。

考虑客户体验和客户服务交集的一种方法是绘制营销漏斗图。这样做说明了 CX 如何监督整个流程，而客户服务则针对特定功能激活。

注意事项：在了解价值主张后，他们可能会提出问题或进行进一步研究。

购买：当客户准备好购买时，客户服务就会启动。该功能可以帮助客户解决在最终购买时遇到的任何问题，并在客户无法在线或到店购买时为其提供便利。

忠诚度：购买后的瞬间对于提高客户忠诚度至关重要。客户服务功能有助于确保客户了解如何使用他们所购买的产品。之后，CS 还可以回答进一步的问题或解决问题。公司通常会成立客户成功团队（可以是客户服务或销售团队），提供教程和最佳实践，帮助企业更好地利用产品。我们的目标是帮助这些客户尽可能快速、简单和满意地使用产品。