客户服务与客户体验：关键区别
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Business operations
2024 年 2 月 16 日
阅读时长 5 分钟

在许多组织，但并非所有组织，客户服务都被视为客户体验的一部分。两者都对提高客户满意度感兴趣，但为实现这一目标，他们关注客户旅程的不同部分。那么，客户服务与客户体验的主要区别有哪些呢？为什么两者对您的业务都很重要？

客户体验 (CX) 是客户与企业或品牌在线上或实体店内互动时所形成的感受和印象的总和。客户体验涉及客户体验管理 (CXM)；CXM 是指一系列策略、技术和实践，而它们旨在通过为与企业互动的任意人员打造理想的体验来改善最终业务成果。整体客户体验注重满足客户期望，并影响客户对产品和解决方案（无论它们出现在客户旅程的哪个阶段）的整体看法。

另外，客户服务也指组织为确保客户在购买后对其产品感到满意而采取的措施。较之客户体验的很多方面，客户服务（也可称为客户支持或客户关怀）更为面向客户。提供优质的客户服务涉及就定价、品牌、定位和用例做出重要决策。

以客户为中心的组织应力求在客户体验和客户服务两方面都表现出色。因此，值得深入了解两者的相似之处和不同之处。

整个客户旅程中的客户服务与客户体验

CX 与客户服务之间最简单的关键区别在于，CX 关注在整个客户旅程中满足客户的需求。客户服务专注于售后服务。因此，CS 被视为 CX 的一个子集。

CX 团队既关注短期策略，也关注长期策略。他们考虑的是从认知到购买再到购买后整个客户旅程的全局。

客户旅程地图绘制涉及定义与潜在客户和客户进行互动的整个生命周期中的各个接触点。客户旅程涉及客户参与的整个生命周期中的众多接触点。客户旅程地图绘制背后的假设是：潜在客户或现有客户在每个接触点均有其目的性—尝试解决难题、回答问题、比较各个选项或从待办事项列表中划掉某些内容。

考虑客户体验和客户服务交集的一种方法是绘制营销漏斗图。这样做说明了 CX 如何监督整个流程，而客户服务则针对特定功能激活。

  • 认知：首先，客户会了解该组织及其解决方案，且有可能会深入了解竞争对手的解决方案。他们可能会注册获取电子邮件消息或在社交媒体上关注这些组织。
  • 注意事项：在了解价值主张后，他们可能会提出问题或进行进一步研究。
  • 购买：当客户准备好购买时，客户服务就会启动。该功能可以帮助客户解决在最终购买时遇到的任何问题，并在客户无法在线或到店购买时为其提供便利。
  • 忠诚度：购买后的瞬间对于提高客户忠诚度至关重要。客户服务功能有助于确保客户了解如何使用他们所购买的产品。之后，CS 还可以回答进一步的问题或解决问题。公司通常会成立客户成功团队（可以是客户服务或销售团队），提供教程和最佳实践，帮助企业更好地利用产品。我们的目标是帮助这些客户尽可能快速、简单和满意地使用产品。
  • 宣传：培养忠诚客户，可以让他们中的一些人向自己网络中的人介绍企业的产品，甚至有可能对企业提供的客户体验价值大加赞赏。创建客户代表有助于客户体验部门更好地开展工作。这是因为新的潜在客户在进入渠道时已经受到了老客户的积极情绪的"鼓舞"。
CX 和 CS 工具

客户体验与客户服务学科均依赖利用有价值的工具来最大化其价值。

关键客户体验工具：

CX 团队使用的工具可帮助他们洞察整个客户旅程，并采取战略性行动。

  • 客户关系管理 (CRM) 工具使企业能够收集、跟踪和分析跨渠道客户交互产生的数据。
  • A/B 测试软件，可向网站访问者提供不同的信息，以确定哪种信息最能引起共鸣。CX 团队直接与 UX 团队合作，可以使用软件创建消息的各种变体，并跟踪哪种变体促成最多的购买或在网站上停留的时间。
  • 根据以往产品购买的情况，动态推荐其他产品或配件。

关键客户服务工具：

虽然客户服务团队可能会使用前面提到的工具，但其他一些工具更符合 CS 团队的角色和职责。

  • 基于 Web 的知识库，用户可以在其中找到文章、常见问题解答和视频，指导他们如何解决问题并正确使用他们的产品或服务。
  • 网页为客户提供了多种方式联系组织并和客户支持代表交谈。
  • 主动向客户发送电子邮件或短信，询问产品性能如何，并提供使用说明和提示。
CX 和 CS 指标是不同的

客户体验和客户服务都涉及衡量其活动，以确保他们成功满足客户需求。许多都围绕着获取客户反馈和衡量实时响应展开。尽管一些常见的关键绩效指标 (KPI) 与这两个学科都相关，但其他 KPI 与其中一个学科的联系更为紧密。

关键客户体验指标：

  • 客户满意度分数 (CSAT)：CSAT 是指在接触点体验后进行的调查中，声称满意（4 分）或非常满意（5 分）的受访者所占的百分比。
  • 净推荐值 (NPS)：NPS 衡量一个人向他人推荐一家公司或其产品的可能性。人们会被问及他们会向他人推荐的可能性有多大，评分标准为 1 到 10 分。从9 分和 10 分的数量中减去 6 分或更少的数量，以得出百分比。最好将其视为客户体验指标，因为它可能发生在客户旅程的任何部分。
  • 客户费力度 (CES)：每次互动后，客户均会被问及完成其目标的难易程度，而具体的难度评分则为 1（容易）到 5 或 7（困难）。
  • 客户留存率：保持较高的客户留存率表明已实现成功的客户体验职能，且可通过增加客户终身价值来提高利润。提高客户忠诚度和限制客户流失意味着客户要么对产品或解决方案感到满意，要么尚未找到较好的替代品。

关键客户服务指标：

  • 首次响应时间 (FRT)：它是指客户支持团队响应客户问题或请求所需的时间。对于组织来说，能立即响应客户问题（无论是通过社交媒体、电子邮件、聊天室还是电话通话）是良好客户服务的标志之一。
  • 平均解决时间 (ART)：它涉及从客户服务互动开始到问题得到解决所花费的时间。
  • 问题解决率：它涉及成功处理和解决的客户服务问题数量。虽然客户服务团队无法指望解决所有问题，但几乎无法解决任何问题本就表示存在问题。
CS 和 CX 共同确保组织关爱客户

当今的消费者比以往任何时候都更加挑剔，选择也更多。为了让客户满意并保持企业竞争力，应该对整个客户体验 (CX) 中的每个接触点加以个性化。真正的大规模个性化涉及业务的各个方面，从营销和消息传递到供应链、销售和服务。

IBM 将客户体验策略置于业务的核心位置。我们在客户旅程绘制和设计、平台实施以及数据和 AI 咨询方面的深厚专业知识，有助于您利用一流的技术推动客户体验的转型。

作者
Keith O'Brien Writer, IBM Consulting

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