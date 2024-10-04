在许多组织，但并非所有组织，客户服务都被视为客户体验的一部分。两者都对提高客户满意度感兴趣，但为实现这一目标，他们关注客户旅程的不同部分。那么，客户服务与客户体验的主要区别有哪些呢？为什么两者对您的业务都很重要？
客户体验 (CX) 是客户与企业或品牌在线上或实体店内互动时所形成的感受和印象的总和。客户体验涉及客户体验管理 (CXM)；CXM 是指一系列策略、技术和实践，而它们旨在通过为与企业互动的任意人员打造理想的体验来改善最终业务成果。整体客户体验注重满足客户期望，并影响客户对产品和解决方案（无论它们出现在客户旅程的哪个阶段）的整体看法。
另外，客户服务也指组织为确保客户在购买后对其产品感到满意而采取的措施。较之客户体验的很多方面，客户服务（也可称为客户支持或客户关怀）更为面向客户。提供优质的客户服务涉及就定价、品牌、定位和用例做出重要决策。
以客户为中心的组织应力求在客户体验和客户服务两方面都表现出色。因此，值得深入了解两者的相似之处和不同之处。
CX 与客户服务之间最简单的关键区别在于，CX 关注在整个客户旅程中满足客户的需求。客户服务专注于售后服务。因此，CS 被视为 CX 的一个子集。
CX 团队既关注短期策略，也关注长期策略。他们考虑的是从认知到购买再到购买后整个客户旅程的全局。
客户旅程地图绘制涉及定义与潜在客户和客户进行互动的整个生命周期中的各个接触点。客户旅程涉及客户参与的整个生命周期中的众多接触点。客户旅程地图绘制背后的假设是：潜在客户或现有客户在每个接触点均有其目的性—尝试解决难题、回答问题、比较各个选项或从待办事项列表中划掉某些内容。
考虑客户体验和客户服务交集的一种方法是绘制营销漏斗图。这样做说明了 CX 如何监督整个流程，而客户服务则针对特定功能激活。
客户体验与客户服务学科均依赖利用有价值的工具来最大化其价值。
CX 团队使用的工具可帮助他们洞察整个客户旅程，并采取战略性行动。
虽然客户服务团队可能会使用前面提到的工具，但其他一些工具更符合 CS 团队的角色和职责。
客户体验和客户服务都涉及衡量其活动，以确保他们成功满足客户需求。许多都围绕着获取客户反馈和衡量实时响应展开。尽管一些常见的关键绩效指标 (KPI) 与这两个学科都相关，但其他 KPI 与其中一个学科的联系更为紧密。
当今的消费者比以往任何时候都更加挑剔，选择也更多。为了让客户满意并保持企业竞争力，应该对整个客户体验 (CX) 中的每个接触点加以个性化。真正的大规模个性化涉及业务的各个方面，从营销和消息传递到供应链、销售和服务。
IBM 将客户体验策略置于业务的核心位置。我们在客户旅程绘制和设计、平台实施以及数据和 AI 咨询方面的深厚专业知识，有助于您利用一流的技术推动客户体验的转型。
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