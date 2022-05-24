买家角色是客户体验 (CX) 管理计划的起点。客户旅程图的下一步涉及定义并优化整个客户旅程中的交互。公司需要观察每个角色在整个消费历程中与公司的接触点。从首次了解公司开始，到做出初始购买决定，再到持续使用产品或服务，直至决定是否继续购买或终止合作，每一个环节都至关重要。

客户旅程图背后的假设是，潜在客户或现有客户在每个接触点都有目的性——尝试解决问题、回答问题、比较选项或从待办事项清单中划掉某些内容。这意味着公司可以帮助他们尽可能快速、简单且令人满意地实现这些目标，从而将他们培养成忠实客户。公司通常会成立客户成功团队，指导其最重要的客户完成这一过程。

客户旅程图的目标是为制定客户体验策略提供可操作的洞察分析。最初的目标可能是先集中精力解决公司表现最差的那些环节，或者优先关注那些能带来最大收益的客户群体，而不是绘制每个客户角色每个接触点的端到端地图。