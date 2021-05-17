我们将客户体验置于业务的核心位置。凭借在体验策略与设计、数据与分析以及平台咨询和实施方面深厚的专业知识，我们利用一流的解决方案帮助您在涵盖市场营销、商务、销售和服务的整个客户生命周期内推动转型。
二十年来，IBM 在 Dreamforce 中引发了一系列创新和启发性对话，鼓励客户从当前的 Salesforce 投资中获取更多收益。立即加入我们的行列，释放更多价值潜能。
将客户体验转型升级，纳入企业正式优先任务的组织，其营收比没有这样做的组织更高¹
在这些财务绩效最成功的企业中，有 60% 的受访 CEO 表示，“打造更出色的客户体验”是他们未来两到三年的首要任务之一²
IBM iX 助力全球最具影响力的企业打造各种体验、产品和服务，重塑企业与客户和员工的关系。
作为一家数字商务服务提供商，我们的产品和服务完全适用于任何平台，为客户提供咨询、方案实施和运营服务等，帮助客户提供顺畅无缝的全渠道购买体验。
我们帮助公司跨人员、流程和平台实现端到端市场营销转型，深度反映客户、员工和公民的需求，即设计和交付个性化体验均由数据、人工智能、市场营销技术和运营提供支持。
客户和员工需要更好的体验。从联络中心到现场服务，我们帮助实现服务运营的现代化改造，以便任何行业的公司都可以打造出增加收入、实现商业价值最大化并提高客户忠诚度的个性化体验。
让我们创造一个全新的起点，促进营收增长，加强以体验为主导的销售模式，成功维系客户的忠诚度。IBM iX 助力您转变销售和收入业务，通过提供端到端服务，更好地帮助企业了解客户，并在客户选择的渠道中满足客户需求。
通过定制产品和平台加速实现业务成果。我们将借助深厚的产品工程设计专业知识，帮助您以正确的方式构建正确的产品，从而抓住正确的市场机会，使您的数字产品取得成功。
利用业务设计，通过以洞察为主导、由结果驱动的方法提供信息支持，从而平衡用户、业务和市场的需求。
利用人工智能、数据分析、IBM Watson® 及其他创新技术提供由数据驱动的情境式体验。
我们提供涵盖战略、设计、开发和运营的从咨询到运营的端到端方法。
我们拥有值得信赖的技术实施能力和加速器，可为自己的解决方案及 Adobe、Salesforce 和 SAP CX 等长期合作伙伴提供支持。
借助 SAP 客户体验 (CX) 和客户关系管理 (CRM) 解决方案，在由实时业务数据推动的整个客户体验旅程中，打造互相关联的商务、营销、销售和服务体验。
作为 Adobe 的咨询合作伙伴，我们已与其建立了 20 多年的合作关系，注重帮助客户设计和提供能够培养消费者忠诚度和信任度的个性化体验。
我们与 Salesforce 携手合作，不只是创造商业价值。我们将 Salesforce 的强大优势与开放式新兴技术、深厚的行业经验、以人为本的设计能力以及所需的数据洞察成果等紧密结合，为企业带来积极影响。
IBM 助力 Boots UK 进行电子商务转型，两年时间数字订单增加了 42%，收入增长了 115%。
MOL 构建数字营销平台，旨在推动收入增长并提高客户忠诚度。
Audi UK 对驾驶座进行了创新改进，为消费者带来更智能的体验。
不再追求价值，而是利用表现最佳的 5 个洞察信息开始创造价值。
将企业客服中心从成本中心转变为创造价值的收入流，打造可持续的增长模式。
IBM 在《IDC MarketScape：2023 年全球零售商务平台服务供应商评估》中被列入领导者类别。
了解为什么工作管理必须发展并成长为企业工作管理 (EWM)，以培养强有力的变革力量。
随着消费者元宇宙在炒作周期中的进展，通过探索元宇宙为零售商创造切实成果的 5 种方式来抓住机遇。
IBM 委托 Forrester Consulting 进行的这项研究阐述了企业可以预期的总体经济影响™。