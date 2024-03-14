在消费者比以往任何时候都更有可能更换产品的世界中，这一点变得越来越重要。留住客户的商业价值显而易见。麦肯锡指出1，企业需要获得三个新客户才能弥补失去一个现有客户的商业价值。

用户留存是整个客户旅程的关键组成部分。成功实现用户留存的组织将通过提高用户忠诚度而受益。对客户体验管理进行投资的组织深知留住客户的重要性。

要留住用户，最好的办法是克服用户转换的障碍，最大限度地提高产品和服务的价值，满足用户的期望，提供更丰富的客户体验。