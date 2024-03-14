用户留存是指组织保持客户购买其产品并避免客户转向其他提供商的能力。
客户保留需要一系列旨在建立信任和提高客户忠诚度的举措和流程。它有助于通过始终如一地交付价值来履行品牌承诺。
组织应设计由公司主导的计划（例如客户引导和客户忠诚度计划）或以客户为主导的计划（例如应用程序下载和 Beta 测试），以提升品牌忠诚度。目标是激活首次购买者，然后防止客户转向竞争对手。有效的客户保留计划可包含以下特征：
收集、分析和分发客户评价和调查。检测可增强用户体验 (UX) 的客户行为和趋势，并利用这些来提高保留率。
组织应针对近期购买过产品的老客户和缺席客户分别开展营销活动。他们可以使用的工具包括自动化驱动的个性化电子邮件营销，以宣布特别促销活动和最新信息，让客户对您的品牌保持新鲜感。此外，他们还应鼓励和激励客户在社交媒体上关注他们，以便向他们发送最新信息和优惠。组织还可以使用通信日历来记录互动和丰富内容（如追加销售和交叉销售），并安排特别促销和公告。
投资客户成功，利用自助服务工具（如知识库和社区论坛），教育用户并提供解决方案，而无需客户服务团队的协助。组织还可以与有影响力的人合作，展示如何最好地使用他们的产品或服务。
作为电子商务战略的一部分，提供能够解决客户困境并优于竞争对手的全新产品或服务。这样可增加客户对您品牌的忠诚度。
组织有多种方法来满足客户的期望，让他们继续购买该提供商的产品或服务。
简而言之，一个组织如果能生产出高质量产品或提供优质服务，就有可能获得客户忠诚度。如果客户对目前使用的产品感到满意，他们就不太可能更换产品，
例如客户忠诚度计划或老客户专享计划。如果客户因惠顾而获得奖励，他们就很难转向其他提供商。
当产品或服务出现问题时，组织可以立即回应客户的投诉，从而让客户满意。优先考虑客户支持对于希望留住客户的组织来说必不可少。
提供具有成本效益的产品和服务是用户留存的重要组成部分。以比竞争对手更低的价格提供高质量产品或服务的企业可能会实现极高的用户留存率。
组织可以通过多种方式跟踪其用户留存举措的运行状况。以下五个关键指标可帮助组织提高用户留存率。
组织可以使用多种工具来提高用户留存率。
客户关系管理 (CRM) 系统：CRM 将多种功能（如项目管理、联系人管理、数字营销）整合到一个数据驱动的平台中。“统一”的 CRM 系统可实现自动通信并简化内部流程，从而增强整体客户体验。它可能包括个性化功能（如有针对性的内容、优惠、提醒），可将用户参与限制在特定的环境中。总体而言，统一 CRM 可提供程序一致性和可靠的数据，有助于提高客户保留率，增加公司收入。
聊天机器人：聊天机器人是一种由人工智能驱动的计算机程序，它使用自然语言处理 (NLP) 来解读客户咨询并提供自动回复。此方式大大促进了信息的交换，可在收集用户数据的同时实现超个性化的在线客户体验。AI 聊天机器人还会建议或提示客户采取行动，引导他们找到所需资源。这些流程可帮助客户达成网站访问和购买目标，并建立品牌可靠性、信任度和忠诚度，从而提高 CRR。
忠诚度计划：许多组织都建立了强大的忠诚度计划，对客户的购买行为给予奖励。例如，Chipotle 和星巴克的忠诚度计划由来已久，他们通过累积的积分提供免费商品，鼓励顾客重复购买。
虽然每个组织都需要根据自身需求定制用户留存策略，但仍有一些共同的最佳实践值得牢记。
用户留存有助于促进客户群和公司收入的增长，并使之趋于稳定。通过持续不断地提供价值，企业实现了其品牌承诺，从而提升了可信度、信任度和品牌情感，吸引了普通客户。
以下是客户保留的四大优势：
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数据来源
1 专注于现有客户以解锁增长，麦肯锡，2023 年 8 月 16 日
2 “Customer Recommendations Have Only A Small Business Impact For Big Brands”，Forrester，2020 年 11 月 18 日