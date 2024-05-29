CRM 支持销售流程，并可推进企业资源规划 (ERP) 计划。CRM 软件可帮助公司衡量和控制其潜在客户的开发和销售渠道。

客户关系管理软件可帮助公司衡量和控制其潜在客户的开发和销售渠道。CRM 还可用于潜在客户管理、销售预测、管理与潜在客户的沟通以及需要快速、高效数据的销售团队。例如，在客户服务中心环境中，销售 CRM系统可以分析与新潜在客户进行后续沟通的频率、次数和结果。随着时间的推移，这可以产生更好的用户留存率和更优质的客户体验。然后，这些数据会用于研究和分析整体客户关系，并改进工作流程。

目前的 CRM 解决方案包含与部署规模、业务模式和垂直行业相关的多种技术，以便增强客户体验。CRM 套件还可以提供工具，例如在线聊天和文档共享应用程序。除了支持 Mailchimp 等电子商务和营销工具之外，CRM 应用程序还提供订单、收入、社交媒体和机会管理功能。