客户保留是指公司将首次光顾的客户转化为回头客并防止他们转向竞争对手的能力。该指标可指示产品或服务的质量以及客户的忠诚度。保留的最佳方式是解决客户转向其他供应商的缘由问题，最大限度提高产品和服务的价值，满足客户期望，并丰富客户的体验。
客户保留有助于促进客户群和公司收入的增长，并使之趋于稳定。通过提高客户保留率 (CRR)，公司可将利润提高 90% 以上。[1] 通过持续交付价值，企业可以履行其品牌承诺，从而提升信誉度、信任度和品牌情感。
以下是客户保留的四大优势：
最佳客户保留策略包含旨在构建产品和服务生命周期价值 (LTV) 的一系列举措和流程，以确保客户忠诚度。此类策略有助于通过始终如一地交付价值来履行品牌承诺。
有效的保留策略可包含以下七个功能：
采用能够反映保留客户百分比以及当前和未来收入的指标可提升客户保留策略的合理性。以下是 3 个最重要且使用最广泛的指标：
客户体验 (CX) 和客户关系管理 (CRM) 系统是客户保留过程的重要组成部分。
CRM 系统将多种功能（例如项目管理、联系人管理、数字营销）整合到单一的数据驱动型平台中。“统一”的 CRM 系统可实现自动通信并简化内部流程，从而增强整体客户体验。它可能包括“超个性化”功能（例如定向内容、优惠、提醒），此类内容会将客户互动限制在某个特定环境中。
总体而言，统一 CRM 可提供程序一致性和可靠的数据，有助于提高客户保留率，增加公司收入。[4]
净收入留存 (NDR) 是一种流失指标，用于计算一段时间内来自现有客户的经常性收入的留存百分比。由于 NDR 考虑到了影响经常性收入的多种因素，如降级、取消、暂停请求，因此相比于月度经常性收入 (MRR) 和年收益额 (ARR) 来说，它是衡量客户保留成功与否的最佳指标。
这五种最佳实践旨在提高 NDR 率，从而成功留住客户。[6]
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[1] Forrester。Customer Recommendations Have Only A Small Business Impact For Big Brands（链接位于 IBM 外部）2020 年 11 月 18 日
[2] IBM。什么是客户关怀？2021 年 6 月 10 日
[3] The Balance。What Is Customer Retention?（链接位于 IBM 外部）2021 年 4 月 6 日
[4] Forrester。The Five CRM Trends In 2021 That Will Shape Engagement, Relationships, And Revenue（链接位于 IBM 外部）2021 年 1 月 22 日
[5] MarketsAndMarkets。聊天机器人市场。截止 2026 年的全球预测。2021 年 2 月。
[6] 美国技术服务行业协会 (TSIA)。Best Practices for Driving Net Dollar Retention (NDR) through Customer Success 2021 年 5 月 27 日