聊天机器人是一种人工智能驱动的计算机程序，它使用自然语言处理 (NLP) 来解码客户查询并自动做出响应。此方式大大促进了信息的交换，可在收集用户数据的同时实现超个性化的在线客户体验。人工智能聊天机器人还会建议或提示客户采取行动，引导他们找到所需资源。这些流程可帮助客户达成网站访问和购买目标，并建立品牌可靠性、信任度和忠诚度，从而提高 CRR。

2021 年，个性化 CX 体验的需求呈指数级增长，这显著增加了对人工智能驱动的聊天机器人服务的需求。因此，到 2026 年，以客户保留为导向的全球聊天机器人市场份额预计将从 4.61 亿美元飙升至 14 亿美元。[5]