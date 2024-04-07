客户关怀和客户服务都旨在帮助创造积极的客户体验，或者在某人与贵公司互动时，促使其产生良好的总体印象。 两者都很重要，但它们的实施方式存在细微差别。

高质量的客户关怀具有前瞻性。 客户关怀在整个买家体验之旅中预测客户的需求，始终让客户感受到支持。 而这样也有助于在客户与企业之间建立情感纽带。

客户服务是被动式的。 主要以自助方式或通过客户支持团队，帮助客户在购买前解决问题或获得答案。

如果企业忽视客户关怀， 会对客户服务体验产生负面影响。 例如，如果网站聊天机器人无法提供有关产品的关键信息，客户有可能会感到不满，并寻求客户服务人员的帮助。 这会给支持团队带来更大的负担，不仅要快速解决问题，还要减轻负面体验造成的任何影响。

为实现最出色的客户服务， 客户服务 团队应当以尽可能少的 客户互动 次数，尽快满足 客户需求 。 根据 McKinsey 的研究（链接位于 ibm.com 外部），长期以来，企业高管一直着力于改善特定的接触环节，而忽视了客户的整体需求。 McKinsey 指出，随着客户期望的变化，企业必须将客户体验纳入考虑范畴，从客户第一次访问网站到解决问题，一一涵盖在内。

根据 Forrester 的研究（链接位于 ibm.com 外部），客户服务是 B2B 企业中对整体客户体验影响最大的推动因素，超过了产品和价格等因素。 然而，企业必须平衡客户关怀与成本，例如人员配备、客户服务培训和设施。 例如，Humana 发现，在其每月接到的 100 多万次来电中，大多数来电者直接选择跳过互动式语音应答 (IVR) 系统，尽管这其中有超过 60% 的来电都与常规的服务前问题有关，而且已有明确的答案。 改用 AI 虚拟客服后，Humana 处理查询的成本约为之前系统成本的三分之一。