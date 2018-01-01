随着销售环境变得日益复杂，许多公司亟需缩小买方购买方式和卖方销售方式之间的差距。IBM iX 提供端到端服务，帮助企业进一步了解客户，并满足客户的渠道选择需求，从而实现企业销售和收入业务的转型。通过协助企业开辟新的收入渠道和可扩展的销售模式，并利用数据、AI 和最佳平台来优化运营并赋予员工更多的权力，IBM 帮助企业降低成本，提高生产力和客户忠诚度。
阅读 2023-24 年《Salesforce 现状报告》，了解哪些机构正在通过 Salesforce 平台创造更多的价值，以及如何实现这一目标。
通过协作工具和切实可行的洞察信息为经销商提供助力，简化手动流程，提高转换效率和流水线效率，带动交叉销售和追加销售机会，提高从整个潜在客户到现金周期的生产力，并培养一支能够更智能、更快捷地处理复杂销售任务的员工队伍。
通过先进的客户数据平台 (CDP) 策略赢得客户的忠诚和信任。为经销商提供实时洞察，为市场营销人员提供个性化的对话，并提供跨渠道的无缝参与度。采用客户数据平台 (CDP) 辅助协作方式，可提高透明度、丰富潜在客户、拓展机遇并取悦客户。
作为全球顶级的战略合作伙伴，我们与 Salesforce 携手合作，不仅局限于创造商业价值。我们将 Salesforce 的强大优势与开放式新兴技术、深厚的行业经验、以人为本的设计能力以及所需的数据洞察成果等紧密结合，为企业带来积极影响。
作为 AWS 的首要咨询合作伙伴，IBM 可协助客户在数据、分析和 AI 等领域加速部署 AWS Cloud。
IBM 和 Microsoft 在行业领先和创新方面保持着良好的业绩记录。双方通过深入的集成服务和技术组合引领了大型企业的全球业务转型
借助 SAP Customer Experience (CX) 和客户关系管理 (CRM) 解决方案，在由实时业务数据推动的整个客户旅程中，打造互相关联的商务、营销、销售和服务体验。
作为 Adobe 的咨询合作伙伴，我们已与其建立了 20 多年的合作关系，注重帮助客户设计和提供能够培养消费者忠诚度和信任度的个性化体验。
IBM 在咨询、实施和管理服务领域提供行业和业务流程解决方案，并部署了使用机器学习、RPA、物联网和区块链等新兴技术的 Oracle 平台。
IBM 计划打造一个数字化的精简平台，以强化其基础设施，并将客户服务、销售、合作伙伴和员工体验整合在一起。
Audi UK 接受了重塑和发展其品牌数字触点的挑战，为整个客户旅程定下了基调。
IBM iX 为 TAG Heuer 打造了直接面向消费者的解决方案，开辟了新的商业渠道，同时战略性地继续拓展其全球零售商网络。
Linda 是 IBM Consulting 的全球客户转型负责人，负责构思并实现数字化转型，以提高客户忠诚度，改善客户服务，并提供新的业务模型，以提升市场份额和收入。
Jenn 是全球 Salesforce 合作伙伴、IBM Consulting 销售转型主管，负责领导 IBM Salesforce 业务的销售转型实践，通过技术和上市创新引入新的收入流，并建立竞争优势。
Alexis 是 IBM Consulting 销售转型负责人，在创新、客户关系管理 (CRM)、数据分析、数据管理、产品开发、数据治理、战略伙伴关系、客户体验、地理定位和传统大众媒体方面拥有丰富经验。
Xavier 是 IBM Consulting 的高级合伙人兼微软全球业务负责人，负责帮助客户利用微软平台构建解决方案和企业范围内的智能工作流程，加速 IBM 混合云和多云战略。