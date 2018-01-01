随着销售环境变得日益复杂，许多公司亟需缩小买方购买方式和卖方销售方式之间的差距。IBM iX 提供端到端服务，帮助企业进一步了解客户，并满足客户的渠道选择需求，从而实现企业销售和收入业务的转型。通过协助企业开辟新的收入渠道和可扩展的销售模式，并利用数据、AI 和最佳平台来优化运营并赋予员工更多的权力，IBM 帮助企业降低成本，提高生产力和客户忠诚度。