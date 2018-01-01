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让我们携手共创全新启动板，促进顶线增长，推进以体验为主导的销售模式，提高客户忠诚度
现代化销售策略 订阅每月 Expert View
几名年轻员工在高层写字楼办公室内开展讨论
概述

随着销售环境变得日益复杂，许多公司亟需缩小买方购买方式和卖方销售方式之间的差距。IBM iX 提供端到端服务，帮助企业进一步了解客户，并满足客户的渠道选择需求，从而实现企业销售和收入业务的转型。通过协助企业开辟新的收入渠道和可扩展的销售模式，并利用数据、AI 和最佳平台来优化运营并赋予员工更多的权力，IBM 帮助企业降低成本，提高生产力和客户忠诚度。

阅读 2023-24 年《Salesforce 现状报告》，了解哪些机构正在通过 Salesforce 平台创造更多的价值，以及如何实现这一目标。

功能

销售转型策略

创建一个基于成果的数字优先策略，将销售、服务和市场营销结合起来，创建并实施敏捷蓝图，助力销售组织扩大规模并与时俱进，从而推动可持续的盈利增长。

 销售渠道策略

建立可靠的收入流，同时助力您的组织识别下一个重大机遇。通过渠道销售扩大市场覆盖范围并深化间接关系，通过订阅销售实现可预测的增长并建立客户忠诚度。
销售效率和生产力

通过协作工具和切实可行的洞察信息为经销商提供助力，简化手动流程，提高转换效率和流水线效率，带动交叉销售和追加销售机会，提高从整个潜在客户到现金周期的生产力，并培养一支能够更智能、更快捷地处理复杂销售任务的员工队伍。

 全渠道客户参与度

通过先进的客户数据平台 (CDP) 策略赢得客户的忠诚和信任。为经销商提供实时洞察，为市场营销人员提供个性化的对话，并提供跨渠道的无缝参与度。采用客户数据平台 (CDP) 辅助协作方式，可提高透明度、丰富潜在客户、拓展机遇并取悦客户。
利用 IBM Garage™ 实现共同创新
利用我们的端到端框架顺畅构想、构建、评估、迭代和扩展各种解决方案，其中包含众多设计思维、灵活和开发运维实践。来自 IBM 业务、设计和技术等多元化领域的专家将与您的团队紧密合作，应用各种突破性的技术，从而快速实现价值成果。 了解更多信息 与 IBM Garage 专家交谈
战略合作伙伴关系 利用 Salesforce 创造影响力

作为全球顶级的战略合作伙伴，我们与 Salesforce 携手合作，不仅局限于创造商业价值。我们将 Salesforce 的强大优势与开放式新兴技术、深厚的行业经验、以人为本的设计能力以及所需的数据洞察成果等紧密结合，为企业带来积极影响。

 进一步了解 IBM 与 Salesforce 的合作关系 Amazon Web Services 云

作为 AWS 的首要咨询合作伙伴，IBM 可协助客户在数据、分析和 AI 等领域加速部署 AWS Cloud。

 进一步了解 IBM 与 AWS 的合作关系 Microsoft Azure 助力转型

IBM 和 Microsoft 在行业领先和创新方面保持着良好的业绩记录。双方通过深入的集成服务和技术组合引领了大型企业的全球业务转型

 进一步了解 IBM 与 Microsoft 的合作关系 SAP 客户体验解决方案

借助 SAP Customer Experience (CX) 和客户关系管理 (CRM) 解决方案，在由实时业务数据推动的整个客户旅程中，打造互相关联的商务、营销、销售和服务体验。

 进一步了解 IBM 与 SAP 的合作关系 Adobe 咨询服务

作为 Adobe 的咨询合作伙伴，我们已与其建立了 20 多年的合作关系，注重帮助客户设计和提供能够培养消费者忠诚度和信任度的个性化体验。

 进一步了解 IBM 与 Adobe 的合作关系 Oracle 咨询服务

IBM 在咨询、实施和管理服务领域提供行业和业务流程解决方案，并部署了使用机器学习、RPA、物联网和区块链等新兴技术的 Oracle 平台。

 进一步了解 IBM 与 Oracle 的合作关系
成功案例 Salesforce 将 IBM 的客户、合作伙伴和员工体验统一到一个平台之上

IBM 计划打造一个数字化的精简平台，以强化其基础设施，并将客户服务、销售、合作伙伴和员工体验整合在一起。

 Audi UK 将创新应用于驾驶员座椅

Audi UK 接受了重塑和发展其品牌数字触点的挑战，为整个客户旅程定下了基调。

 TAG Heuer 打造数字参与引擎

IBM iX 为 TAG Heuer 打造了直接面向消费者的解决方案，开辟了新的商业渠道，同时战略性地继续拓展其全球零售商网络。

洞察

充分利用收件箱，从 IBM 获取最佳资源。选订我们的精选时事通讯，从中深入了解新兴趋势，获取各种引人深思的洞察分析内容。
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订阅定价策略可以提高忠诚度、提供可预测的收入并提高敏捷性 阅读博客
渠道销售策略带动收入并提升价值

全球合作伙伴网络的发展，企业亟需实现合作伙伴关系管理 (PRM) 体验的现代化，以便与其合作伙伴展开更方便快捷的合作

 掌握订阅业务模型

越来越多的公司正在将其产品和服务转变为订阅形式，以通过经常性收入提高财务稳定性

 为什么智能商务是商业世界的未来

协助客户完成买方旅程，并在此过程中吸引、取悦和激励客户
专家团队 Linda Perry-Lube

Linda 是 IBM Consulting 的全球客户转型负责人，负责构思并实现数字化转型，以提高客户忠诚度，改善客户服务，并提供新的业务模型，以提升市场份额和收入。

 Jenn Booth

Jenn 是全球 Salesforce 合作伙伴、IBM Consulting 销售转型主管，负责领导 IBM Salesforce 业务的销售转型实践，通过技术和上市创新引入新的收入流，并建立竞争优势。

 Alexis Zamkow

Alexis 是 IBM Consulting 销售转型负责人，在创新、客户关系管理 (CRM)、数据分析、数据管理、产品开发、数据治理、战略伙伴关系、客户体验、地理定位和传统大众媒体方面拥有丰富经验。

 Xavier Pereira

Xavier 是 IBM Consulting 的高级合伙人兼微软全球业务负责人，负责帮助客户利用微软平台构建解决方案和企业范围内的智能工作流程，加速 IBM 混合云和多云战略。
相关解决方案 数据和分析咨询服务

释放企业数据的战略价值，构建洞察驱动型组织

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深入了解如何提升员工工作效率、处理效率以及 IT 系统主动性。

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通过迅速响应的战略性联络中心，精简的现场以及一线服务战略，提升员工能力和客户满意度，并启动新的收入流。

 了解更多信息 市场营销转型咨询

执行端到端市场营销策略，推进整个客户旅程中的行动，从而提升消费力度，加深客户的参与度并提升客户忠诚度。

 了解更多信息 客户体验咨询

在整个服务客户的流程中构想、设计和交付更智能的体验，释放商业价值并推动业务增长。

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