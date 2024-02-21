161 年前，Edouard Heuer 在瑞士圣伊米尔 (St-Imier) 村庄出售了他的第一批怀表。1910 年代，他的公司开发出了第一块追针秒表和仪表盘计时码表；1962 年，John Glenn 首次佩戴该公司的手表进入太空；2015 年，该公司连接了第一块奢侈款智能手表。

然而，对于这家传奇制表商来说，时间和创新在过去一年前所未有地重要。2020 年和 2021 年，TAG Heuer 的座右铭“重压之下无惧色”得到了前所未有的检验和验证。

对于一个除了自己的专卖店外，还在数千家珠宝商和百货公司设有销售渠道的品牌来说，零售业的江河日下已经为它带来了巨大的挑战。与此同时，消费者不仅要求更好的数字销售，还要求更好的数字体验和环境。对于像 TAG Heuer 这样的全球奢侈品牌来说，将不同的销售和营销渠道整合在一起，是公司面临的一大挑战。

在此之前，新冠疫情曾经让世界陷入停滞状态，也永久地改变了人们购物和生活的方式。