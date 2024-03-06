借助 GenAI 提升美国网球公开赛的数字体验 IBM 利用基于 watsonx 平台构建的数据和基础模型，为美国网球公开赛创建了 AI 解说模型，可生成数十种不同选项，然后从中挑出描述赛况的最佳语句。在 2023 年美国网球公开赛期间，AI 解说的比赛精彩片段的浏览量超过 200 万次。

IBM 利用 Adobe Experience Cloud 优化人员、流程和平台 IBM 借助 Adobe Experience Cloud 大幅精简了自身 MarTech 堆栈，彻底变革了营销组织。通过将 40 个 DAM 平台合而为一，并将网页上线速度提高 75%，IBM 现已成为一家更为数据驱动、客户至上的公司。

MOL Group 通过新的数字营销平台推动营收增长 石油和天然气公司 MOL 集团正在重塑加油站体验，并在 Salesforce Marketing Cloud 的支持下，通过数据驱动的客户参与来推动增长，使得收入提升 30%，客户满意度提高 20%。