我们的跨职能专家团队可帮助您实现营销策略和运营的转型，以应对当今的挑战，同时建立一个灵活且适应性强的组织，在未来更具竞争力。跨越三个综合价值维度——数据和 AI、运营效率、体验创新——实现智能营销转型，为营销人员配备所需工具和流程，针对企业级客户规模，打造个性化体验。
IBM 利用 Adobe Firefly 生成式 AI 重塑内容创作和数字营销
生成式 AI 有可能从根本上变革营销领域的方方面面，94% 的 CMO 认为，营销团队借助生成式 AI 可从琐碎任务中解脱出来，专注于更重要、更具创造性的工作。利用 watsonx 平台，IBM Consulting 为您提供端到端解决方案，打造智能内容供应链，助力实现营销运营转型。
IBM Consulting Advantage for Marketing是一款捆绑式技术和服务产品，其中包括：
基于 watsonx.ai 构建的预调基础模型，后续根据您的品牌指南、政策和产品信息，加以精调、训练和完善。
基于 IBM Consulting Advantage 平台构建，并由 watsonx 提供支持，专为您打造的营销“工作台”用户界面，提供一系列预配置的会话式 AI 助手，助力您的营销人员胜任各种角色和任务。
与您的工作管理工具和营销 ISV 平台无缝集成。
我们的专家从您客户和员工的理想体验入手，设计并交付一流的数据驱动解决方案，打造个性化体验，释放营销创造力。
凭借我们深厚的营销专业知识，结合超过 21,000 名精通 AI 的从业者，我们在 2023 年为客户开发了 2,000 多个 AI 用例。
我们与 Adobe、Salesforce、SAP 等领先的营销和客户体验平台建立了全球首席合作伙伴关系，这令我们能够在合适的平台上构建正确的解决方案，以满足您独特的营销需求。
利用 AI 和企业工作管理策略以及智能工作流程，提升效率并以新的方式工作，助力您优化 MarTech 堆栈并精简流程。
借力 AI 和 watsonx 平台，从数据策略和建模，到治理和 CDP 集成，实现端到端营销数据管理，打造超个性化体验。
利用 AI 为您的员工和客户营造难忘的体验，构建独特的客户旅程和创新体验，推动增长并加强竞争优势。
IBM 和 WPP 携手利用生成式 AI，彻底变革 B2B 营销。从精心策划客户参与，到最大化投资回报，由 IBM watsonx 提供支持的 WPP Open for B2B 助力您应对各种挑战。
IBM 携手 Adobe，融合战略、数据、技术和设计，助力企业数字化重塑。我们提供涵盖整个内容供应链的各种 AI 解决方案，提升传统流程效率，以便企业营销人员和团队专注于更有价值的战略活动。
根据统一数据策略，促成实时洞察，相应采取行动，提供个性化客户体验。IBM 和 Salesforce Marketing Cloud 可帮助您在整个企业中传播客户关系管理 (CRM) 洞察，并赢得客户转化、忠诚度和信任。
IBM Consulting 借助数据和 AI 来激活 SAP 的企业级 CX 解决方案，从而打造世界一流的客户体验，进而提高客户忠诚度和业务增长。
IBM 利用基于 watsonx 平台构建的数据和基础模型，为美国网球公开赛创建了 AI 解说模型，可生成数十种不同选项，然后从中挑出描述赛况的最佳语句。在 2023 年美国网球公开赛期间，AI 解说的比赛精彩片段的浏览量超过 200 万次。
IBM 借助 Adobe Experience Cloud 大幅精简了自身 MarTech 堆栈，彻底变革了营销组织。通过将 40 个 DAM 平台合而为一，并将网页上线速度提高 75%，IBM 现已成为一家更为数据驱动、客户至上的公司。
石油和天然气公司 MOL 集团正在重塑加油站体验，并在 Salesforce Marketing Cloud 的支持下，通过数据驱动的客户参与来推动增长，使得收入提升 30%，客户满意度提高 20%。
全球高端烈酒公司 Campari 集团通过其 Campari Digital Factory，为旗下各品牌提供了打造卓越数字体验的高效捷径。采用内容运营新模式，简化和加快流程，同时创建全新治理框架，保证内容始终如一的高品质。
IBM iX 隶属于 IBM Consulting，帮助全球最具影响力的公司创造体验、产品和服务，以便重塑他们与客户和员工的关系。
构想、设计并提供贯穿客户生命周期的、更智能化的体验，从而赢得客户忠诚度与信任。
让我们创造一个全新的起点，促进营收增长，加强以体验为主导的销售模式，成功维系客户的忠诚度。
共同创造智能的客户体验，推动增长，建立信任。
借助 AI 和自动化提升全渠道商务体验，真正实现智能化商务。