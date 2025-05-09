2025 年 5 月 9 日
IBM 很高兴通过 Adobe Assistant Pack 扩展 IBM Consulting Advantage 的功能，旨在帮助 Adobe 客户加速价值实现并最大化投资回报率。IBM Consulting Advantage 是一个人工智能驱动的交付平台，为 IBM Consulting 专家和客户提供一套强大的助手、代理和资产。Adobe Assistant Pack 可增强 Adobe 体验云解决方案的实施和交付，从而实现快速创新、简化运营和更高效的执行。
IBM Consulting Advantage 可以帮助显著缩短实施时间、提高效率，并通过 Adobe Experience Cloud 推动可衡量的业务成果。IBM Consulting Advantage 的 Adobe Assistant Pack 大大加快了客户实施 Adobe Analytics、Adobe Customer Journey Analytics、Adobe Experience Manager、Adobe Journey Optimizer、Adobe Real-Time CDP 和 Adobe Workfront 的价值实现时间。通过该方案，人力资源将得到数字化员工集群的全面增强。重复性任务被简化并融入智能以改进数字产品。这样，您的员工就能将精力集中在创造性和增值性的工作上，通过对 Adobe 套件的投资获得更高的投资回报率，打造更有活力的员工队伍。
其中一个典型案例是，IBM 正将来自 IBM Consulting Advantage 的 Adobe 专项资源应用于利雅得航空，这家全球首家数字化原生航空公司正在重塑未来旅行服务体系。通过利用 IBM 面向 Adobe 解决方案的人工智能驱动资产，利雅得航空：
利雅得航空数字与创新副总裁 Abe Dev 表示：“我们的数字产品交付由人类和人工智能驱动助手共同创造，这使我们能够通过快速实验进行创新，同时确保速度和一致的高质量。我们由人类专家和数字工作者组成的混合员工队伍帮助我们从 Adobe 实施中获得更大的价值，实现规模化。”此次 IBM 与利雅得航空的联合共创堪称典范，通过将智能洞察与效率提升深度融入企业级 AI 解决方案，助力我们实现了打造前所未有的数字化原生旅行体验这一宏伟愿景。”
展望未来，IBM 计划在 IBM Consulting Advantage 中开发更多助手，解决软件开发生命周期效率以及营销运营的有效性，所有这些都旨在提高实施和运营 Adobe 套件的效率，帮助客户充分发挥潜力的 Adobe 投资价值。
通过利用 AI 不断发展和增强 Adobe 实施，IBM Consulting 正在为速度和规模的数字创新设立新的行业标准。无论是优化内容管理、营销自动化还是数据驱动的个性化，企业都能够大规模释放 Adobe Experience Cloud 的全部潜力，并打造智能数字产品和服务。