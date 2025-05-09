其中一个典型案例是，IBM 正将来自 IBM Consulting Advantage 的 Adobe 专项资源应用于利雅得航空，这家全球首家数字化原生航空公司正在重塑未来旅行服务体系。通过利用 IBM 面向 Adobe 解决方案的人工智能驱动资产，利雅得航空：

在不到两个月内，便基于 Experience Manager 成功上线了 www.riyadhair.com 官网。

官网。 通过 Adobe 强大的整合功能，在短短三个月内就部署了 Real-Time CDP、Journey Optimizer、Customer Journey Analytics 和 Workfront，实现更统一的客户体验和更深层次的个性化。

仅用三周时间就启动了数字媒体活动。

利雅得航空数字与创新副总裁 Abe Dev 表示：“我们的数字产品交付由人类和人工智能驱动助手共同创造，这使我们能够通过快速实验进行创新，同时确保速度和一致的高质量。我们由人类专家和数字工作者组成的混合员工队伍帮助我们从 Adobe 实施中获得更大的价值，实现规模化。”此次 IBM 与利雅得航空的联合共创堪称典范，通过将智能洞察与效率提升深度融入企业级 AI 解决方案，助力我们实现了打造前所未有的数字化原生旅行体验这一宏伟愿景。”