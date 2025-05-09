IBM 借助 IBM Consulting Advantage 加速开发 Adobe 解决方案

人工智能 计算和服务器 IT 自动化

2025 年 5 月 9 日

作者

Brett Wachter

EMEA Marketing, Loyalty, and Retail Media Lead

IBM 很高兴通过 Adobe Assistant Pack 扩展 IBM Consulting Advantage 的功能，旨在帮助 Adobe 客户加速价值实现并最大化投资回报率。IBM Consulting Advantage 是一个人工智能驱动的交付平台，为 IBM Consulting 专家和客户提供一套强大的助手、代理和资产。Adobe Assistant Pack 可增强 Adobe 体验云解决方案的实施和交付，从而实现快速创新、简化运营和更高效的执行。

IBM Consulting 专家如何利用 AI 增强 Adobe 实施

IBM Consulting Advantage 可以帮助显著缩短实施时间、提高效率，并通过 Adobe Experience Cloud 推动可衡量的业务成果。IBM Consulting Advantage 的 Adobe Assistant Pack 大大加快了客户实施 Adobe Analytics、Adobe Customer Journey Analytics、Adobe Experience Manager、Adobe Journey Optimizer、Adobe Real-Time CDP 和 Adobe Workfront 的价值实现时间。通过该方案，人力资源将得到数字化员工集群的全面增强。重复性任务被简化并融入智能以改进数字产品。这样，您的员工就能将精力集中在创造性和增值性的工作上，通过对 Adobe 套件的投资获得更高的投资回报率，打造更有活力的员工队伍。

Adobe Assistant Pack on IBM Consulting Advantage：

  • 数据层测试助手为 Adobe Experience Platform 测试人员提供支持，将测试用例的创建时间从 12 小时缩短到 6 小时，同时保持高质量输出。
  • 一款数据层分析推荐系统，可帮助开发人员在 Real-Time CDP 中创建分析数据层，从而将工作时间从 6 小时缩短到 3 小时。
  • 模式助手可加快体验平台和实时 CDP 的模式设计，将其流程从六小时缩短到两小时。
  • 搜索引擎优化元数据推荐器可简化搜索引擎优化元数据标签的设计和实施，将执行时间缩短 50%。
  • 体验平台的客户细分策略推荐器，利用人工智能挖掘隐藏的洞察分析，并通过高级细分策略实现个性化营销执行。
  • 模式分类器，基于 AI 驱动的分类引擎，专为 Adobe Experience Platform 的数据治理合规性设计。
  • “任意提问”功能，基于 Adobe 知识库构建的智能问答助手，可调用 Adobe 与 IBM 的双体系培训内容进行响应。
  • 适用于 Adobe Analytics 的事件驱动数据层生成器，可协助创建动态分析数据层，以进行无缝跟踪。
  • 代码审阅者和组件创建者，利用人工智能工具改善 Experience Manager 开发并缩短开发时间。
  • 内容生成助手，可通过 Workfront Fusion 集成到 Workfront，在工作流中融入 AI。

现实世界的影响：利雅得航空的数字化加速

其中一个典型案例是，IBM 正将来自 IBM Consulting Advantage 的 Adobe 专项资源应用于利雅得航空，这家全球首家数字化原生航空公司正在重塑未来旅行服务体系。通过利用 IBM 面向 Adobe 解决方案的人工智能驱动资产，利雅得航空：

  • 在不到两个月内，便基于 Experience Manager 成功上线了 www.riyadhair.com 官网。
  • 通过 Adobe 强大的整合功能，在短短三个月内就部署了 Real-Time CDP、Journey Optimizer、Customer Journey Analytics 和 Workfront，实现更统一的客户体验和更深层次的个性化。
  • 仅用三周时间就启动了数字媒体活动。

利雅得航空数字与创新副总裁 Abe Dev 表示：“我们的数字产品交付由人类和人工智能驱动助手共同创造，这使我们能够通过快速实验进行创新，同时确保速度和一致的高质量。我们由人类专家和数字工作者组成的混合员工队伍帮助我们从 Adobe 实施中获得更大的价值，实现规模化。”此次 IBM 与利雅得航空的联合共创堪称典范，通过将智能洞察与效率提升深度融入企业级 AI 解决方案，助力我们实现了打造前所未有的数字化原生旅行体验这一宏伟愿景。”

展望未来

展望未来，IBM 计划在 IBM Consulting Advantage 中开发更多助手，解决软件开发生命周期效率以及营销运营的有效性，所有这些都旨在提高实施和运营 Adobe 套件的效率，帮助客户充分发挥潜力的 Adobe 投资价值。

通过利用 AI 不断发展和增强 Adobe 实施，IBM Consulting 正在为速度和规模的数字创新设立新的行业标准。无论是优化内容管理、营销自动化还是数据驱动的个性化，企业都能够大规模释放 Adobe Experience Cloud 的全部潜力，并打造智能数字产品和服务。

了解有关 Adobe 咨询服务的更多信息

IBM 时事通讯最新内容

IBM 最新产品新闻

了解最重磅的产品与功能发布资讯，包括近期产品视频访谈，以及 IBM 与培训合作伙伴提供的教育课程资源。请参阅 IBM 隐私声明

谢谢！您已订阅。
了解更多 了解有关 Adobe 咨询服务的更多信息