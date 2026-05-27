依托产品工程和设计优化患者体验

为了应对挑战，NHS England 与 IBM 合作优化升级托管在 Microsoft Azure 上的 NHS 应用程序。他们的方案以打造无缝、以患者为中心的体验为核心，同时减轻一线工作人员的压力。

此次合作为患者上线了多项增强功能，涵盖药物管理、安全消息传递、预约安排以及检测结果查询等。这些功能使患者能够掌控自己的医疗保健，减少对电话和面对面就诊等传统渠道的依赖。例如，患者现在只需轻点几下，就能开具续方处方，从而节省了时间，提升治疗方案依从性。双方团队还利用 Adobe Target 开展 A/B 测试，实现数据驱动决策，持续优化 NHS 应用程序的设计与功能。

为扩大NHS 应用程序的应用范围，IBM 的产品工程和设计团队通过简化流程整合了超过 15 家新供应商，扩大核心服务的全国覆盖范围并拓展新功能。重新设计的用户界面和导航使 NHS 应用程序更加直观，确保患者能够轻松找到并使用他们所需的服务。

IBM 发挥产品工程领域的专业优势，帮助 NHS England 建立了以持续优化为核心的产品运营模式。自动化规划路线、统一的待办事项以及完善的评估框架可实现绩效追踪，同时让应用程序的迭代发展契合 NHS England 的发展目标。这种以产品为中心的模式，能够确保各项优化举措均可创造可量化价值，无论是提升患者满意度还是降低运营成本。

事实证明，IBM 在产品工程、设计及医疗创新领域的独有能力，在本次转型过程中起到了关键作用。依托专业技术能力与对患者需求的深度理解，IBM 协助 NHS England 打造出可持续的数字化服务体系，从容应对医疗服务不断变化的需求。