变革性数字产品可开辟新的收入来源，通过扩展服务来提高忠诚度，提高员工的工作效率。凭借 IBM 旗下公司 Dialexa 深厚的产品工程专业知识以及 IBM 的混合云和业务转型能力，我们帮助客户将想法转化为加速增长的差异化产品组合。我们对业务成果的关注以及我们在战略、设计、技术和软件开发方面的成熟度，确保我们可帮助您以正确的方式构建正确的产品，从而抓住正确的市场机会，使您的数字产品取得成功。
我们已完善了一种可产生可量化结果的产品方案。我们的实用框架源于我们在设计、构建和推出成功商业化技术产品方面的良好信誉。
我们拥有一支行动敏捷的跨学科团队，在与定制产品开发和转型相关的多个领域拥有丰富的技能和深厚的知识。在这支团队中，设计师很了解工程，而工程师也很了解设计。
传统的质保 (QA) 活动在整个团队内进行，以培养集体责任感。质量检测是一个连续的过程，涉及各个相关阶段，不被视为流程中的一个步骤，而是期望的结果。
我们可帮助企业形成和调整产品思维，从调整业务目标、分析市场和用户需求开始，甚至涉及打造产品愿景和设计路线图。
我们会在此流程的各个阶段与客户开展合作，评估现有产品，发现新的商机，将其转化为富有意义的新产品和新服务，从而为战略实施、开发和性能保证提供支持。
我们利用自己成熟的产品管理能力和自动化来进行持续开发，持续提供支持，从而管理和提高已部署产品的成功率。
我们的 Dialexa 既定方法涵盖成功进行数字产品工程设计的三大核心要素：战略实施、开发和性能保证。
作为 IBM 旗下公司 Dialexa 的创始人兼首席执行官，Scott 坚信通过技术创新打造更美好的世界。他专注于战略、构想、设计、用户体验、体系结构、开发以及打造出色的团队。Scott 带来了强大的产品规范、良好的客户交付记录以及创新协作理念，旨在推动各行业企业的数字化转型。
Chris 是 IBM 旗下公司 Dialexa 的首席产品官，拥有超过 25 年的战略和技术咨询经验，专门帮助客户通过创新、转型和端到端产品构建来推动实现重大业务成果。
Dixie 是 IBM Consulting 数字产品工程设计的执行合伙人，热衷于探索商业与技术交叉的魅力。她在 IT 战略、系统和技术部署以及数字化转型方面拥有超过 25 年的从业经验。Dixie 与客户密切合作，帮助客户制定符合其业务目标而且能有助于解决当务之急的技术战略。
Samer 是 IBM 旗下公司 Dialexa 的首席交付官，为公司带来了工程设计专业知识与领导技能，以独特的方式将二者融合起来，另外还有 12 年的尖端软件和硬件产品的开发经验。
Ellen 是 IBM 旗下公司 Dialexa 的首席运营官，在新兴技术和创新领域拥有 25 年的咨询经验。
Matt 是 IBM iX 负责产品转型的全球首席合伙人，拥有近 20 年的数字产品构建和发布经验，专门从事市场战略和团队动态管理，将公司愿景与实施相结合。