Scott Harper 作为 IBM 旗下公司 Dialexa 的创始人兼首席执行官，Scott 坚信通过技术创新打造更美好的世界。他专注于战略、构想、设计、用户体验、体系结构、开发以及打造出色的团队。Scott 带来了强大的产品规范、良好的客户交付记录以及创新协作理念，旨在推动各行业企业的数字化转型。

Chris Garrick Chris 是 IBM 旗下公司 Dialexa 的首席产品官，拥有超过 25 年的战略和技术咨询经验，专门帮助客户通过创新、转型和端到端产品构建来推动实现重大业务成果。

Dixie Adams Dixie 是 IBM Consulting 数字产品工程设计的执行合伙人，热衷于探索商业与技术交叉的魅力。她在 IT 战略、系统和技术部署以及数字化转型方面拥有超过 25 年的从业经验。Dixie 与客户密切合作，帮助客户制定符合其业务目标而且能有助于解决当务之急的技术战略。

Samer Fallouh Samer 是 IBM 旗下公司 Dialexa 的首席交付官，为公司带来了工程设计专业知识与领导技能，以独特的方式将二者融合起来，另外还有 12 年的尖端软件和硬件产品的开发经验。

Ellen Dowd Ellen 是 IBM 旗下公司 Dialexa 的首席运营官，在新兴技术和创新领域拥有 25 年的咨询经验。