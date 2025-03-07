为了解决这些问题，GrabTV 咨询了 Dialexa，后者是 IBM 旗下公司，其战略方法的核心是组建由设计师、工程师和产品专家组成的多学科团队。

该团队专注于构建强大而敏捷的框架，以适应不断发展变化的需求。Dialexa 利用库存管理、付款处理和用户认证等第三方服务，确保尽可能减少长期职责，从而提升整体通用性。此外，内容全面的研讨会促成了详细的规划会议，从而确立了拿到投资所必需的详细路线图、直观用户界面和功能原型。

采用的技术包括 Azure DevOps、.NET 6、ASP.NET Web API、React、TypeScript 和 Tailwind CSS，促进了跨平台无缝整合。