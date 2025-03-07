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Case Studies
GrabTV
GrabTV 设想通过名为“电视商务”(Television Commerce，T-Commerce) 的开创性平台彻底改变传统的电视商务，这款全新产品将为这个历来只有单向销售渠道的百年行业带来双向交流。
这个雄心勃勃的项目需要集成多个组件，例如电视的客户端应用程序、移动应用程序、管理工具、仪表板和服务器。然而，从前景光明的概念验证 (POC) 转变为具有商业可行性的产品，这一过程障碍重重，尤其是在可扩展性和对潜在投资者的吸引力方面。高管们努力做出关键的技术选择，但又不会大力投资于缺乏灵活性的系统，担心受到的限制可能会阻碍未来增长机会。
事实证明，Dialexa 的数字产品工程战略有助于推动 GrabTV 迅速实现重大里程碑。尽管最初存在诸多障碍，但此次合作在九个月内取得了实质性进展，最终推出了响应非常敏捷的试点项目，并展现出令人印象深刻的指标——尤其是在测试阶段，用户互动率高达 96%。此外，GrabTV 还利用其新开发的基础架构所固有的动态功能，成功地提前吸引了首家知名支持者。
在此次合作中，双方继续进一步完善各项功能、提高运营效率，并确保持续创新与新兴趋势保持一致，从而将 GrabTV 定位为下一代电视零售互动的先驱。
GrabTV（ibm.com 外部链接）可提供互动性强、内容丰富、激发灵感的电视购物体验，是超棒的电视购物目的地，能够提供巨大的便l利和价值，同时在品牌与消费者之间建立真正的联系。
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