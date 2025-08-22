汉莎集团携手 IBM Consulting，通过将多个应用程序整合为一个名为 Turnaround Companion (TAC) 的基于 Web 的单一解决方案，实现了地面运营管理的转型。这有助于解决因管理分散工具而导致的低效和高成本问题。

IBM 在云解决方案和应用开发方面的专业知识是此次转型的关键。该解决方案的实施涉及不同团队之间的紧密协作以及 IBM Consulting 内部工具的使用：

新的基于 Web 的平台清晰地可视化所有相关数据，促进了机场和航空公司员工之间的快速协调与沟通。包含基于聊天的通信功能（依托于汉莎集团内部的通讯引擎）和智能通知，确保了关键信息无一遗漏。

TAC 基于现代 Web 技术构建，托管在 Microsoft Azure 云上，可兼容访问主流操作系统，包括 iOS 和 Android，从而扩大了用户范围并降低了许可成本。该平台的模块化结构也使其能够灵活适应新需求，并可扩展以涵盖更多目标用户群和应用场景，使其成为满足汉莎集团未来需求的多功能工具。

TAC 的成功部署使汉莎集团能够在一个统一的解决方案堆栈中追踪整个航班周转流程以及所有相关方之间的互动。这带来了效率提升、延误减少和客户满意度增强。该航空公司计划继续将其他应用的功能迁移至 TAC，同时引入新功能，为用户提供附加值并进一步优化地面运营。