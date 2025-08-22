汉莎集团携手 IBM Consulting，将多个地面运营应用程序整合并升级为统一的基于 Web 的平台
作为全球航空业领导者，汉莎集团曾通过一套多个移动应用程序在优化地面运营方面取得进展。
尽管这些应用程序运行顺畅，但其分散性限制了可移植性，助长了低效，推升了成本，并阻碍了机场与航空公司人员之间的协调。此外，当时主流通信平台（已严重过时且成本高昂）不断攀升的许可费用，进一步加剧了这些财务压力。
随着汉莎集团更广泛的战略目标转向通信系统现代化，该航空公司需要一个统一的解决方案，能够将所有功能整合到一个单一的、基于 Web 的应用程序中，并可在各种设备类型上访问。在飞行延误和地面运营低效可能导致重大财务损失并影响客户满意度的高风险场景下，果断行动势在必行。这一战略举措旨在降低运营成本、提升用户体验，并确保地勤人员、飞行员和运营团队之间的无缝沟通。
汉莎集团携手 IBM Consulting，通过将多个应用程序整合为一个名为 Turnaround Companion (TAC) 的基于 Web 的单一解决方案，实现了地面运营管理的转型。这有助于解决因管理分散工具而导致的低效和高成本问题。
IBM 在云解决方案和应用开发方面的专业知识是此次转型的关键。该解决方案的实施涉及不同团队之间的紧密协作以及 IBM Consulting 内部工具的使用：
新的基于 Web 的平台清晰地可视化所有相关数据，促进了机场和航空公司员工之间的快速协调与沟通。包含基于聊天的通信功能（依托于汉莎集团内部的通讯引擎）和智能通知，确保了关键信息无一遗漏。
TAC 基于现代 Web 技术构建，托管在 Microsoft Azure 云上，可兼容访问主流操作系统，包括 iOS 和 Android，从而扩大了用户范围并降低了许可成本。该平台的模块化结构也使其能够灵活适应新需求，并可扩展以涵盖更多目标用户群和应用场景，使其成为满足汉莎集团未来需求的多功能工具。
TAC 的成功部署使汉莎集团能够在一个统一的解决方案堆栈中追踪整个航班周转流程以及所有相关方之间的互动。这带来了效率提升、延误减少和客户满意度增强。该航空公司计划继续将其他应用的功能迁移至 TAC，同时引入新功能，为用户提供附加值并进一步优化地面运营。
汉莎集团的地面运营效率得到了显著改善。统一的 TAC 平台实现了对飞机周转流程的实时跟踪，将所有数据和通信整合到一个解决方案堆栈中。
此次优化带来了一系列成果：
同样值得注意的是，新版 TAC 发布的停机时间仅为几分钟，而遗留移动应用则需要近 45 分钟。尽管取得了这些重要进展，项目团队仍致力于在未来版本中实现零停机。
作为持续合作的一部分，IBM 继续支持汉莎集团将更多功能迁移至 TAC，进一步精简该航空公司的运营。IBM 团队持续为该平台开发新工具，并正在研究生成式 AI (人工智能) 的实施。TAC 的成功部署为高效的航班处理树立了新标准，促进了飞机运营的可持续标准化，并确保了员工和乘客的卓越旅行体验。
汉莎航空集团 是一家全球知名的航空集团，总部位于德国。该公司已发展成为全球最大的航空集团之一，每年为数百万乘客提供服务。汉莎集团以其对质量、安全和客户满意度的承诺而闻名。
© Copyright IBM Corporation 2025。IBM、IBM 徽标、IBM Consulting、IBM Garage 和 IBM iX 是 IBM 公司在全球许多司法管辖区注册的商标。
示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。
Microsoft、Windows、Windows NT 和 Windows 徽标是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家/地区的商标。