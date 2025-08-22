高效飞行运营迎来数字化转型

汉莎集团携手 IBM Consulting，将多个地面运营应用程序整合并升级为统一的基于 Web 的平台

不均衡的地面运营阻碍业务腾飞

作为全球航空业领导者，汉莎集团曾通过一套多个移动应用程序在优化地面运营方面取得进展。

尽管这些应用程序运行顺畅，但其分散性限制了可移植性，助长了低效，推升了成本，并阻碍了机场与航空公司人员之间的协调。此外，当时主流通信平台（已严重过时且成本高昂）不断攀升的许可费用，进一步加剧了这些财务压力。

随着汉莎集团更广泛的战略目标转向通信系统现代化，该航空公司需要一个统一的解决方案，能够将所有功能整合到一个单一的、基于 Web 的应用程序中，并可在各种设备类型上访问。在飞行延误和地面运营低效可能导致重大财务损失并影响客户满意度的高风险场景下，果断行动势在必行。这一战略举措旨在降低运营成本、提升用户体验，并确保地勤人员、飞行员和运营团队之间的无缝沟通。
IBM 是理想的合作伙伴，因其久经验证的可靠性、先进的技术专长和专业精神，以及内生的驱动力。这些品质对于确保我们合作努力的成功和长久至关重要。
Ngoc Duc Tran 高级顾问敏捷开发工程师 汉莎航空
地面运营统一数字化解决方案

汉莎集团携手 IBM Consulting，通过将多个应用程序整合为一个名为 Turnaround Companion (TAC) 的基于 Web 的单一解决方案，实现了地面运营管理的转型。这有助于解决因管理分散工具而导致的低效和高成本问题。

IBM 在云解决方案和应用开发方面的专业知识是此次转型的关键。该解决方案的实施涉及不同团队之间的紧密协作以及 IBM Consulting 内部工具的使用：

  • IBM iX 团队：主持设计思维研讨会以开发 TAC，确保打造用户友好的 UI（用户界面）和 UX（用户体验），满足汉莎集团地面运营中不同角色的需求。
  • IBM 应用程序现代化团队：领导了汉莎集团遗留系统的重新架构，实现了将多个独立应用无缝迁移到一个统一的云原生平台。此次现代化改造确保了 TAC 解决方案的可扩展性、性能和长期可维护性。
  • IBM 产品设计和工程服务团队：与汉莎集团密切协作，持续增强 TAC 平台。他们开发和支撑平台的集成化方法，实现了快速迭代、与不断变化的业务需求保持一致，以及以用户为中心的设计，从而推动了平台的采纳并创造了长期价值。
  • IBM Garage 团队负责 TAC 的开发和持续维护，强调持续的应用现代化，并持续为客户提供有关云架构和技术战略的战略指导。

新的基于 Web 的平台清晰地可视化所有相关数据，促进了机场和航空公司员工之间的快速协调与沟通。包含基于聊天的通信功能（依托于汉莎集团内部的通讯引擎）和智能通知，确保了关键信息无一遗漏。

TAC 基于现代 Web 技术构建，托管在 Microsoft Azure 云上，可兼容访问主流操作系统，包括 iOS 和 Android，从而扩大了用户范围并降低了许可成本。该平台的模块化结构也使其能够灵活适应新需求，并可扩展以涵盖更多目标用户群和应用场景，使其成为满足汉莎集团未来需求的多功能工具。

TAC 的成功部署使汉莎集团能够在一个统一的解决方案堆栈中追踪整个航班周转流程以及所有相关方之间的互动。这带来了效率提升、延误减少和客户满意度增强。该航空公司计划继续将其他应用的功能迁移至 TAC，同时引入新功能，为用户提供附加值并进一步优化地面运营。
效率与客户满意度的提升

汉莎集团的地面运营效率得到了显著改善。统一的 TAC 平台实现了对飞机周转流程的实时跟踪，将所有数据和通信整合到一个解决方案堆栈中。

此次优化带来了一系列成果：

  • 降低了取消和延误相关成本，直接提升了客户满意度
  • 每年节省了六位数金额的遗留通信后端许可成本，同时支持着全球范围内不断增长的终端用户数量
  • 自 2025 年 3 月底 TAC 推出以来，集成了 3 项主要功能，改善了地面运营并提高了终端用户对应用的接受度
  • 通过直观的设计和清晰的数据可视化，赋能地勤人员快速掌握重要信息并有效响应——即使在压力环境下
  • 得益于新的灵活设计系统，确保在不同设备和光照条件下提供一致的用户体验
  • 通过配置而非实施，加速了汉莎集团内其他航空公司的接入

同样值得注意的是，新版 TAC 发布的停机时间仅为几分钟，而遗留移动应用则需要近 45 分钟。尽管取得了这些重要进展，项目团队仍致力于在未来版本中实现零停机。

作为持续合作的一部分，IBM 继续支持汉莎集团将更多功能迁移至 TAC，进一步精简该航空公司的运营。IBM 团队持续为该平台开发新工具，并正在研究生成式 AI (人工智能) 的实施。TAC 的成功部署为高效的航班处理树立了新标准，促进了飞机运营的可持续标准化，并确保了员工和乘客的卓越旅行体验。
关于汉莎航空集团

汉莎航空集团 是一家全球知名的航空集团，总部位于德国。该公司已发展成为全球最大的航空集团之一，每年为数百万乘客提供服务。汉莎集团以其对质量、安全和客户满意度的承诺而闻名。

