在动态的数字环境中，战略性混合云方法至关重要。它通过将公有云的可扩展性和灵活性与私有云基础架构相结合，在敏捷性和创新与安全性和控制之间取得平衡。

IBM 的咨询服务可解决云技术采用和优化方面的挑战。利用 IBM 在云架构设计方面的专业知识，自定义策略可集成基础架构、平台策略和安全性。此策略通过在弹性云平台上创建高效的管道，并简化恢复流程，来降低风险。它还集成了最新的云原生功能，如自助服务协调和自动化。

混合云策略超越了技术。它能够促进适应性和协作，以推动业务成果。有了清晰的路线图，企业就能改造其基础架构，加快数字化转型，在实现业务目标的同时带来增量价值。

