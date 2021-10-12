在动态的数字环境中，战略性混合云方法至关重要。它通过将公有云的可扩展性和灵活性与私有云基础架构相结合，在敏捷性和创新与安全性和控制之间取得平衡。
IBM 的咨询服务可解决云技术采用和优化方面的挑战。利用 IBM 在云架构设计方面的专业知识，自定义策略可集成基础架构、平台策略和安全性。此策略通过在弹性云平台上创建高效的管道，并简化恢复流程，来降低风险。它还集成了最新的云原生功能，如自助服务协调和自动化。
混合云策略超越了技术。它能够促进适应性和协作，以推动业务成果。有了清晰的路线图，企业就能改造其基础架构，加快数字化转型，在实现业务目标的同时带来增量价值。
通过明确定义的混合云战略，采用生成式 AI 的企业可以攻克所面临的挑战。通过混合设计的云方法最大限度地提高业务成果并扩展 AI。
在您的自选平台上部署混合多云环境，加快上云之旅。通过与 AWS、Azure、Google 和 IBM Cloud 合作，我们为云转型提供强力支持，大幅优化客户的技术环境。
企业必须快速跟踪各种项目，以数字化的方式将企业发展与业务和技术承诺紧密结合，打造新的运营模式。IBM Consulting 帮助企业打造更好的模式，从而能确保获得云成熟度和实现转型愿景。
组织踏上迁移和现代化之旅，充分利用云技术提供的敏捷性、灵活性和成本优势。IBM 云战略咨询专家可帮助量身定制现代化路线图，以实现价值驱动的转型运营。
成功的云转型有赖于强大的开发运维能力和目标运营模式。IBM Consulting 与客户团队共同定义组织模型和所需技能、工具和流程，以实现全面采用开发运维 (DevOps) 模式。
温网与 IBM Consulting、IBM® Security 和 IBM® watsonx 合作，共同推动融入 AI 的解决方案的发展。
IBM 帮助 Carhartt 将云效率提高了 45%，同时可保障良好的工作负载性能。
升级飞行体验。混合云提供助力。
IBM 咨询服务与 Apptio 的 SaaS 解决方案将共同成为帮助客户迁移工作负载和应用程序的决策引擎。
针对企业工作负载和应用进行现代化改造，以充分利用云、人工智能和自动化等创新技术的全部优势力量。
James 是 IBM Cloud Advisory 实践的合伙人和全球负责人，拥有多年帮助客户实现业务成果驱动的数字、云端和应用程序产品服务组合转型的实践经验。
Barry 是 Garage 全球负责人和亚太地区混合云服务的 Cloud Advisory 负责人，他与全球领先的组织合作，扩大技术、产品、业务流程和行业转型的积极影响。
采用云原生构建战略，以更低的成本加速创新、支持产品快速上市，并通过安全的混合多云平台积极推动营收增长。
我们的应用程序现代化方法由 Red Hat 提供支持，可实现应用现代化，无缝迁移至安全敏捷、经济高效的云环境。
Accelerator 平台专为帮助企业加速采用云技术而设计，并提供一致且可预测的成果，以便他们能够把握转型方向。
通过无缝过渡到混合云模式、充分利用混合云的旧版系统，以实现灵活性和成本效益。