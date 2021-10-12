主页 Consulting 混合云战略 混合云战略与架构咨询服务
正确的云战略支持在任何混合环境中开展核心业务和创新
阅读 CVS Health 案例 申请 AI 发现会话
男子穿过未来主义建筑的空中走廊
云战略可绘制和协调企业云之旅

在动态的数字环境中，战略性混合云方法至关重要。它通过将公有云的可扩展性和灵活性与私有云基础架构相结合，在敏捷性和创新与安全性和控制之间取得平衡。

IBM 的咨询服务可解决云技术采用和优化方面的挑战。利用 IBM 在云架构设计方面的专业知识，自定义策略可集成基础架构、平台策略和安全性。此策略通过在弹性云平台上创建高效的管道，并简化恢复流程，来降低风险。它还集成了最新的云原生功能，如自助服务协调和自动化。

混合云策略超越了技术。它能够促进适应性和协作，以推动业务成果。有了清晰的路线图，企业就能改造其基础架构，加快数字化转型，在实现业务目标的同时带来增量价值。
最大限度提升生成式 AI 时代的混合云价值

通过明确定义的混合云战略，采用生成式 AI 的企业可以攻克所面临的挑战。通过混合设计的云方法最大限度地提高业务成果并扩展 AI。
功能 混合多云转型

在您的自选平台上部署混合多云环境，加快上云之旅。通过与 AWS、Azure、Google 和 IBM Cloud 合作，我们为云转型提供强力支持，大幅优化客户的技术环境。

 企业运营模式

企业必须快速跟踪各种项目，以数字化的方式将企业发展与业务和技术承诺紧密结合，打造新的运营模式。IBM Consulting 帮助企业打造更好的模式，从而能确保获得云成熟度和实现转型愿景。

 云迁移和现代化

组织踏上迁移和现代化之旅，充分利用云技术提供的敏捷性、灵活性和成本优势。IBM 云战略咨询专家可帮助量身定制现代化路线图，以实现价值驱动的转型运营。

 开发运维 (DevOps) 转型

成功的云转型有赖于强大的开发运维能力和目标运营模式。IBM Consulting 与客户团队共同定义组织模型和所需技能、工具和流程，以实现全面采用开发运维 (DevOps) 模式。
利用 IBM Garage ™ 实现共同创新
利用我们的端到端框架顺畅构想、构建、评估、迭代和扩展各种解决方案，其中包含众多设计思维、灵活和开发运维实践。通过以下措施加快价值实现速度并采用突破性技术： 了解更多 与 IBM Garage 专家交谈
IBM 提供的迁移专业技术水平，是其他任何机构所无法企及的。……当您遇到无法解决的问题时，就需要真正能够快速了解系统的人员，而这正是 IBM 的优势所在。 Mark Record 前 IT 与变革总监 英国合作银行 阅读案例
成功案例 温布尔登

温网与 IBM Consulting、IBM® Security 和 IBM® watsonx 合作，共同推动融入 AI 的解决方案的发展。

 Carhartt

IBM 帮助 Carhartt 将云效率提高了 45%，同时可保障良好的工作负载性能。

 Delta Air Lines

升级飞行体验。混合云提供助力。
战略伙伴关系 IBM 与 Apptio 合作

IBM 咨询服务与 Apptio 的 SaaS 解决方案将共同成为帮助客户迁移工作负载和应用程序的决策引擎。

 阅读公告 IBM 与 CAST 合作

针对企业工作负载和应用进行现代化改造，以充分利用云、人工智能和自动化等创新技术的全部优势力量。

 了解 IBM 与 CAST 的合作

Insights

拨云见雾，洞察最新商业与技术发展。听取推动企业创新的领导者的宝贵经验。
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了解应用程序现代化如何开启数字化转型 阅读报告
云转型指数：云业务现状

该指数对企业云战略进行了比较，概括了云转型各个领域的进展。

 数字化转型优化

尝试使用全新的 IBM Consulting Cloud Accelerator 可推动快速规划和低接触执行，并获得可预测的结果。

 分析师排名：Forrester Wave™

了解 IBM 为什么能入围 2021 年第三季度 Forrester Wave“应用现代化和迁移服务报告”的领导者象限。
专家团队简介 James Stevenson

James 是 IBM Cloud Advisory 实践的合伙人和全球负责人，拥有多年帮助客户实现业务成果驱动的数字、云端和应用程序产品服务组合转型的实践经验。

 Barry Ramirez

Barry 是 Garage 全球负责人和亚太地区混合云服务的 Cloud Advisory 负责人，他与全球领先的组织合作，扩大技术、产品、业务流程和行业转型的积极影响。
相关解决方案 云云应用程序开发咨询服务

采用云原生构建战略，以更低的成本加速创新、支持产品快速上市，并通过安全的混合多云平台积极推动营收增长。

 了解更多 应用程序迁移和现代化服务

我们的应用程序现代化方法由 Red Hat 提供支持，可实现应用现代化，无缝迁移至安全敏捷、经济高效的云环境。

 了解更多 IBM Consulting Cloud Accelerator

Accelerator 平台专为帮助企业加速采用云技术而设计，并提供一致且可预测的成果，以便他们能够把握转型方向。

 了解更多 云迁移和现代化服务

通过无缝过渡到混合云模式、充分利用混合云的旧版系统，以实现灵活性和成本效益。

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