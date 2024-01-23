2015 年，英国合作银行就遇到了这样的情况。该银行作为英国合作集团 (The Co-op Group) 的分支机构不断发展壮大，该集团是一家多元化企业，在零售、保险和其他市场都开展业务。该集团共享应用程序、信息库和技术管理的战略，意味着这家银行的 IT 系统与集团网络的其余部分紧密相连。

该银行从合作集团中独立出来后，这一战略也发生了变化。银行需要减少对集团 IT 服务的依赖，自己掌控其 IT 系统。为有效完成这一分离，需要实施一项重大的转型计划。

该银行认识到，由于近期英国银行业出现了备受关注的 IT 问题，监管部门对该项计划的审查将十分严苛。因此，需要对规划、准备和执行的各个环节进行有效管理，以降低风险。

英国合作银行的 IT 团队了解自己的应用程序和基础架构，但他们的专长主要在于运营。在构建、维护和归档系统时，他们注重的是确保这些系统能够应对银行日常运营的巨大压力。

转型计划带来了额外的挑战。将银行的系统和网络从英国合作集团的其余基础架构中分离出来，意味着要将这些系统和网络迁移到一个全新的环境中：新的数据中心、新的服务器、新的网络和新的运营模式。这一系列变化增加了行为不确定和影响不可预测的风险。由于数十万客户的财务数据容不得半点闪失，因而银行不能存有任何侥幸心理。

英国合作银行首席运营官 Chris Davis 解释说：“虽然 IT 分离项目对银行的未来至关重要，但我们对客户的责任始终排在首位。“我们必须有十足的把握，要在不影响客户体验的情况下完成这一转型。因此我们选择与 IBM 合作：他们是唯一一家在大规模银行业迁移项目方面拥有丰富专业知识的机构，可确保我们万无一失。”