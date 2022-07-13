现代化是企业转型的核心，并且有一条明确的实现途径。

现代化不仅仅是改进的统称。它意味着评估和优化应用程序组合，以实现可衡量的业务成果，同时调整组织的思维方式和技能组合，以充分利用新技术。如果能够审慎地对待现代化，可以采取四个战略步骤来实现现代化，并从中获益。