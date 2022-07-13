主页 Consulting 资源 业务连续性应用程序现代化 战略应用程序现代化
当今市场竞争激烈，数字化转型至关重要，但要取得成功，亟需正确的指引战略
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模糊抽象的几何形状
概述

应用程序现代化应该是这一战略的关键环节，经验丰富的合作伙伴可以指导您完成取得成功的四个步骤。应用程序现代化是一项高度定制化的工作，值得高度关注和重视，因为它可以带来巨大的业务优势。战略方法可让确保您总览全局，并分阶段稳步构建价值成果。
战略
数字化转型至关重要，但需要制定战略 无论是要控制成本、连接云端还是提高敏捷性，数字化转型都至关重要。您需要通过改变应用程序状况来增加价值。真正的转型可以打造全新的智能工作流程，支持新的效率和工作方式。但是，许多企业在转型过程中纷纷铩羽而归，必须进行战略性的应用程序现代化，才能取得成功。
要点

数字化转型需要一个指导战略，其中应包含应用程序现代化这一重要组成部分。
86%

在转型项目中铩羽而归。

 73%

表示无法取得真正的变革成果。
连续性

现代化是企业转型的核心，并且有一条明确的实现途径。

现代化不仅仅是改进的统称。它意味着评估和优化应用程序组合，以实现可衡量的业务成果，同时调整组织的思维方式和技能组合，以充分利用新技术。如果能够审慎地对待现代化，可以采取四个战略步骤来实现现代化，并从中获益。
要点

通过构建适当的流程和基础架构，现代化可确保企业开展评估和优化应用组合，以获得各种可衡量的业务结果。
35%

的基础架构成本节约。¹

 50%

的应用程序维护和运行成本降低。¹

 74%

的硬件、软件和员工成本降低。¹

 10%

的应用程序效率提升。¹

 14%

的年度营收增加。¹
愿景

您需要了解所处的位置，才能确定未来的发展方向。

如果不了解变革原因以及当前状况，便无法进行战略性现代化。只有全面理性地了解当前的应用程序状况，才能着手为下一步工作设定优先级。需要将期望改进的领域转变成具体的业务目标和相关的 KPI。
要点

正确的战略会将一般的改进愿望转变成具体的、可衡量业务目标。
80%

表示有必要快速转型以保持竞争力。²

 50%

的应用程序工作量节省，通过自动化产品实现。³

 14%

的营收增加，因现代化举措产生。¹
成果
在实现应用程序现代化的过程中，业务不能停摆

正确的现代化战略因组织而异，但不变的事实是：在进行变革时，不能搁置业务。您需要制定一个路线图，说明随着时间推移，以什么顺序，发生什么变革，来实现增值。正确实施的现代化将始终是在变革中保持连续性。
要点

现代化路线图应通过多个相互重叠的现代化流程来实现增值，每个流程都应在不影响运营的情况下增加价值。

企业文化
企业文化需要顺应现代化带来的机遇 数字化转型不仅仅是采纳新技术，人员、流程和治理同样重要。不断演变的技能和运营模式将持续推动整个公司的变革。您需要为员工提供支持，帮助他们适应比所知更敏捷、机会更多的环境。
要点

结合技能评估和培训，确保员工能适应现代化带来的新工作流程和新增资源。
60%

的应用程序数量减少。⁴

 90%

的数据占用空间缩小。
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了解战略性应用程序现代化如何推动数字化转型。
脚注

¹ 《应用程序现代化的重要性以及各种益处》，Veritis，2020 年。
² 《在主机上部署应用程序现代化》，IBM 商业价值研究院，2021 年 7 月。
³ 基于 IBM Consulting 专业人员的经验。
⁴ 《Vodafone Germany：借助 SAP S/4 HANA 平台加速创新，为数据驱动的决策机制赋能》，IBM，2019 年。