应用程序现代化应该是这一战略的关键环节，经验丰富的合作伙伴可以指导您完成取得成功的四个步骤。应用程序现代化是一项高度定制化的工作，值得高度关注和重视，因为它可以带来巨大的业务优势。战略方法可让确保您总览全局，并分阶段稳步构建价值成果。
在转型项目中铩羽而归。
表示无法取得真正的变革成果。
现代化是企业转型的核心，并且有一条明确的实现途径。
现代化不仅仅是改进的统称。它意味着评估和优化应用程序组合，以实现可衡量的业务成果，同时调整组织的思维方式和技能组合，以充分利用新技术。如果能够审慎地对待现代化，可以采取四个战略步骤来实现现代化，并从中获益。
通过构建适当的流程和基础架构，现代化可确保企业开展评估和优化应用组合，以获得各种可衡量的业务结果。
的基础架构成本节约。¹
的应用程序维护和运行成本降低。¹
的硬件、软件和员工成本降低。¹
的应用程序效率提升。¹
的年度营收增加。¹
您需要了解所处的位置，才能确定未来的发展方向。
如果不了解变革原因以及当前状况，便无法进行战略性现代化。只有全面理性地了解当前的应用程序状况，才能着手为下一步工作设定优先级。需要将期望改进的领域转变成具体的业务目标和相关的 KPI。
正确的战略会将一般的改进愿望转变成具体的、可衡量业务目标。
表示有必要快速转型以保持竞争力。²
的应用程序工作量节省，通过自动化产品实现。³
的营收增加，因现代化举措产生。¹
正确的现代化战略因组织而异，但不变的事实是：在进行变革时，不能搁置业务。您需要制定一个路线图，说明随着时间推移，以什么顺序，发生什么变革，来实现增值。正确实施的现代化将始终是在变革中保持连续性。
现代化路线图应通过多个相互重叠的现代化流程来实现增值，每个流程都应在不影响运营的情况下增加价值。
的应用程序数量减少。⁴
的数据占用空间缩小。
¹ 《应用程序现代化的重要性以及各种益处》，Veritis，2020 年。
² 《在主机上部署应用程序现代化》，IBM 商业价值研究院，2021 年 7 月。
³ 基于 IBM Consulting 专业人员的经验。
⁴ 《Vodafone Germany：借助 SAP S/4 HANA 平台加速创新，为数据驱动的决策机制赋能》，IBM，2019 年。