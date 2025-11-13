智能体型 AI 提供的功能必须能够被开发人员、架构师、系统集成商 (SI)、企业和 CSP 或 ISV 使用，才能真正发挥作用。AMM 的智能体型方法通过为专用资产平台 IBM Consulting Advantage (ICA) 提供内置支持来解决这个问题。ICA 为使用所有 IBM Consulting 智能体、资产、服务和应用程序提供了一个集中式安全平台。

ICA 还托管子平台，这些平台将策划的资产、助手和智能体捆绑在一起，专注于特定功能流，例如应用程序迁移与现代化改造。

作为 ICA 的一部分，IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation (ICA for CT) 汇集了专注于应用程序迁移与现代化改造的资产。ICA for CT 提供独特的 Hybrid Cloud Journey 框架，支持组织将不同类型的任务关键型应用程序迁移到云，并实现一致性和可预测的结果。

IBM Consulting Delivery Curator (ICDC) 是具有智能体型 AI 功能的资产的一个示例，由 IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation 提供支持，并由 AMM 的智能体型方法加以利用。ICDC 是一个以智能体型 AI 为主导的编排层，可实时协调多项现代化改造活动。它利用学到的洞察分析和项目遥测来确定任务优先级、调整迁移波次计划并优化资源分配，本质上充当“现代化大脑”的角色。

ICDC 等资产是 IBM 更广泛的 AI 优先现代化架构的一部分，它们与 watsonx、Cloud Transformation Advisor 等其他 IBM 资产和平台相集成。这种方法有助于确保每项现代化计划都实现深度智能化、适应性强且注重成果。

通过智能体型方法进行应用程序迁移与现代化改造，IBM 整合了一套广泛的工具集，支持从发现到部署的端到端迁移方法，通过结合 IBM 和 Red Hat 工具链来实现。此过程完全由 Azure AI Foundry 编排。