企业级混合云：为什么 CIO 选择由 IBM 智能体型 AI 方法提供支持的 Red Hat OpenShift Virtualization
这种统一的方法能够实现循序渐进、低风险的现代化进程，在保持业务连续性的同时加快转型。
首席投资官 (CIO) 面临的挑战是如何在不中断运营或损害治理的情况下快速实现现代化。混合云可确保敏捷性和创新，但许多企业仍然依赖于基于虚拟机的关键工作负载，这些工作负载难以轻易重构或淘汰。因此，现代化并不是要放弃行之有效的方法，而是必须进行智能集成。
Red Hat® OpenShift® Virtualization on Azure Red Hat OpenShift (ARO) 由 IBM 的智能体型 AI 提供支持，用于应用程序迁移和现代化，为 CIO 提供统一的智能路径，将现有环境转化为更敏捷、更安全和面向未来的混合云。
如今，大多数企业都处于混合运营状态，需要平衡在虚拟机上运行的长期应用程序与为容器构建的新的云原生工作负载。对于 CIO 来说，这种双重现实造成了运营摩擦、治理复杂性以及不一致的可见性。
混合复杂性是 IT 组织面临的最大运营挑战之一。管理多个平台、工具和策略会降低工作效率并增加成本。传统虚拟化和现代容器平台通常作为独立的孤岛共存，每个孤岛都有自己的管理工具、策略和生命周期工作流程。
ARO 上的 Red Hat OpenShift Virtualization 通过在企业级 Kubernetes 平台上整合虚拟机和容器，消除了这一鸿沟。组织可以同时运行、管理和扩展这两种工作负载，而无需重写或重新构建应用程序平台。这种统一的方法能够实现循序渐进、低风险的现代化进程，在保持业务连续性的同时加快转型。
ARO 上的 Red Hat OpenShift Virtualization 还能为团队提供跨环境的一致模型，从调配和修补到可观察性和可扩展性，从而简化了操作。平台工程师可通过单一界面，监控性能、自动更新并实施治理。
运营优势显而易见：移动部件更少、可见性更高且对业务需求的响应速度更快。从本质上讲，它使 CIO 能够简化运营，同时提高灵活性。
现代化绝不能以牺牲控制权为代价。企业在受监管的行业中运营，则数据驻留、访问管理和可审计性是不可协商的。
在 Azure Red Hat OpenShift 中，企业可以获得一个统一的控制面，用于编排和管理虚拟机和容器。开发人员和 IT 团队可以在所有工作负载中使用相同的 CI/CD 管道、监控框架和自动化策略。该整合简化了运营，增强了可见性，并确保了从本地部署数据中心到 Azure 云的统一治理。对于 CIO 来说，这意味着可以减少运营碎片化和需要管理的工具，并建立更统一的混合云基础。
Red Hat OpenShift 提供基于策略的自动化、基于 SELinux 的安全与合规性工具，可对工作负载的治理进行标准化。Azure Red Hat OpenShift (ARO) 整合了 Microsoft 全球合规产品组合和身份管理的优势，确保企业与行业标准保持一致。
此外，IBM® Consulting 服务还直接将治理融入到现代化流程中，从而确保在迁移过程中而非之后进行合规性检查、风险评估和配置验证。
对于 CIO 而言，这种集成模式意味着通过设计保证安全、默认合规的现代化。
虽然目标很明确，即建立统一的混合环境，但实现目标的路径通常很复杂。这正是 IBM 的应用程序迁移与现代化改造智能体型方法能带来独特价值的地方。
主要目标是在最少更改的情况下迁移虚拟机，同时保留操作系统、配置和应用程序堆栈。IBM 的智能体型 AI 利用智能、自主的智能体分析工作负载、映射依赖关系并确定每个应用程序的最佳迁移策略。这些推理驱动型智能体从数据、上下文和先前的迁移中学习，从而不断改进推荐。下图解释了智能体型 AMM 方法带来的这种转变和加速过程。
将这种智能体型方法应用于 Red Hat OpenShift Virtualization on ARO 时，它可通过三种方式加快现代化改造：
最终成果是一个现代化程序，它具有智能性、适应性强，速度呈指数级增长，同时降低了风险、人工投入和成本。
智能体型 AI 提供的功能必须能够被开发人员、架构师、系统集成商 (SI)、企业和 CSP 或 ISV 使用，才能真正发挥作用。AMM 的智能体型方法通过为专用资产平台 IBM Consulting Advantage (ICA) 提供内置支持来解决这个问题。ICA 为使用所有 IBM Consulting 智能体、资产、服务和应用程序提供了一个集中式安全平台。
ICA 还托管子平台，这些平台将策划的资产、助手和智能体捆绑在一起，专注于特定功能流，例如应用程序迁移与现代化改造。
作为 ICA 的一部分，IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation (ICA for CT) 汇集了专注于应用程序迁移与现代化改造的资产。ICA for CT 提供独特的 Hybrid Cloud Journey 框架，支持组织将不同类型的任务关键型应用程序迁移到云，并实现一致性和可预测的结果。
IBM Consulting Delivery Curator (ICDC) 是具有智能体型 AI 功能的资产的一个示例，由 IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation 提供支持，并由 AMM 的智能体型方法加以利用。ICDC 是一个以智能体型 AI 为主导的编排层，可实时协调多项现代化改造活动。它利用学到的洞察分析和项目遥测来确定任务优先级、调整迁移波次计划并优化资源分配，本质上充当“现代化大脑”的角色。
ICDC 等资产是 IBM 更广泛的 AI 优先现代化架构的一部分，它们与 watsonx、Cloud Transformation Advisor 等其他 IBM 资产和平台相集成。这种方法有助于确保每项现代化计划都实现深度智能化、适应性强且注重成果。
通过智能体型方法进行应用程序迁移与现代化改造，IBM 整合了一套广泛的工具集，支持从发现到部署的端到端迁移方法，通过结合 IBM 和 Red Hat 工具链来实现。此过程完全由 Azure AI Foundry 编排。
这一转型的背后是一个集开放创新、云规模和企业信任于一体的战略联盟。
这种合作关系共同提供一个生态系统，组织可以在其中安全、智能、高效地实现从基础设施到应用程序的现代化改造。
混合技术的未来不是取代旧版系统，而是将它们整合到一个更敏捷、更可控、更智能的结构中。借助由 IBM 的智能体型 AI 提供支持的 ARO 上的 Red Hat OpenShiftift Virtualization，CIO 们可以获得一个随着业务发展而演进的平台，从而统一工作负载、确保运营安全并加快转型。
借助 ARO，Red Hat 在 Azure 中提供了一个统一的平台，用于对应用程序进行迁移和现代化改造。迁移到 Azure Red Hat OpenShift Virtualization 的应用程序可以在 ARO 平台中进行现代化改造，同时逐步利用 ARO 提供的更高开发人员工作效率。因此，Azure Red Hat OpenShift Virtualization 为受困于旧版虚拟化平台并寻求成本优化的企业提供了一条有吸引力的途径。
使用 Red Hat OpenShift Virtualization 或 ARO 的其他一些显著优势包括：
IBM 的智能体型应用程序迁移与现代化改造方法可以显著加快到 ARO 上的 Red Hat OpenShift Virtualization 的迁移。该方法能够通过人工智能驱动的自动化和成熟的治理框架，在降低风险的同时，实现可衡量的时间和成本节约。
如需了解有关由 IBM 的智能体型 AI 方法提供支持的 Red Hat OpenShift Virtualization on Azure 的更多信息，请在 Microsoft Ignite 的 1341 号展位与我们见面（2025 年 11 月 18 日至 21 日，旧金山）。访问 Ignite 了解详情。