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Case Studies
加州医疗保健服务部
旧版平台无法再满足业务需求，而且成本过高。有效的医疗保健系统对于个人和社会福祉至关重要。但是，随着医疗保健需求不断发展变化，庞大而复杂的系统有时难以跟上步伐。随着医疗保健需求的增加和患者期望的提高，必须对这些系统进行现代化升级，以提供高效、便捷、优质的医疗保健服务。这就是加州面临的挑战。
加州医疗保健服务部 (DHCS) 运营着加州医疗补助管理信息系统 (CA-MMIS)，这是一个为加州医疗补助受益人提供服务的复杂系统，名为 Medi-Cal。CA-MMIS 每年为将近 1500 万受益人处理约 2 亿份报销申请，服务于美国最庞大的医疗补助受益人群。然而，对于该系统顺畅运行至关重要的 CA-MMIS 应用程序已有数十年历史，成了进步道路上的绊脚石。
DHCS 通过与 IBM Consulting 合作迈出了第一步，促使双方踏上了一场变革之旅。
IBM Consulting 在 2009-2010 年着手开展该项目时，必须应对极具复杂性和不确定性的环境。尽管最初面临重重挑战，以前的供应商也存在种种缺点，但 IBM Consulting 在整个项目中始终坚定不移地追求创新。该团队仔细考虑了客户现有的基础设施和运营规范，克服了加州在技术和文化方面的限制。通过明确阐述转型变革的潜力，不断朝着共同的愿景迈进，IBM 成功扩展了加州对可能性的最初理解，并帮助其将可能性变为现实。他们对该项目全力以赴，坚持不懈地增进对客户的了解，从而为取得重大突破奠定了基础：2018-2019 年，他们拿下了加州的合同。这标志着一个关键时刻，让 IBM 能够主导整个 CA-MMIS 应用程序套件的管理。
通过直接与客户对接，IBM Consulting 断定转型之路首先必须解决两个问题：面向公众的服务，以及系统技术升级的安全方法。该咨询团队首先通过展示其深厚的专业知识，以及对 IBM 产品与服务功能的充分了解，建立了信誉。接下来，他们花了几个月时间来了解客户的愿望、长期目标和短期目标——不仅仅考虑到组织和技术，还考虑到代表客户的人员。通过摸清客户组织的需求，IBM Consulting 制定了一套整体方法，既能发现隐藏的痛点和机会，又能得到客户组织的接纳和青睐。这种设身处地的做法培养了一种共同目标感，让 IBM Consulting 的努力方向与客户的战略目标保持一致。
为了将客户的愿景变为现实，IBM Consulting 团队利用自己的专业知识和资源，并采取了以客户为核心的方法。通过采用 IBM Garage 设计思维方法和敏捷思维模式，他们强调 IBM 的产品和服务超越了技术，旨在更好地为加州公民服务。他们展现了对客户方人员、其独特思考方式以及其工作动力的深刻理解——具体来说，他们懂得如何将 CA-MMIS 管理员的思维模式从“流程管理者”转变为“产品负责人”，后者不仅仅要改进技术，更要推动创新。这种以人为本的方法，再加上 IBM Consulting 在医疗补助 IT 项目成功实施方面的良好记录，营造了一个充满信任的协作环境。得益于这种建立在相互尊重和开放沟通基础上的协作精神，IBM Consulting 团队能够有效解决该部门的问题，驾驭该项目的复杂性，并确保最终解决方案真正满足客户的特定需求和愿望，包括提高供应商满意度和简化管理流程的迫切需求。
IBM Consulting 与客户的合作取得了成功，开发基于云的 CA-MMIS 门户所需的概念验证 (POC) 获得了批准。POC 的成功增强了客户对云技术的信心，证明了加州医疗保健服务部与 IBM 共同打造 IT 系统的协作方法是可行的，并且对各方都有利。IBM 和加州医疗保健服务部团队确保该门户以用户为中心并高效运行。此外，加州医疗保健服务部和 IBM 团队对业务经营方式的现状提出了质疑，以免将低效的业务流程带入现代科技解决方案中。例如，从纸质业务流程过渡到完全电子化，以及停用几乎没有价值的业务流程。一些业务流程以前需要花费数周或数月时间，并且会耗费大量人力；现在只需几分钟就能完成，并且只需极少的人工干预，或者根本不需要人工干预。为达到 HIPAA 合规标准，实施了强有力的安全措施。该门户提现了云的诸多优点——例如缩短上市时间和提高部署效率，同时还表明 IBM 可以交付具有创新性、变革性的工作成果，这促使客户考虑将其整个 CA-MMIS 应用程序套件迁移到云。
CA-MMIS 混合云之旅取得的部分成果包括：
IBM Consulting 还认识到云技术在改善运营和提升效率方面的潜力。因此，开发、维护、运营和基础架构团队与客户团队合作，为迁移到更安全的多租户 IBM Z Cloud 制定了路线图。从概念验证做起的团队使用 RedHat OpenShift on AWS (ROSA)，引发了更大范围的转型。因此，30 多项功能从旧版系统迁移到 AWS 云平台，其余功能应用程序也在准备迁移。
为提供方门户开发的多项功能——例如单点登录和分摊费用应用程序，已成功部署并提供给所有活跃的提供方组织。该计划已吸纳超过 30,000 家提供方，并帮助提供方和提交者社区缩短服务周转时间，例如可实时重置 PIN 码，而不必花费 30 天时间。该计划还提供了一系列新功能，助力实现 CA-MMIS 组织用户管理、纸质记录的电子迁移以及可扩展框架，所有这些都在具有高可用性和高性能的系统中完成。
IBM Consulting 与该客户的成功合作不仅彻底改变了定制的 CA-MMIS 旧版系统，并使用最新技术和框架对其进行了增强，还为行业创新和协作树立了新的标准。通过采用 AWS 云技术和以用户为中心的方法，该项目创造了巨大的价值，并为 CA-MMIS 计划中的未来数字化转型举措铺平了道路。
通过对 CA-MMIS 系统进行现代化升级并改进提供方门户，该项目直接影响了加州人的生活。获得优质医疗服务是所有人的基本权利，而 Medi-Cal 计划在扶助数百万低收入和弱势人群，帮助其获得所需的医疗服务方面发挥着至关重要的作用。由于简化了报销处理并减轻了提供方的行政管理负担，因此人们可以更快速、更高效地获得服务。此外，得益于数据安全和隐私保护的增强，Medi-Cal 受益人的敏感信息可得到有效保护；与此同时，提供方和州府之间的沟通与合作有所改善，有助于更有效地协调医疗保健服务，最终改善受益人的健康。
加州医疗保健服务部 (DHCS)（ibm.com 外部链接）是该州的主要医疗保健机构，通过 Medi-Cal（该州的医疗补助计划）为超过 1400 万加州人提供服务。加州医疗保健服务部致力于通过注重全人护理、扩大就医机会、改善健康结果和加强员工队伍，为全体加州民众提供公平的优质医疗保健服务。通过 CalAIM 等举措和持续进行的计划优化，加州医疗保健服务部大力改善所有加州公民的健康和福祉，同时确保高效且有效地使用纳税人贡献的经费。
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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。