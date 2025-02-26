IBM Consulting 与客户的合作取得了成功，开发基于云的 CA-MMIS 门户所需的概念验证 (POC) 获得了批准。POC 的成功增强了客户对云技术的信心，证明了加州医疗保健服务部与 IBM 共同打造 IT 系统的协作方法是可行的，并且对各方都有利。IBM 和加州医疗保健服务部团队确保该门户以用户为中心并高效运行。此外，加州医疗保健服务部和 IBM 团队对业务经营方式的现状提出了质疑，以免将低效的业务流程带入现代科技解决方案中。例如，从纸质业务流程过渡到完全电子化，以及停用几乎没有价值的业务流程。一些业务流程以前需要花费数周或数月时间，并且会耗费大量人力；现在只需几分钟就能完成，并且只需极少的人工干预，或者根本不需要人工干预。为达到 HIPAA 合规标准，实施了强有力的安全措施。该门户提现了云的诸多优点——例如缩短上市时间和提高部署效率，同时还表明 IBM 可以交付具有创新性、变革性的工作成果，这促使客户考虑将其整个 CA-MMIS 应用程序套件迁移到云。

CA-MMIS 混合云之旅取得的部分成果包括：

96.7% 的 Medi-Cal 用户量在云端

60% 的每日业务交易量在云端

76% 的旧版 EOS/EOL 应用程序迁移到云

云之旅开始以来，交付成本降低 30%

5 个利用混合云的新计划

每周平均部署 2 个以上功能

超过 3,100 家组织采用了无纸化流程

重新设计大量业务流程，并通过自动化工作流加以实施

IBM Consulting 还认识到云技术在改善运营和提升效率方面的潜力。因此，开发、维护、运营和基础架构团队与客户团队合作，为迁移到更安全的多租户 IBM Z Cloud 制定了路线图。从概念验证做起的团队使用 RedHat OpenShift on AWS (ROSA)，引发了更大范围的转型。因此，30 多项功能从旧版系统迁移到 AWS 云平台，其余功能应用程序也在准备迁移。

为提供方门户开发的多项功能——例如单点登录和分摊费用应用程序，已成功部署并提供给所有活跃的提供方组织。该计划已吸纳超过 30,000 家提供方，并帮助提供方和提交者社区缩短服务周转时间，例如可实时重置 PIN 码，而不必花费 30 天时间。该计划还提供了一系列新功能，助力实现 CA-MMIS 组织用户管理、纸质记录的电子迁移以及可扩展框架，所有这些都在具有高可用性和高性能的系统中完成。

IBM Consulting 与该客户的成功合作不仅彻底改变了定制的 CA-MMIS 旧版系统，并使用最新技术和框架对其进行了增强，还为行业创新和协作树立了新的标准。通过采用 AWS 云技术和以用户为中心的方法，该项目创造了巨大的价值，并为 CA-MMIS 计划中的未来数字化转型举措铺平了道路。

通过对 CA-MMIS 系统进行现代化升级并改进提供方门户，该项目直接影响了加州人的生活。获得优质医疗服务是所有人的基本权利，而 Medi-Cal 计划在扶助数百万低收入和弱势人群，帮助其获得所需的医疗服务方面发挥着至关重要的作用。由于简化了报销处理并减轻了提供方的行政管理负担，因此人们可以更快速、更高效地获得服务。此外，得益于数据安全和隐私保护的增强，Medi-Cal 受益人的敏感信息可得到有效保护；与此同时，提供方和州府之间的沟通与合作有所改善，有助于更有效地协调医疗保健服务，最终改善受益人的健康。