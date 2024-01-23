CVS Health 首席技术官 Claus Jensen 讨论为何混合云集成是实现业务转型愿景的第一步
CVS Health 希望实现业务转型，但意识到为了实现这一目标，需要理解并集成整个生态系统。他们采取“由外向内”的视角，深入了解服务人群的需求，以及推动转型所需的数据。他们需要制定以 API 为中心的策略，打造 API 生态系统，并灵活地适应不同的环境：本地、私有云和各种公共云。
作为 CVS Health 的首席技术官，Claus Jensen 负责指导公司进行业务转型和混合云之旅，这一旅程始于对整体集成方法的重构。他们采用了全方位的混合云集成方法，其中包括模式、实践、专业技能和技术，将集成成本降低了三分之二。他们成功集成了整个生态系统，并彻底转变了 CVS 为客户和合作伙伴提供服务的方式。
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