作为 CVS Health 的首席技术官，Claus Jensen 负责指导公司进行业务转型和混合云之旅，这一旅程始于对整体集成方法的重构。他们采用了全方位的混合云集成方法，其中包括模式、实践、专业技能和技术，将集成成本降低了三分之二。他们成功集成了整个生态系统，并彻底转变了 CVS 为客户和合作伙伴提供服务的方式。