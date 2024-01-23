自 1889 年在底特律成立以来，Carhartt 一直是美国最努力奋进的公司之一。Carhartt 最初为铁路工人设计服装，很快又成为汽车生产、建筑和许多其他行业工人的着装选择。
Carhartt 以制造品质卓越、舒适耐用的高质量工作服而闻名于世，最近，该品牌已扩展至年轻消费者，尤其是参与技术行业复苏的消费者。借由这个新市场，Carhartt 的收入从上世纪 90 年代的不到 1 亿美元增长到如今的近 10 亿美元。
Carhartt IT 团队将传统的辛勤工作与智能技术部署结合，帮助实现这一增长。
最近，Carhartt 开始使用IBM® Turbonomic®混合云成本优化软件来帮助其混合云基础设施应对急剧增长的新需求，包括最近的黑色星期五。
通过使用 IBM Turbonomic 自动替换虚拟机，Carhartt 的资源利用率提高了 15%
Carhartt 还将其云环境的效率提高 45%，同时保证工作负载性能
对于消费品牌（特别是增长如此迅速的品牌），黑色星期五期间尤其具有挑战性。Carhartt 是应用性能监视 (APM) 的早期采用者，多年来一直使用 AppDynamics 软件来发现代码问题和管理性能，但最近需求激增，导致在该公司的前端网站和多个后端系统（包括库存和忠诚度系统）之间出现问题。AppDynamics 的洞察分析表明代码没有问题，但无法确定性能问题的根本原因。
为了应对黑色星期五和其他季节性高峰的突然业务激增，Carhartt 需要获得对应用资源的更大能见度以及对任何性能问题的更清晰了解。
Carhartt 的高级系统工程师 Gary Prindle 说服 IT 基础设施和安全副总裁 Tim Masey 领导的 IT 领导层安装 IBM Turbonomic。通过使用 IBM Turbonomic，该团队明确了 Carhartt 的硬件、虚拟化和 APM 解决方案之间的资源关系，将公司的完整应用程序堆栈拼接在一起。IBM Turbonomic 软件随后发现了改进机会，包括调整 Java 堆大小、关闭低使用率系统、调整虚拟机硬件以获得最佳性能，以及整合虚拟机以提高性能和效率。遵循 IBM Turbonomic 的规范操作，Prindle 和他的团队能够防止节日期间（及其他时候）发生性能问题，从而推动创纪录的销售。
Carhartt 通过 IBM Turbonomic 实现了完全自动化的虚拟机部署，从而帮助提高整体性能，同时将资源消耗减少 15%。通过将 IBM Turbonomic 的资源配置活动集成到公司的 ServiceNow 工作流程中，Carhartt 亦得以实现虚拟机大小调整的自动化。
Carhartt IT 团队还计划到 2022 年实现 100% 公有云。通过使用 IBM Turbonomic 优化初始云部署，IT 团队发现他们可以将 Microsoft Azure 云环境的效率提高 45%，同时保证工作负载性能。
Masey 说：“我们整合了 Turbonomic 和 AppDynamics，创建了一个闭环性能反馈系统，该系统可以自动解决可避免的问题，使我们能够专注于解决不可避免的问题。我们对 ServiceNow-Turbonomic 的整合感到兴奋不已，在短短的时间内就提高了 Carhartt IT 系统的灵活性，同时为客户带来了更好的体验。”
展望未来，Carhartt 云战略日渐成熟，IBM Turbonomic 将在确保所有工作负载的应用性能方面发挥关键作用， Carhartt 将充分利用 IBM Turbonomic 的以下额外功能：
Carhartt（链接位于 ibm.com 外部）由 Hamilton Carhartt 于 1889 年创立，旨在为铁路工人提供耐用的工作服，现已成为最受欢迎的高品质服装品牌之一，其产品适合各种艰苦工作。该公司总部位于密歇根州迪尔伯恩，在全球拥有超过 5,500 名员工。
© Copyright IBM Corporation 2022。IBM Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
美国出品，2022 年 7 月。
IBM、IBM 徽标、ibm.com 和 Turbonomic 是 International Business Machines Corp. 在全球许多司法管辖区注册的商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。有关 IBM 商标的最新清单，请访问网站 ibm .com/trademark。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
文中引用的性能数据和客户示例仅作演示说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档中的信息均“按原样”提供，不涉及任何明示或暗示的保证，包括适销性、特定用途适用性的任何保证，以及不侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。