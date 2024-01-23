Carhartt 以制造品质卓越、舒适耐用的高质量工作服而闻名于世，最近，该品牌已扩展至年轻消费者，尤其是参与技术行业复苏的消费者。借由这个新市场，Carhartt 的收入从上世纪 90 年代的不到 1 亿美元增长到如今的近 10 亿美元。

Carhartt IT 团队将传统的辛勤工作与智能技术部署结合，帮助实现这一增长。

最近，Carhartt 开始使用IBM® Turbonomic®混合云成本优化软件来帮助其混合云基础设施应对急剧增长的新需求，包括最近的黑色星期五。