IBM 荣获 2026 年西欧地区 Adobe 客户体验编排年度最佳合作伙伴奖

在整个西欧，IBM 与 Adobe 正在协助企业应对一项关键的客户体验挑战：在关键时刻消逝之前，将洞察转化为行动。
客户期望的变化前所未有地加快。随着交互被压缩为“瞬时体验”，以及 AI 重塑客户与品牌的互动方式，企业正面临越来越大的压力，需要快速、精准且有把握地响应客户意图。在数据、旅程与渠道之间进行体验编排，已成为交付有意义客户体验的关键能力。
因此，IBM 很荣幸被评为 2026 年 Adobe 西欧客户体验编排年度最佳合作伙伴（博客）
该奖项体现了 IBM 与 Adobe 长达二十余年的合作关系，以及双方在西欧共同创造的可量化业务价值。通过结合 Adobe 领先的客户体验平台与 IBM 在咨询、数据与 AI 领域的深厚能力，企业能够更好地从碎片化交互转向端到端的体验编排，实现对客户需求的实时响应。
在整个西欧，IBM 与 Adobe 正在协助企业应对一项关键的客户体验挑战：在关键时刻消逝之前，将洞察转化为行动。尽管企业积累了海量客户数据，但其中大部分仍处于数据孤岛之中。事实上，来自 IBM Institute for Business Value (IBV) 与 Adobe 的联合研究显示，企业收集的客户数据中有 34% 从未用于支持客户体验决策，从而限制了及时且个性化的客户互动。
IBM 在该地区的重点在于帮助客户将数据、决策与执行打通为一个持续运转的运营模型，使客户信号能够在各渠道间被一致地识别、解读并付诸行动。这一能力也越来越多地通过 watsonx Orchestrate 等 AI 编排工具实现，以帮助团队协同工作、自动化决策并加速从洞察到执行的转化。
Adobe 全球合作伙伴组织副总裁 Alison Webster 表示：“在西欧，我们看到企业正从客户体验改进的试点阶段，迈向规模化落地。IBM 的突出之处在于让 Adobe 的平台真正落地，帮助企业连接旅程、数据与执行，从而推动真实的业务增长。”
这一认可也体现了 IBM 与 Adobe 的共同理念：AI 是强大的驱动力，但长期客户关系仍建立在精心编排的体验之上。在客户旅程中应用 AI，并辅以治理、透明度与协同机制，使企业能够在保持信任与可控性的同时加速响应。
IBM 合伙人、欧洲中东非市场转型负责人兼客户合伙人 Jay Trestain 表示：“客户体验转型不再只是优化单一触点，而是重塑企业围绕客户的整体运作方式。这一认可反映出，我们的团队正在帮助客户重新构建其客户体验模式，使其能够更快速地响应变化、更高效地开展跨职能协作，并打造能够转化为实际业务价值的体验。”