IBM 荣获 2026 年西欧地区 Adobe 客户体验编排年度最佳合作伙伴奖

客户期望的变化前所未有地加快。随着交互被压缩为“瞬时体验”，以及 AI 重塑客户与品牌的互动方式，企业正面临越来越大的压力，需要快速、精准且有把握地响应客户意图。在数据、旅程与渠道之间进行体验编排，已成为交付有意义客户体验的关键能力。

因此，IBM 很荣幸被评为 2026 年 Adobe 西欧客户体验编排年度最佳合作伙伴（博客）

该奖项体现了 IBM 与 Adobe 长达二十余年的合作关系，以及双方在西欧共同创造的可量化业务价值。通过结合 Adobe 领先的客户体验平台与 IBM 在咨询、数据与 AI 领域的深厚能力，企业能够更好地从碎片化交互转向端到端的体验编排，实现对客户需求的实时响应。