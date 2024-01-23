它还需要合适的人才，而这正是 István Mag 的施展才华之地。随着零售转型的进行，Mag 加入 MOL，担任零售部门消费者服务执行副总裁 Péter Ratatics 的战略顾问，并很快被任命为数字消费者服务主管。他们密切合作，不断改进完善 MOL 零售转型计划的轮廓，一支既熟悉基础业务又精通 IT 专业的数字创新资源专业团队，成为越来越清晰的亟需。这促成了消费者服务部门内数字工厂的建立，Mag 被任命为数字工厂的负责人。

MOL 零售愿景的核心是将数字服务从核心业务（燃气、食品和便利设施）扩展到全新领域，如汽车共享、车队管理、快递服务等。“我们的目标是成为中东欧地区真正的消费品零售商和综合性综合移动服务提供商，”Mag 解释道。“为达成这一目标，我们知道我们需要一套全面的数字营销能力，使[数字工厂]能够在我们所有的运营领域以一套标准化的服务，托起一致的客户体验。”该计划首先在克罗地亚、斯洛文尼亚和匈牙利部署，然后将该平台扩展到斯洛伐克、捷克共和国和该地区的其他国家。

Mag 和他的团队对各种可选产品进行了广泛的评估，认为 Salesforce 营销解决方案套件最适合他们的需求，并很快决定部署它。Mag 说，接下来还需要做一个重大选择，就是要选择将所有组件整合在一起的系统集成合作伙伴。“我们关注的是 Salesforce 平台成熟而可靠的专业知识，”他解释道。“特别是在我们计划实施的综合性大规模解决方案方面。”

对于受 MOL 邀请参加 RFP 流程的公司来说，要达到这一测试要求，最终需要进行 36 小时的黑客马拉松挑战赛，以展示技术交付能力。在黑客马拉松挑战赛结束时，IBM Consulting™ 派出的团队（由来自该地区的本地成员组成）是唯一使用全套 Salesforce 组件创建工作原型的参赛者。Mag 说：“这向我们证明，IBM 拥有一支真正能够处理 Salesforce 的技术团队。我们有理由相信，他们能够提供我们需要的服务。”

接下来的合作中，在风格与实质上，“携手创新，共同打造”都成为准则。对于数字 IT 部门主管、数字工厂的创始者之一 Laszlo Stekl 来说，IBM 的合作方式为其规模虽小但不断壮大的团队提供了发展所需的支持。“IBM 为我们这个新成立的部门奠定了成功和蓬勃发展的基础，”Stekl 说。“这对我们两个团队来说都是一次有益的经历，而且非常有用，因为我们学到了很多东西。”



这一合作创造的成果是一个集成的全渠道营销解决方案，采用了 Salesforce 的全部组件组合。之所以说它是集成的，是因为它以真实的客户行为数据为核心，协调 MOL 与客户交互的方方面面。以数据为中心的相同质量水准，使 MOL 的营销人员能够根据每个客户的特定情况，提供高度针对性的营销活动。

MOL 解决方案的基石是 Salesforce Marketing Cloud，它充当向客户分发消息的集成中心。该公司的 CRM 功能由 Salesforce Service Cloud 执行。MOL 使用 Salesforce Experience Cloud 作为其客户门户的基础。MOL 解决方案还采用 MuleSoft，跨多个国家/地区集成和协调所有这些组件。

在构建解决方案时，MOL 和 IBM 认识到，需要在基于规模的效率与 MOL 本地营销团队的特定需求之间取得平衡。Mag 表示，他们的对策是采用“小组模板”的方法，提供一个共同的框架，同时给予地方团队很大的灵活性，让他们设计自己的活动。“每个国家/地区都有自己的营销和忠诚度部门，”他解释道。“因为我们在模板中加入了灵活性，所以地方团队可以定制并执行自己的活动和忠诚度计划。”

Mag 指出，为了帮助启动这些本地能力，IBM 团队还与数字工厂密切合作，帮助他们建立新的营销和忠诚度实践。Mag 说：“当我们在本地市场建立新的奖励营销团队时，在培训这些团队如何独立管理新平台方面，IBM 通过其 Hyper Care 支持发挥了关键作用。这正是我们在数字工厂成长和发展过程中寻求的支持‘桥梁’。

甚至在合作早期，当 Mag 的团队刚刚起步时，IBM® Application Management Services 也曾在关键的成长时期发挥过类似的按需支持作用。如今，按照设计，他的规模更大、经验更丰富的团队在内部处理这些职能。