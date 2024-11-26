面向销售的生成式 AI

使用生成式 AI 作为销售工具就像员工使用 AI 助手撰写电子邮件一样简单。然而，它往往更深地嵌入到组织的结构中。例如，许多销售部门将生成式 AI 工具集成到客户关系管理 (CRM) 软件中，以获得更加无缝顺滑的工作流程并提高转化率。

销售部门通常会处理从多个渠道收集的大量数据，包括电话、社交媒体、会议记录、定价数据、视频记录、一段时间内的客户偏好、历史客户交互数据和内部数据集。这使得该领域进行生成式 AI 转型的时机已经成熟，因为该技术擅长分析非结构化数据。当生成式 AI 模型随着时间的推移不断“学习”和改进，早期采用者将获得超越同行的显著竞争优势。在企业对企业 (B2B) 环境中尤其如此，因为销售周期通常更长，商品和服务的成本往往更高。根据管理咨询公司 McKinsey 的数据，部署生成式 AI 的数据驱动型 B2B 企业实现市场份额增加的可能性是未予部署企业的 1.7 倍。1

根据 Salesforce 最近的一项调查，销售代表实际花费在销售商品和服务上的时间不到 30%。2随着组织继续将生成式 AI 技术更深入地融入到运营中，销售人员的角色会发生显著改变。借助自动化和生成式 AI，销售主管可能会更加专注于人与人之间的互动和客户关系，而将缺乏创造性的任务交给 AI。