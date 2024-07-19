IBM 拥有超过 282,000 名员工和 50,000 个 IBM 业务合作伙伴，为本公司的云、SaaS、全球市场和 IBM Consulting™ 业务部门提供支持。这些业务部门为全球超过 530,000 家 IBM 客户提供专业知识、解决方案和服务。

将客户和 IBM 员工通信的数百个应用程序和系统考虑在内，您最终会得到一个由人员、技术和数据组成的强大但日益复杂的网络。

IBM 对运营大型企业带来的复杂性并不陌生。

该组织已成功管理多条业务线，包括硬件、软件、服务、新收购和分拆的公司。此外，客户通常使用来自 IBM 多条业务线的解决方案，这些解决方案一直以来由不同的团队使用自有的沟通渠道提供支持。

IBM 认识到，这些不同的渠道只会增加其原有系统的复杂性，无法改善团队之间的信息共享。

客户会根据其产品或服务查询，被引导到不同的支持渠道，并且每次新的互动通常都必须从头开始。客户的电话、电子邮件和聊天记录分散在各个存储库中，而企业其他部门的客服和销售人员无法访问这些存储库。

在内部，IBM 客户服务和 IBM 销售团队的专员缺乏对完整客户数据和活动历史的洞察，这使得实现个性化的客户服务和销售方法面临挑战。为了解决客户的问题或管理其业务，客服和销售人员还必须在多个系统之间来回周折。这不仅很难找到客户咨询的相关答案，而且还增加了数字销售体验的摩擦。

在行业层面，客户和企业都渴望转向数字化的工作和沟通方式。

作为混合云和 AI 技术的创新者，IBM 客户服务和 IBM 销售团队的负责人寻求开创一个数字化、精简、以服务为中心的平台，以整合其基础架构并降低复杂性。