在与 IBM 十多年的密切合作中，奥迪体验到了强大的计算平台与出色的客户服务相结合所带来的优势。事实上，根据 ITIC 的调查报告，IBM® Power Systems 服务器在每个主要可靠性类别中始终排名第一（2020 ITIC Global Server Hardware, Server OS Reliability Report）。

“有了 IBM Power Systems，我们就具备了成熟的技术基础，”奥迪代表说道。“为了最大限度提高连续制造产出，稳定的平台对我们的业务至关重要，我们一直都很重视提高可用性。IBM® Services 始终表现出超越常规的灵活性和意愿，确保我们能够实现 IT 现代化，并成功为业务用户和客户提供数字化转型服务。”

实时洞察、用户体验提升以及新的客户服务给奥迪带来了机遇，奥迪业务部门受此激励，渴望通过实施新一代商务套件 SAP S/4HANA 软件来拓展更多可能性。奥迪已凭借 SAP S/4HANA 在 Power Systems 服务器上实现财务核算，目前正在利用 SAP S/4HANA 来简化控制、整合和数据管理，通过改造旧流程来优化业务运营。

IBM Services® 支持 Audi 利用 SAP S/4HANA 改造任务关键型制造物流的大型项目。IBM Services 与其他咨询合作伙伴一起提供项目管理和质量保证方面的专业知识，以简化实施过程。

Audi 代表说：“其实在开始迁移到 SAP S/4HANA 之前，我们就已经是 IBM Power Systems 上 SAP HANA 的早期采用者了。当我们开始使用 SAP HANA 进行转型时，我们与 IBM 和 SAP 合作开发了 IBM Power Systems 平台的最佳实践，并促进了该解决方案架构的认证。从我们的第一次概念验证到今天，我们从 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 的优化和微调配置中受益匪浅。以 IBM Power Systems 和 SUSE 软件为坚实基础，使用 SAP HANA 向内存计算的转变非常顺利。专用的 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 更新通道在向客户推出补丁之前经过 SAP 的严格测试，最大限度地降低了故障风险并提高了应用程序可用性。”