Audi 与 IBM 和 SVA 建立了成功的合作关系,通过团队合作,将以前两个独立的 Power Systems 环境整合到一个单一的服务合同中。Audi 代表说道:“作为一项精简 IT 采购和简化 IT 管理的战略决策,我们现在可以利用 IBM 的综合管理服务,由 SVA 根据我们的实际需求以服务形式提供额外的基础设施。IT 运营标准化将释放新的协同效应,并进一步提高 IT 效率,以支持我们的数字化转型计划。”

这名代表补充道:“IBM Power Systems 无与伦比的可扩展性和灵活性对我们来说是一个关键优势。我们可以在虚拟机管理程序级别上动态调整资源分配和优先级,确保我们的应用程序始终能够满足我们的业务需求。根据我的经验,IBM 解决方案可提供卓越的业务敏捷性,确保我们拥有创新的自由和能力,并能引领行业。