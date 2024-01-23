奥迪因其造型优美、品质非凡的高档汽车而闻名于世，过去，这些高档汽车主要围绕内燃机来制造。然而，消费者、立法者和这家公司都越来越青睐电动汽车。作为高端汽车制造商，奥迪如何才能提高其产品阵容中插电式混合动力汽车和纯电动汽车的份额呢？
为了应对这些重大的市场变化，Audi 重点关注电气化和混合动力化，同时也关注数字化，包括联网汽车和自动驾驶等前沿领域。从 2021 年到 2025 年，这家汽车制造商计划花费 350 亿欧元用于研发和固定资产投资。它将拨款近 170 亿欧元用于开发未来技术，以便为“Vorsprung durch Technik”品牌承诺注入新的活力，“Vorsprung durch Technik”意为“通过技术取得进步”。Audi 旨在凭借其良好的声誉和长期的经验，创造创新的客户体验，塑造电动和互联高端移动的新时代。
Audi 的一位发言人表示：“在当前这个剧烈而快速的变革时期，业务模式需要做出相应的调整与重塑，我们期望能够达成，灵活、实时的运作流程。作为一家具有前瞻性的公司，我们依靠 IT 服务来加速我们的数字化转型。为了提供业务成功所需的能力，我们依靠灵活的系统来处理快速增长的数据，同时实现业务的现代化和统一化。我们面临的挑战是如何实现这一目标，同时降低运营成本并提高生产效率。”
为要求更严苛的业务流程提供支持，同时使用的服务器数量减少了 66%
高级分析功能的加载速度现已达到典型速度的 100 倍
在与 IBM 十多年的密切合作中，奥迪体验到了强大的计算平台与出色的客户服务相结合所带来的优势。事实上，根据 ITIC 的调查报告，IBM® Power Systems 服务器在每个主要可靠性类别中始终排名第一（2020 ITIC Global Server Hardware, Server OS Reliability Report）。
“有了 IBM Power Systems，我们就具备了成熟的技术基础，”奥迪代表说道。“为了最大限度提高连续制造产出，稳定的平台对我们的业务至关重要，我们一直都很重视提高可用性。IBM® Services 始终表现出超越常规的灵活性和意愿，确保我们能够实现 IT 现代化，并成功为业务用户和客户提供数字化转型服务。”
实时洞察、用户体验提升以及新的客户服务给奥迪带来了机遇，奥迪业务部门受此激励，渴望通过实施新一代商务套件 SAP S/4HANA 软件来拓展更多可能性。奥迪已凭借 SAP S/4HANA 在 Power Systems 服务器上实现财务核算，目前正在利用 SAP S/4HANA 来简化控制、整合和数据管理，通过改造旧流程来优化业务运营。
IBM Services® 支持 Audi 利用 SAP S/4HANA 改造任务关键型制造物流的大型项目。IBM Services 与其他咨询合作伙伴一起提供项目管理和质量保证方面的专业知识，以简化实施过程。
Audi 代表说：“其实在开始迁移到 SAP S/4HANA 之前，我们就已经是 IBM Power Systems 上 SAP HANA 的早期采用者了。当我们开始使用 SAP HANA 进行转型时，我们与 IBM 和 SAP 合作开发了 IBM Power Systems 平台的最佳实践，并促进了该解决方案架构的认证。从我们的第一次概念验证到今天，我们从 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 的优化和微调配置中受益匪浅。以 IBM Power Systems 和 SUSE 软件为坚实基础，使用 SAP HANA 向内存计算的转变非常顺利。专用的 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 更新通道在向客户推出补丁之前经过 SAP 的严格测试，最大限度地降低了故障风险并提高了应用程序可用性。”
如今，IBM Services 管理并运行着六台 IBM Power System E980 服务器，这些服务器配备了最新款 IBM® POWER9 处理器，为奥迪带来了顶级性能和未来增长空间。IBM 白金级合作伙伴 SVA System Vertrieb Alexander 为奥迪提供了系统基础架构即服务，可以提高灵活性。SVA 汽车高级客户经理 Rainer Maiwald 评论道：“通过与 IBM Systems 和 IBM Services 的密切合作，我们为奥迪设计了定制产品，在提高成本效益的同时还能实现最佳性能。这个方法使奥迪能够更快利用最新的 IBM POWER 技术创新获得收益，从而满足动态变化的业务需求。”
此外，Audi 还在两个数据中心部署了 IBM Power System E880、IBM Power System S824 和 IBM Power System E850 服务器。利用 IBM PowerVM® 技术的高级虚拟化功能，该公司在 Power Systems 平台上运行 250 多个 SAP 实例和管理系统。为了满足苛刻的高可用性要求，IBM Services 为任务关键型 SAP 应用程序实施了 IBM PowerHA® 集群。IBM Power VM Live Partition Mobility 等功能有助于确保维护任务期间的业务连续性以及跨所有物理服务器的 SAP 工作负载的优化平衡。
SAP 解决方案已深深融入 Audi 乃至整个 Volkswagen Group 集团的业务结构。该公司依赖于广泛的软件，包括 SAP S/4HANA 套件、SAP HANA 平台、SAP Fiori® 应用程序、用于采购、财务、控制、技术规范和物流管理的 SAP ERP 应用程序，以及 SAP Business Warehouse 、SAP ERP Human Capital Management、SAP E-Recruiting 和 SAP Process Integration。一些工厂使用 SAP ERP 系统管理时间要求严格的物流工作流程，哪怕只是短暂的系统运行中断，也会迅速导致产量下降，让急切等待 Audi 产品的客户等待时间进一步延长。
Audi 不断创新，通过混合云集成增强运营，从而实现本地部署基础设施和公共云产品之间的无缝交互。例如，通过使用作为 SAP Cloud Platform Connectivity 一部分的云连接器，该公司通过完全基于云的 SAP SuccessFactors® 解决方案支持优化的劳动力管理程序。
利用这一高效、灵活的 IT 平台，奥迪还可以向大众集团内的其他品牌提供财务和控制方面的 IT 服务，如 SAP ERP 应用程序等。此外，奥迪还运营着自己定制开发的任务关键型制造管理系统，可确保高效制造高度个性化的汽车，以满足客户的精确要求。这些解决方案在 Power Systems 服务器上的 IBM® AIX 环境中运行，并由 IBM WebSphere Application Server、IBM MQ 和 IBM® Db2 软件提供支持。
Audi 与 IBM 和 SVA 建立了成功的合作关系，通过团队合作，将以前两个独立的 Power Systems 环境整合到一个单一的服务合同中。Audi 代表说道：“作为一项精简 IT 采购和简化 IT 管理的战略决策，我们现在可以利用 IBM 的综合管理服务，由 SVA 根据我们的实际需求以服务形式提供额外的基础设施。IT 运营标准化将释放新的协同效应，并进一步提高 IT 效率，以支持我们的数字化转型计划。”
这名代表补充道：“IBM Power Systems 无与伦比的可扩展性和灵活性对我们来说是一个关键优势。我们可以在虚拟机管理程序级别上动态调整资源分配和优先级，确保我们的应用程序始终能够满足我们的业务需求。根据我的经验，IBM 解决方案可提供卓越的业务敏捷性，确保我们拥有创新的自由和能力，并能引领行业。
业务用户已经体验到了 SAP HANA 内存计算的优势。例如，为了提供数据分析和运营洞察，奥迪运行了 SAP Business Warehouse。这款应用程序现在在 SAP HANA 数据库上运行，有约 6 TB 的数据可供分析，托管在具有 12 TB 主内存的 Power Systems 服务器上。
“将 SAP Business Warehouse 应用程序从传统架构迁移到 SAP HANA 后，我们的数据库大小减少了 50%，”奥迪代表说道。“得益于 IBM POWER9 处理器的性能以及 SAP HANA 的内存技术，业务用户可以比以往更快地访问复杂报告。我们将运营数据加载到数据仓库的速度提高到了 100 倍，从而可以加快利用最新数据获取新的洞察，并优化各级决策。”
迁移到基于 POWER9 处理器的服务器后，奥迪将核心 SAP 工作负载（包括 SAP S/4HANA）的实体系统数量减少了 66%。“在其他平台上，我们需要更多服务器、处理器核心和资源才能为企业稳定提供同等 IT 服务。通过与 SVA 和 IBM 合作部署基于 IBM POWER9 处理器的服务器，我们降低了用电量、提高了能源效率，并且 IT 运营变得更具可持续性。”奥迪代表说道。
利用 SAP S/4HANA，奥迪正在对越来越多的业务流程和应用程序进行现代化改造。许多部门的主要关注点是通过添加实时信息，同时扩展基于 SAP Fiori 用户界面（提供直观的工作体验和完全移动访问）的现代化应用程序的用途，使复杂工作流程得到简化。由于奥迪还要对其他业务领域和平台上提供的 IT 服务进行现代化改造和更新，奥迪、IBM 和 SVA 将持续合作，不断挖掘新的机遇。
“IBM 和 IBM 合作伙伴 SVA 是奥迪的战略合作伙伴，长期以来我们一直保持着高效合作，”奥迪代表说道。“借助 IBM Power Systems 和 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications，我们可以在整个公司范围内利用 SAP S/4HANA 推动实现数字化转型。SAP S/4HANA 应用程序的数量正在快速增长，我们能够轻松且经济高效地应对这种增长，彰显了强大而灵活的 IBM Power Systems 平台的可扩展性优势。”
奥迪代表总结道：“最终，SAP、IBM 和 SVA 的解决方案让我们实现了进一步发展，并帮助我们重塑业务，创造更加环保且可持续的电动汽车未来。”
奥迪（ibm.com 外部链接）是一家全球高档汽车制造商，在 11 个国家或地区建有 17 个生产基地。该公司在 2019 年生产了 180 万辆汽车，吸引了全球 100 多个市场的客户。奥迪成立于 19 世纪，是汽车工程领域的先驱，总部位于德国 Ingolstadt，拥有 87,000 多名员工，2019 财年实现了 550 亿欧元的年收入。
IBM 白金商业合作伙伴 SVA（链接位于 ibm.com 外部）是一家领先的系统集成商，总部位于德国威斯巴登。该公司在德国设有 23 个办事处，拥有 1,700 多名员工，将高质量的 IT 产品与丰富的经验相结合，提供灵活可靠的数据中心基础设施解决方案。
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美国出品，2022 年 4 月。
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