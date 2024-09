统一的端到端服务交付

BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAP 高级供应商方案 作为 RISE with SAP S/4HANA Cloud 专用版的高级供应商,IBM 为迁移到 SAP S/4HANA 的企业提供了全面的解决方案。通过将 IBM Cloud 与我们的咨询、实施、应用程序和技术托管服务相结合,我们可以简化您的旅程,并统一责任。因此,您可以通过更精简、更智能且更具可扩展性的流程,加速推动业务创新。 了解更多 阅读解决方案简介