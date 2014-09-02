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加速 SAP ERP 现代化，降低风险，并实现业务运营转型
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IBM Cloud for SAP Wayfinder 插图
参加于 2024 年 5 月 21 日上午 09:00（美国东部标准时间）举行的网络研讨会，详细了解如何使用 IBM Rapid Discovery 评估为 SAP ERP 现代化奠定基础
为什么选择 IBM Cloud for SAP 加速实现价值

与其他云技术相比，迁移速度提高了 20%[1]，配备唯一提供经 SAP 认证的 Power 和 Intel x86（包括 VMware）实例的 IaaS[2]，可支持客户加速云迁移，而无需重新构建基础架构。

 阅读电子书 降低 SAP IT 部署风险

经 SAP 认证的基础架构中，在最可靠、最安全的系统之上构建的云技术[3]。单个 Power 服务器的平均故障间隔时间超过 100 年[4]。这意味着，IBM® Cloud 发生服务器故障的可能性非常低。

 高可用性和灾难恢复 利用 AI 实现运营转型

通过 watsonx 将智能融入任务关键型业务流程中，从而推动创新并提高运营效率。watsonx 是专为企业设计的 AI 平台，面向业务领域，可在数据所在的任何地方（云端或本地）运行。

 实施 AI 无需过度配置即可扩大规模

与其他云技术相比，大于 6TB 的 SAP HANA 实例的粒度细化了 3 倍，有助于扩展基础架构，而无需过度配置。

 经 SAP 认证的基础架构 值得信赖的 ERP 转型合作伙伴

50 多年来，10,000 多名 SAP 客户信任由 IBM 交付和运行他们的 SAP 系统，并由 IBM® Consulting 实施 300 多个 SAP S/4HANA 项目。我们是值得信赖的咨询和技术合作伙伴，帮助客户共同创造并共同执行他们的转型愿景。

 SAP 咨询服务 利用您所需的 SLA 管理 SAP 应用程序

利用灵活的托管服务选项，管理符合您所需的 SLA 的 SAP 应用程序，这些选项可满足 RISE 中整个 IT 占地面积的需求，以及 SAP 应用程序和其他推动您任务关键型操作的需求。

 SAP 托管服务
IBM Cloud for SAP 的投资回报率
3 年投资回报率高达 212% “我们需要发展，需要一个不会出现任何瓶颈、限制或意外的解决方案。这就是我们部署 IBM Cloud for SAP 的原因。”– 制造业 IT 总监。 查看信息图
统一的端到端服务交付
BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAP 高级供应商方案 作为 RISE with SAP S/4HANA Cloud 专用版的高级供应商，IBM 为迁移到 SAP S/4HANA 的企业提供了全面的解决方案。通过将 IBM Cloud 与我们的咨询、实施、应用程序和技术托管服务相结合，我们可以简化您的旅程，并统一责任。因此，您可以通过更精简、更智能且更具可扩展性的流程，加速推动业务创新。 了解更多 阅读解决方案简介

SAP HANA 和 S/4HANA 解决方案

通过从本地 Power 到支持 RISE 的云端的“同类”迁移，加速 SAP HANA 和 S/4HANA 云技术的现代化改造。 经认证的配置文件 自动化部署
在 VMware SDDC 环境中部署 SAP HANA 和 S/4HANA。 经认证的配置文件 创建实例
在 VPC 基础架构上的 Intel Virtual Server 中部署 SAP HANA 和 S/4HANA。 经认证的配置文件 自动化部署
在 VPC 基础架构上的 Intel Bare Metal 中部署 SAP HANA 和 S/4HANA。 经认证的配置文件 创建实例
在传统上的 Intel Bare Metal 中部署 SAP HANA 和 S/4HANA。 经认证的配置文件 创建实例

SAP NetWeaver 解决方案

通过从本地 Power 到云端的“同类”迁移，加速 SAP NetWeaver 环境的提升和转变。 经认证的配置文件 文档
在 VMware SDDC 环境中部署 SAP NetWeaver。 经认证的配置文件 创建实例
在 VPC 基础架构上的 Intel Virtual Server 中部署 SAP NetWeaver。 经认证的配置文件 自动化部署
在 Intel Bare Metal 基础架构中部署 SAP HANA 和 S/4HANA。 经认证的配置文件 创建实例
在 Intel Bare Metal 基础架构中部署 SAP NetWeaver。 经认证的配置文件 创建实例
成功案例

“IBM Cloud for SAP Certified Infrastructure 的灵活性和成本效益令人印象深刻。随着我们的业务和客户群不断扩大，我们希望能扩展 SAP S/4HANA 以进入新市场。”- Luis Miguel Soto，首席信息官，Cementos Pacsmayo
Polynt

Polynt 将 SAP ERP 迁移到 IBM Cloud，缩短了新业务服务的上市时间，IT 环境的配置速度提高了 78%。

 Ecogas

Ecogas 在基于 IBM® Power10 服务器的混合环境中部署 SAP HANA 2.0，为超过一百万用户提供优质数字服务。

 印度航空公司

Air India SATS 借助 SAP Business One on IBM Cloud 实现快速发展。

 Abou Ghaly

Abou Ghaly Motors 借助 SAP on IBM Cloud 快速推进其数字化转型。

Prysmian Group

将 IT 基础架构成本降低 20%，利用 IBM Cloud 支持新业务增长。

 Tabicel

借助 IBM Cloud Bare Metal Servers 将销售效率提高 30%。
借助 SNP CrystalBridge 进行免费云迁移评估
将 SAP 迁移到 IBM Cloud 上的快速通道

确定 SAP 生产实例的规模和迁移成本。只需点击几下即可免费分析您现有的 SAP 环境，并获得迁移到 IBM Cloud 的精确系统要求。包括不同云许可模型的成本比较和高级 S/4HANA 影响评估。符合条件的客户可使用灵活的选项在 IBM Cloud 上启动 SAP 环境转型。
合作伙伴生态系统
IBM Cloud 业务合作伙伴

借助 IBM Cloud 合作伙伴生态系统，更快、更安全地将 SAP 企业工作负载迁移到云端。

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脚注

[1] IDC 特别报告：2021 年 SAP HANA 和 S/4HANA 的基础架构采用趋势第 2 部分：市场趋势/环境，2021 年 12 月，Doc # US48416021
[2] 经 SAP 认证的 IaaS（ibm.com 外部链接）
[3] ITIC 2023 年全球服务器硬件、服务器操作系统可靠性报告
[4] IBM Power RAS