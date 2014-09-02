通过 watsonx 将智能融入任务关键型业务流程中，从而推动创新并提高运营效率。watsonx 是专为企业设计的 AI 平台，面向业务领域，可在数据所在的任何地方（云端或本地）运行。
与其他云技术相比，大于 6TB 的 SAP HANA 实例的粒度细化了 3 倍，有助于扩展基础架构，而无需过度配置。
50 多年来，10,000 多名 SAP 客户信任由 IBM 交付和运行他们的 SAP 系统，并由 IBM® Consulting 实施 300 多个 SAP S/4HANA 项目。我们是值得信赖的咨询和技术合作伙伴，帮助客户共同创造并共同执行他们的转型愿景。
利用灵活的托管服务选项，管理符合您所需的 SLA 的 SAP 应用程序，这些选项可满足 RISE 中整个 IT 占地面积的需求，以及 SAP 应用程序和其他推动您任务关键型操作的需求。
“IBM Cloud for SAP Certified Infrastructure 的灵活性和成本效益令人印象深刻。随着我们的业务和客户群不断扩大，我们希望能扩展 SAP S/4HANA 以进入新市场。”- Luis Miguel Soto，首席信息官，Cementos Pacsmayo
Polynt 将 SAP ERP 迁移到 IBM Cloud，缩短了新业务服务的上市时间，IT 环境的配置速度提高了 78%。
Ecogas 在基于 IBM® Power10 服务器的混合环境中部署 SAP HANA 2.0，为超过一百万用户提供优质数字服务。
Air India SATS 借助 SAP Business One on IBM Cloud 实现快速发展。
Abou Ghaly Motors 借助 SAP on IBM Cloud 快速推进其数字化转型。
将 IT 基础架构成本降低 20%，利用 IBM Cloud 支持新业务增长。
借助 IBM Cloud Bare Metal Servers 将销售效率提高 30%。
[1] IDC 特别报告：2021 年 SAP HANA 和 S/4HANA 的基础架构采用趋势第 2 部分：市场趋势/环境，2021 年 12 月，Doc # US48416021
[2] 经 SAP 认证的 IaaS（ibm.com 外部链接）
[3] ITIC 2023 年全球服务器硬件、服务器操作系统可靠性报告
[4] IBM Power RAS