内容服务智能地收集、治理、管理和扩充企业内容，从而可以跨任何云以及在任何应用中高效部署这些内容。
数字化转型通常从现代内容服务平台起步。 通过安全地访问和控制范围广泛的内容，包括文档、图像和音频文件，员工就能够随时随地更高效地开展工作，而组织可以打造更出色的客户体验。
企业内容管理系统使用户能够高效地访问整个组织中自己所需的内容。 该系统支持用户通过多种渠道（例如移动服务和桌面）访问内容，而且将内容作为各种不同的功能嵌入到工作流程或应用中，例如企业资源规划 (ERP) 系统。
通过加快客户审批速度、缩短案例管理时间等措施，改善客户体验。
使耗时的手动文档分类和容易出错的元数据输入工作实现自动化。
使用灵活的部署选项，可从整个企业中的众多应用和设备搜索、访问、共享和管理内容。
借助全面而且可扩展的一站式解决方案，以一致的方式对众多存储库和文件共享应用统一的内容治理流程。
使用少代码工具，快速创建容器化的应用，这些应用高度安全，以内容为中心，而且可在任何云端部署。
使用 IBM® FileNet® Content Manager，节省员工时间，改善客户体验 — 这是一种高度灵活、功能齐全的内容管理解决方案，同时为 IBM Cloud Pak® for Business Automation 提供了基础。 了解如何将其作为外部协作解决方案，应用于任何在云端运行的业务应用。
内容服务是 IBM Cloud Pak for Business Automation 的一项关键功能。 您可以找到：
IBM FileNet Content Manager
IBM Cloud Pak for Business Automation
IBM Enterprise Records
IBM Content Collector
自动从内容中收集、分类和抽取数据。
为所有内容服务和资产统筹工作流程。
捕捉出站语句和通信，采用强大的归档、搜索和检索选项。