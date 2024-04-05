IBM Content Manager 是一个强大、灵活、功能齐全的企业内容管理解决方案。使用该解决方案，将能够管理运营关键业务和做出支持决策所需的不断增长的企业内容。它提供了一个集中、安全且可扩展的基础，可以满足所有内容类型的完整内容管理和工作流程要求。