IBM 计划在 2023 年 9 月 30 日之前终止对 IBM Content Manager 8.6 的支持。有关详细信息和帮助，请联系您的 IBM 代表。
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V8.6 终止支持详细信息
IBM Content Manager 是一个强大、灵活、功能齐全的企业内容管理解决方案。使用该解决方案，将能够管理运营关键业务和做出支持决策所需的不断增长的企业内容。它提供了一个集中、安全且可扩展的基础，可以满足所有内容类型的完整内容管理和工作流程要求。
包括 IBM Content Navigator，无需额外付费即可随时随地通过 Web 和移动方式访问信息。
轻松检入检出，简化文档版本管理。提供快速且相关的结果。
帮助简化业务流程并提高效率。与 IBM Case Manager 集成，支持丰富的案例解决方案。
无需任何自定义查看器即可查看数百种不同的文件类型。
提高在整个企业中搜索内容的能力。访问多个存储库和数据类型。
实现协作式文档管理，增强团队的共享和协作能力。
使用 IBM Content Manager Enterprise Edition 加速业务流程并构建专为企业规模设计的敏捷 ECM 框架。
IBM Content Manager for z/OS 专为满足大容量、高性能的企业应用程序需求而设计。
借助社交媒体功能，在云中协作、管理记录、缓解风险、捕获文档并提高员工工作效率。
编辑敏感信息，永久保护文档。
提供安全的 ECM 解决方案，该解决方案支持集中管理用户身份验证和灵活控制访问，以管理运营授权。
某个时段后将内容迁移至成本较低的存储器，或者在可用存储空间低于特定阈值时迁移内容。
构建一个事件通知框架，触发其他企业应用程序中的操作以对 IBM Content Manager 中的事件做出响应。
配置保留策略，控制文档生命周期。自动或手动清除过期文档。