在当今的数字化环境中，企业面临着转型和保持竞争优势的压力。但是，许多数字化转型举措未能达到预期效果，投资回报率令人失望。HFS Research 开展的一项研究表明，只有 25% 的企业报告称其云转型工作在业务成果方面实现了可观的投资回报率。缺乏进展的原因是多方面的。采用速度缓慢、未实现的用例和未解决的云蔓延问题只是导致众多公司止步不前的一小部分挑战。此外，平台扩展、技能提升、网络安全和数据量日益复杂，也加剧了这一问题。
为了克服这些障碍并充分释放数字化转型的潜力，需要采取经过深思熟虑的战略方法。这正是混合设计的用武之地。我们的框架旨在帮助组织以更快的速度和较低的风险实现迁移、现代化和创新，同时提升业务价值、提高工作效率并降低成本。通过重点关注业务成果并充分利用 AI 的力量，企业可以放大混合云投资的回报并加速业务增长。我们的方法强调有针对性的混合云策略、系统化的框架以及通过混合模式和 AI 进行创新的重要性。借助混合设计，您可以重新调整转型策略，并从混合云投资中获得预期的回报。
支持混合设计的计划要想取得成功，就必须考虑 5 个关键优先事项：
混合设计如何创造业务价值。
混合设计采用系统化的价值框架来指导转型之旅，该框架能够评估关键架构组件之间必要的一致性，以实现企业的战略要务。价值框架中的三个领域包括：
播下产品思维、技术和工具的种子并加以扩展，为客户、用户和企业创造更大价值。
重新调整组织和流程，以适应业务运作方式 – 通过将 IT 团队转变为产品工程团队来为此提供支持。
实现技能转型，充分利用以业务加速为目标的混合平台 – 产品工程、云原生和敏捷技能。
在客户旅程的每个阶段，丰富人员、机器和 AI 之间的面对面交互以及数字化交互。
构建跨平台集成模式，处理多个应用程序和生成式 AI 用例场景。
借助嵌入式自动化，实现跨平台集成安全可见性。
跨平台构建和部署模型 – 从而能够由用例和数据驱动，在所需的位置运行模型。
保障模型构建和运行以及其他创新用例的数据可用性，并保障跨平台数据可追溯性。
集成工具推动一致的跨平台开发体验。
无缝容器管理体验和构建-部署-管理能力，包括跨平台监控。
设计和实施运营平台，在混合云环境中实现高效、安全、可扩展的运营。
无论您处于哪个行业细分市场，我们都能利用敏捷方法和可广泛重复使用的蓝图，助您推进在 AWS Cloud 上的设计、迁移和运营活动。
利用我们行业主流的云创新方法和云技术工具来开发和管理应用程序，帮助推动业务增长、提高效率和实现创新。
获取支持，对企业云计算工作负载和应用程序进行现代化改造，并迁移至 Google Cloud 及其他多云平台。
加速您的 Oracle Cloud 之旅，同时释放业务转型的全部价值。
IBM Cloud 与 Red Hat 将市场主流的安全性、企业可伸缩性和开放式创新结合在一起，从而提高业务敏捷性和连续性。
Varun Bijlani 是混合云服务全球执行合伙人。他的工作能够帮助客户定义和执行技术和云策略，以支持其业务目标。他的工作专注于云策略和架构、应用程序转型和产品工程、云平台服务以及 IT 和应用程序运行。
作为 IBM 全球混合云转型服务负责人，Shawn 负责领导全球各个相关团队为客户提供涵盖整个云生命周期的服务，包括咨询、迁移、应用程序现代化、云原生开发和数字产品工程。
Barry 是 Garage 全球负责人和亚太地区混合云服务的 Cloud Advisory 负责人，他与全球主流的组织合作，扩大技术、产品和行业转型的积极影响。
Edward 是全球云咨询业务高级管理战略顾问，负责助力客户开启大规模现代化之旅，协调业务目标与 IT 战略，以推动业务成果优化。
我们与企业合作制定适当的云战略、运营模式、路线图和生态系统。
采用云原生构建战略，以更低的成本加速创新、缩短产品上市时间，并通过开放安全的混合多云平台积极推动营收增长。
我们的应用现代化方法由 Red Hat 提供支持，可帮助您实现应用现代化，无缝迁移至安全敏捷、经济高效的云环境。
我们的混合云管理能力可消除管理各种云端应用程序的复杂性，从而提高投资回报率，并可积极调拨更多资源用于创新。
该平台专为帮助企业加速采用云技术而设计，并提供一致且可预测的结果，以便他们能够把握转型方向。
IBM 与 Red Hat 可以简化混合云的复杂性，提高生产力，并降低交付业务成果的成本。