在当今的数字化环境中，企业面临着转型和保持竞争优势的压力。但是，许多数字化转型举措未能达到预期效果，投资回报率令人失望。HFS Research 开展的一项研究表明，只有 25% 的企业报告称其云转型工作在业务成果方面实现了可观的投资回报率。缺乏进展的原因是多方面的。采用速度缓慢、未实现的用例和未解决的云蔓延问题只是导致众多公司止步不前的一小部分挑战。此外，平台扩展、技能提升、网络安全和数据量日益复杂，也加剧了这一问题。

为了克服这些障碍并充分释放数字化转型的潜力，需要采取经过深思熟虑的战略方法。这正是混合设计的用武之地。我们的框架旨在帮助组织以更快的速度和较低的风险实现迁移、现代化和创新，同时提升业务价值、提高工作效率并降低成本。通过重点关注业务成果并充分利用 AI 的力量，企业可以放大混合云投资的回报并加速业务增长。我们的方法强调有针对性的混合云策略、系统化的框架以及通过混合模式和 AI 进行创新的重要性。借助混合设计，您可以重新调整转型策略，并从混合云投资中获得预期的回报。

支持混合设计的计划要想取得成功，就必须考虑 5 个关键优先事项：