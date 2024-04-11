IBM FileNet Content Manager 是一款灵活、功能齐全的内容管理解决方案，为 IBM® Cloud Pak for Business Automation 的运行奠定基础。该解决方案采用 AI 技术，交付从企业的非结构化内容中获取的深度洞察成果。借助该解决方案，可在任何云上创建富有创新力的业务应用，并更富有成效地管理任何来源的内容。