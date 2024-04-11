IBM FileNet Content Manager 是一款灵活、功能齐全的内容管理解决方案，为 IBM® Cloud Pak for Business Automation 的运行奠定基础。该解决方案采用 AI 技术，交付从企业的非结构化内容中获取的深度洞察成果。借助该解决方案，可在任何云上创建富有创新力的业务应用，并更富有成效地管理任何来源的内容。
利用这 10 个技巧，轻松将 ECM 系统迁移到云端
IBM FileNet 荣获 TrustRadius 2023 年最高评级奖
内容经理和业务用户可使用低代码工具和现代 GraphQL API 来创建安全可靠的、以内容为中心的各类应用，用以处理大批量文档，实现成果交付的目的。
快速搜索整个企业的内容，包括从纸质文档中获取相关信息。从任何设备以及现有应用程序内，与外部用户以安全可靠的方式分享相关内容。
使用深度学习 AI 激活内容，进而从非结构化内容中提取洞察成果和数据。消除手动文档分类和容易出错的元数据输入等任务，最大限度提高生产力。
实现内容管理流程精简化，并在亟需之地及时交付关键内容，籍此减少相关的周转时间。加速执行客户支持查询、付款、批准等操作。
充分利用 FileNet Content Manager 中业已验证的联合内容服务功能，更加安全、一致、智能地管理所有存储库和文件共享的内容。
FileNet Content Manager 针对云原生部署进行了全面的重新设计、重建和优化。现可帮助客户在任何云上加速部署各种内容应用程序。
向外界发送并协作处理个人文档、文件夹和团队空间，同时确保在确保遵守所有安全策略。
上传、索引、编辑、协作和治理基本的销售或服务内容资产，例如报价单、客户电子邮件、合同、案例文档等，无需在各种应用之间来回切换。
依据请求者的角色自动修订文档，根据用户的参数屏蔽信息。获取精简化的安全保障，降低存储和管理成本。
新建或打开文档，与其他用户展开实时无缝协作。
借助低代码开发者工具，更多层面的用户（例如业务分析员和非程序员）能够快速进行原型设计、构建各种应用程序，并将 FileNet 服务嵌入其中。
AI 可做到准确分类并提取关键数据，减少容易出错的数据输入任务，以获取对非结构化数据的洞察分析，并将高质量数据发送至下游应用程序。
除跨库搜索外，还可利用全文和属性搜索模板，轻松查找相关内容。
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