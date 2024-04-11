主页 业务自动化 FileNet Content Manager IBM FileNet Content Manager
云原生内容服务解决方案，可管理、分享和协作内容，以节省员工时间并改善客户体验
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一位女士看着电脑屏幕。
什么是 IBM® FileNet Content Manager？

IBM FileNet Content Manager 是一款灵活、功能齐全的内容管理解决方案，为 IBM® Cloud Pak for Business Automation 的运行奠定基础。该解决方案采用 AI 技术，交付从企业的非结构化内容中获取的深度洞察成果。借助该解决方案，可在任何云上创建富有创新力的业务应用，并更富有成效地管理任何来源的内容。

 

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优势 IBM FileNet Content Manager 如何惠及企业 简化并加快解决方案开发

内容经理和业务用户可使用低代码工具和现代 GraphQL API 来创建安全可靠的、以内容为中心的各类应用，用以处理大批量文档，实现成果交付的目的。

 节省时间并实现可视化管理

快速搜索整个企业的内容，包括从纸质文档中获取相关信息。从任何设备以及现有应用程序内，与外部用户以安全可靠的方式分享相关内容。

 提升生产力

使用深度学习 AI 激活内容，进而从非结构化内容中提取洞察成果和数据。消除手动文档分类和容易出错的元数据输入等任务，最大限度提高生产力。

 改善客户体验

实现内容管理流程精简化，并在亟需之地及时交付关键内容，籍此减少相关的周转时间。加速执行客户支持查询、付款、批准等操作。

产品图像

在 Microsoft Word 中编辑 使用 Microsoft Office 通过 web 系统进行无缝实时协作。
外部文件共享 与外部用户安全共享。
注释和修订 使用高级查看器创建注释、修订内容
IBM FileNet Content Manager 的功能 企业文档管理和治理

充分利用 FileNet Content Manager 中业已验证的联合内容服务功能，更加安全、一致、智能地管理所有存储库和文件共享的内容。

 云原生管理和部署

FileNet Content Manager 针对云原生部署进行了全面的重新设计、重建和优化。现可帮助客户在任何云上加速部署各种内容应用程序。

 安全共享

向外界发送并协作处理个人文档、文件夹和团队空间，同时确保在确保遵守所有安全策略。

 Salesforce 集成

上传、索引、编辑、协作和治理基本的销售或服务内容资产，例如报价单、客户电子邮件、合同、案例文档等，无需在各种应用之间来回切换。

 基于角色的编校

依据请求者的角色自动修订文档，根据用户的参数屏蔽信息。获取精简化的安全保障，降低存储和管理成本。

 MS Office 网络集成

新建或打开文档，与其他用户展开实时无缝协作。

 低代码开发者工具和 GraphQL API

借助低代码开发者工具，更多层面的用户（例如业务分析员和非程序员）能够快速进行原型设计、构建各种应用程序，并将 FileNet 服务嵌入其中。

 AI 驱动型洞察

AI 可做到准确分类并提取关键数据，减少容易出错的数据输入任务，以获取对非结构化数据的洞察分析，并将高质量数据发送至下游应用程序。

 轻松搜索内容

除跨库搜索外，还可利用全文和属性搜索模板，轻松查找相关内容。
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获取更多功能 将 IBM FileNet Content Manager 作为 IBM Cloud Pak for Business Automation 的一部分，从容扩展企业的投资和规模 集成
IBM Cloud Pak for Business Automation 包含配备人工智能驱动的各项功能，一项通用 UI，以及各类低代码工具。
了解 IBM Cloud Pak for Business Automation 完成
享受任务自动化、工作流编排、决策管理、内容服务等功能。
现代
这是一种易于使用的模块化定价方法，您仅需为所需内容付费。
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