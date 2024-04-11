记录管理生命周期流程自动化有助于确保最佳实践并减少用户相关错误。
支持规范的生命周期记录管理，同时将内容保留在原始 IBM 和第三方存储库中。因此可以降低未经授权更改本机内容的风险。
包月访问所有软件和管理服务，包括与本地部署解决方案相同的功能，还能减少对熟练员工的需求。
Enterprise Records 采用 IBM ZeroClick 技术，可在技术层自动执行记录管理策略。
Enterprise Records 提供规范的生命周期记录管理，且无需移动内容。因此可以降低未经授权更改的风险。
Enterprise Records 可自动执行记录管理任务，帮助您加强合规性、缩短周期时间并最大限度地减少错误。
Enterprise Records 从用户和部门系统捕获记录，并确保记录得到准确的声明、分类和认证。
Enterprise Records 减少了审查重要因素、启动保留、管理处置审批以及创建文件计划文件夹所需的手动步骤。
Enterprise Records 可以部署在云上，从而在各种用例中实现出色的可扩展性、安全性、稳定性和移动性。
通过收集、管理和治理来执行数据和内容归档。
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