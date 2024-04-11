主页 业务自动化 Enterprise Records IBM Enterprise Records
一致、安全地管理电子和物理记录
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一位女士在工厂里看着一台笔记本电脑
实现记录管理转型 IBM Enterprise Records 提供内容、流程和连接，协助维护电子和物理记录的合规性记录。该解决方案简化基于记录的活动，促进遵守记录保留政策。IBM 协助组织根据财务、法律和监管要求管理记录。
优势 减少错误并确保合规性

记录管理生命周期流程自动化有助于确保最佳实践并减少用户相关错误。

 确保数据安全

支持规范的生命周期记录管理，同时将内容保留在原始 IBM 和第三方存储库中。因此可以降低未经授权更改本机内容的风险。

 云上提供

包月访问所有软件和管理服务，包括与本地部署解决方案相同的功能，还能减少对熟练员工的需求。
IBM Enterprise Records 关键功能 支持监管合规性

Enterprise Records 采用 IBM ZeroClick 技术，可在技术层自动执行记录管理策略。

 高效的联合功能

Enterprise Records 提供规范的生命周期记录管理，且无需移动内容。因此可以降低未经授权更改的风险。

 自动记录捕获

Enterprise Records 可自动执行记录管理任务，帮助您加强合规性、缩短周期时间并最大限度地减少错误。

 记录生命周期管理

Enterprise Records 从用户和部门系统捕获记录，并确保记录得到准确的声明、分类和认证。

 保留和处置

Enterprise Records 减少了审查重要因素、启动保留、管理处置审批以及创建文件计划文件夹所需的手动步骤。

 支持云内容管理

Enterprise Records 可以部署在云上，从而在各种用例中实现出色的可扩展性、安全性、稳定性和移动性。
保证记录可信合规 IBM Enterprise Records 提供内容、流程和连接，无论用户是否参与，都可协助维护合规性记录。该解决方案还可以作为云上的受管服务，并支持私有云或公共云中的容器化部署。
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资源

使用 IBM Enterprise Records

了解记录管理概念以及 IBM Enterprise Records 的特性和功能。

 最新版本

查看 IBM Enterprise Records 5.2.1 版本说明中的新增功能。

 IBM Knowledge Center

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