主页 业务自动化 Cloud Pak for Business Automation 内容服务 - IBM Cloud Pak for Business Automation
通过加快信息管理和治理流程，打造卓越的客户体验
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插图：连接到笔记本电脑和屏幕的网络浏览器
什么是内容服务？

内容服务旨在收集、治理、管理和丰富企业内容，以便在任何云环境及任何应用高效部署这些内容。
使用方法
实现治理自动化，助力保障合规达标

应用行业领先的自动化治理和高级记录管理功能，包括记录保留和处置、法律信息保留以及更多功能，用以确保合规要求，即使面对不断变化的数据隐私标准，也游刃有余。所有功能均可审计，符合行业标准和政府审计要求。

 
使用高级查看器查看任何类型的内容

通用查看器中包含编校、注释和文档操作等高级选项。基于角色的编校功能可确保只有被授权方才能查看敏感信息。用户使用注释功能标记内容，以便他人查看或供将来参考。内容编辑、内容分割、文档合并及页面旋转等额外文档操作无需用户下载内容即可完成。
有效管理任何来源的内容

通过智能文档分类和非结构化内容的数据提取，在保持安全合规的同时，最大限度地利用企业内容。细粒度级别的严密安全性可确保从任何设备进行正确访问。采用经过验证的联合功能，以协调一致的方式管理来自所有存储库和文件共享平台的内容。采用业已验证的可靠功能，批量管理内容，文档规模可扩展至数十亿份。
自定义用户体验 可高度定制的用户界面可完全满足企业各部门的个性化需求，确保每条业务线都能满足各自部门的要求。轻松定制用户界面和桌面，以满足用户所在工作地点的需要。
使用常用应用开展协作，实现内容共享 直接通过 Microsoft Office 等常用办公应用无缝编辑内容。利用评论、点赞和标签等社交功能，可以更轻松地向团队成员沟通各种变动。创建自定义“团队空间”，以获得针对特定部门或特定项目的定制体验。在与客户或合作伙伴分享内容或文件夹时，利用自定义消息、到期日及其他安全设置措施，获得更高的安全性。
内容服务功能

针对内容提供无缝管理与协作所需的一切支持

 可扩展性

运行关键工作负载，将文档规模扩展至数十亿份，并利用可扩展性测试方案确保实现强大的功能。

 云原生部署

通过优化云原生管理和部署，企业可在任何云上更快速部署各种内容应用程序。

 无代码设置

采用可视化、一路点击式方法，创建文档处理流程，构建各种应用程序。

 高度安全的共享机制

在遵守安全策略的情况下，向外界发送文档、文件夹和团队空间，并展开相关协作。

 基于角色的编校

根据请求者角色自动编校文档，在确保合规的同时，可更加简明高效地获得安全保障。

 低代码开发者工具

低代码工具和 GraphQL API 可让非程序员快速构筑原型并构建各种应用程序，并将内容服务嵌入其中。

 AI 驱动型洞察

利用人工智能对关键数据进行准确分类、提取并获取洞察成果，并将高质量数据发送至下游应用程序。

 跨存储库联合

可通过联合服务，将多个存储库整合为单一的统一资源库，企业可籍此随时随地管理和查找任何位置的内容。

 可配置的用户体验

可高度定制的用户界面完全满足企业各部门的个性化需求，也可自定义桌面服务。

 细粒度级别的严密安全性

安全性以对象与文件夹级别、关系、甚至内容属性为基础，可确保访问的适当性。

 完整的生命周期治理

从归档到保留和处理，可自动、手动应用治理策略，或制定事件驱动型策略。

 用于激活内容的工具

API 包括 WebServices、Java、.NET、JavaScript 和 CMIS。可利用事件通知将内容与常用应用程序相连。

 可扩展性测试方案

一组功能和可扩展性测试方案，可确保企业通过运行关键工作负载，将其文档规模扩展至数十亿份。

 全面管理

通过定义文档类型和元数据以及配置审计和报告等措施，来管理整体内容生命周期。

 灵活存储

可在任何存储设备之间移动内容而不中断其管理，并在任何云端无缝运行内容服务。

 移动设备兼容性

除了桌面和浏览器应用外，还可以在移动端轻松浏览、搜索、查看和协作管理内容。

 灵活归档

将 SAP、Microsoft SharePoint、Microsoft Exchange、Lotus Notes 和文档系统的内容进行存档，以实现长期管理。

 企业视频流

将视频内容的生命周期与其他资产一起管理，并使用 IBM Enterprise Video Streaming 进行点播播放。
与常用应用程序整合 部署 Salesforce，提升运维效率

上传、索引、编辑、协作和治理基本的销售或服务内容资产，例如报价单、客户电子邮件、合同、案例文档等，无需在各种应用之间来回切换。

 Microsoft 365

在 Microsoft Office、Outlook、Teams 和 SharePoint 中创建新文档或打开现有文档，与其他用户实时展开无缝协作。

 使用 SAP，提高管理效率

归档 SAP 数据，将事务与支持文档联系起来，同时确保适当的治理和合规性。
IBM [内容服务] 在数字化转型过程中为企业提供了巨大的帮助。 System integrator unit head Finance industry Gartner Peer Insights Omdia Universe 报告
采取后续步骤

第一步：先预订与 IBM 专家的会议，讨论如何满足您的特定业务需求。

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