应用行业领先的自动化治理和高级记录管理功能，包括记录保留和处置、法律信息保留以及更多功能，用以确保合规要求，即使面对不断变化的数据隐私标准，也游刃有余。所有功能均可审计，符合行业标准和政府审计要求。
通用查看器中包含编校、注释和文档操作等高级选项。基于角色的编校功能可确保只有被授权方才能查看敏感信息。用户使用注释功能标记内容，以便他人查看或供将来参考。内容编辑、内容分割、文档合并及页面旋转等额外文档操作无需用户下载内容即可完成。
通过智能文档分类和非结构化内容的数据提取，在保持安全合规的同时，最大限度地利用企业内容。细粒度级别的严密安全性可确保从任何设备进行正确访问。采用经过验证的联合功能，以协调一致的方式管理来自所有存储库和文件共享平台的内容。采用业已验证的可靠功能，批量管理内容，文档规模可扩展至数十亿份。
针对内容提供无缝管理与协作所需的一切支持
运行关键工作负载，将文档规模扩展至数十亿份，并利用可扩展性测试方案确保实现强大的功能。
通过优化云原生管理和部署，企业可在任何云上更快速部署各种内容应用程序。
采用可视化、一路点击式方法，创建文档处理流程，构建各种应用程序。
在遵守安全策略的情况下，向外界发送文档、文件夹和团队空间，并展开相关协作。
根据请求者角色自动编校文档，在确保合规的同时，可更加简明高效地获得安全保障。
低代码工具和 GraphQL API 可让非程序员快速构筑原型并构建各种应用程序，并将内容服务嵌入其中。
利用人工智能对关键数据进行准确分类、提取并获取洞察成果，并将高质量数据发送至下游应用程序。
可通过联合服务，将多个存储库整合为单一的统一资源库，企业可籍此随时随地管理和查找任何位置的内容。
可高度定制的用户界面完全满足企业各部门的个性化需求，也可自定义桌面服务。
安全性以对象与文件夹级别、关系、甚至内容属性为基础，可确保访问的适当性。
从归档到保留和处理，可自动、手动应用治理策略，或制定事件驱动型策略。
API 包括 WebServices、Java、.NET、JavaScript 和 CMIS。可利用事件通知将内容与常用应用程序相连。
一组功能和可扩展性测试方案，可确保企业通过运行关键工作负载，将其文档规模扩展至数十亿份。
通过定义文档类型和元数据以及配置审计和报告等措施，来管理整体内容生命周期。
可在任何存储设备之间移动内容而不中断其管理，并在任何云端无缝运行内容服务。
除了桌面和浏览器应用外，还可以在移动端轻松浏览、搜索、查看和协作管理内容。
将 SAP、Microsoft SharePoint、Microsoft Exchange、Lotus Notes 和文档系统的内容进行存档，以实现长期管理。
将视频内容的生命周期与其他资产一起管理，并使用 IBM Enterprise Video Streaming 进行点播播放。
上传、索引、编辑、协作和治理基本的销售或服务内容资产，例如报价单、客户电子邮件、合同、案例文档等，无需在各种应用之间来回切换。
在 Microsoft Office、Outlook、Teams 和 SharePoint 中创建新文档或打开现有文档，与其他用户实时展开无缝协作。
归档 SAP 数据，将事务与支持文档联系起来，同时确保适当的治理和合规性。