通过智能文档分类和非结构化内容的数据提取，在保持安全合规的同时，最大限度地利用企业内容。细粒度级别的严密安全性可确保从任何设备进行正确访问。采用经过验证的联合功能，以协调一致的方式管理来自所有存储库和文件共享平台的内容。采用业已验证的可靠功能，批量管理内容，文档规模可扩展至数十亿份。