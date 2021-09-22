客户关系管理 (CRM) 是一组集成技术，用于记录、跟踪和管理组织与现有客户和潜在客户的关系和互动。
CRM 支持销售流程，并可推进企业资源规划 (ERP) 计划。CRM 软件可帮助公司衡量和控制其潜在客户的开发和销售渠道。
客户关系管理软件可帮助公司衡量和控制其潜在客户的开发和销售渠道。CRM 还可用于潜在客户管理、销售预测、管理与潜在客户的沟通，以及需要快速、高效数据的忙于业务的销售团队。例如，在客户服务中心环境中，销售 CRM 系统可以分析与新潜在客户进行后续沟通的频率、次数和结果。随着时间的推移，这可以产生更好的用户留存率和更优质的客户体验。然后，这些数据会用于研究和分析整体客户关系，并改进工作流程。
目前的 CRM 解决方案包含与部署规模、业务模式和垂直行业相关的多种技术，以便增强客户体验。CRM 套件还可以提供工具，例如在线聊天和文档共享应用程序。除了支持 Mailchimp 等电子商务和营销工具之外，CRM 应用程序还提供订单、收入、社交媒体和机会管理功能。
Forrester 的《CRM 运行手册》表明，61% 的全球软件决策者正在实施、已经实施或正在扩展其客户服务软件的实施。与此同时，58% 的软件决策者打算针对销售自动化 (CRM) 应用程序采取同样的措施；17% 的决策者计划在未来一年内采用客户服务软件；18% 的决策者打算采用销售自动化。
好的 CRM 在妥善集成到您的系统中时，会通过两种重要方式为您的业务增加价值：
在量化 CRM 的商业价值时，其优势应涉及创收和成本效益。因此，您的 CRM 应支持现有的业务流程和技术能力。根据 Forrester 称，CRM 的优点可分为三类：
这些优点有助于建立客户终身价值，最终提高用户留存率。事实上，仅 CRM 自动化一项就将用户留存率提高了 15%1。
企业对企业 (B2B) 企业的 CRM 需求和能力不同于企业对消费者 (B2C) 企业，就像小型企业的 CRM 需求和能力与大公司不同一样。一些 CRM 套件会迎合个人企业主和小型团队的需求（例如联系人管理工具、社交渠道互动、电子邮件营销活动）。供应商还可以为销售人员、客户服务代表和营销团队提供端到端 CRM 解决方案。
CRM 系统主要有三种类型，深入了解每种系统可以帮助企业主确定最适合他们的系统。
运营型 CRM：运营型 CRM 系统最为常见，其功能范围也最广。它专注于前端客户互动和优化业务运营。其主要目的是帮助团队更深入地了解客户，进而优化客户体验，并建立更牢固的客户关系。
运营型 CRM 系统可获取客户详细信息，并在企业内的不同领域使用这些数据，例如通过营销自动化、销售自动化和服务自动化来使用。由于运营型 CRM 的成功取决于组织的数据输入，因此这可能是一个值得但耗时的过程。以下是运营型 CRM 的一些优势：
分析型 CRM：分析型 CRM 的主要目的是帮助组织分类和管理大量数据，并将其转化为可操作的见解，以改善客户体验。分析型 CRM 保存的数据通常会包括数据趋势、渠道和客户偏好。
这种类型的 CRM 可能最适合拥有大量需要分析的数据的大中型组织。虽然这可能是一个极其高效的 CRM，但是技术性也会很强，因此拥有合适的员工非常重要。
SAP 就是一种分析型 CRM。IBM Consulting 借助数据和 AI 来激活 SAP 的企业级客户体验解决方案，从而打造世界一流的客户体验。以下是分析型 CRM 的一些优势：
协作型 CRM：正如标题所述，协作型 CRM 涉及多个团队在组织内协作，以共享客户数据。该系统有时被称为战略型 CRM，可使用相同的客户基本数据，然后创建清晰简洁的方法，以便管理客户关系。协作型 CRM 系统通常由两个部分组成：互动管理和渠道管理。
它最适合在多地运营的组织，以便这类组织能够更好地沟通和共享客户信息。例如，Microsoft Dynamics 365 与 IBM Consulting 合作，可以帮助客户定制安全的混合多云之旅，并充分利用 AI 和 Microsoft Cloud 的潜力。以下是协作型 CRM 的一些优势：
小型组织通常只需要一种 CRM 工具，而大型组织可能需要更多的 CRM 应用程序和第三方集成。无论公司规模如何，能够统一各部门数据录入、业务流程和安全性的多功能 CRM 平台在市场上的地位日益突出：
其他值得一提的 CRM 类型包括本地部署、基于云的 CRM 和可定制的 CRM。可供选择的 CRM 选项有很多，并可以适合任何类型的组织，包括从初创公司一直到拥有多个地点的全球公司。总有一种 CRM 选项可以满足您的业务需求，并在整个客户生命周期中增强客户体验。
客户参与度和客户忠诚度的转变是 CRM 的主要优势之一，而且必须逐步实现。Forrester 确定了与 CRM 实施相关的三个重要风险领域1：
为了保持竞争力，并实现客户满意度，各公司必须采用能提供功能丰富的产品和服务的创新 CRM 工具，这些产品和服务通常针对特定行业，并倾向于最新技术，例如 AI CRM。AI 客户关系管理软件利用 AI 和传统 CRM 工具的力量来增强客户体验和客户互动。
AI CRM 的一个实际应用示例：IBM 和 Salesforce 与值得信赖的顾问、设计师和工程师团队合作，运用深厚的行业专业知识，最终改变了工作方式。该项目改善了员工体验，并更好地满足了客户需求。
随着多种解决方案的出现，重点是要考虑是什么推动了您的整体业务目标。无论是应用程序的技术、架构、功能，是可用性项目的总体成本、风险和速度，还是所选供应商提供的产品愿景和合作伙伴服务，您的 CRM 对于您的企业当前和未来的发展都至关重要。
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