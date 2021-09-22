企业对企业 (B2B) 企业的 CRM 需求和能力不同于企业对消费者 (B2C) 企业，就像小型企业的 CRM 需求和能力与大公司不同一样。一些 CRM 套件会迎合个人企业主和小型团队的需求（例如联系人管理工具、社交渠道互动、电子邮件营销活动）。供应商还可以为销售人员、客户服务代表和营销团队提供端到端 CRM 解决方案。

CRM 系统主要有三种类型，深入了解每种系统可以帮助企业主确定最适合他们的系统。

运营型 CRM：运营型 CRM 系统最为常见，其功能范围也最广。它专注于前端客户互动和优化业务运营。其主要目的是帮助团队更深入地了解客户，进而优化客户体验，并建立更牢固的客户关系。

运营型 CRM 系统可获取客户详细信息，并在企业内的不同领域使用这些数据，例如通过营销自动化、销售自动化和服务自动化来使用。由于运营型 CRM 的成功取决于组织的数据输入，因此这可能是一个值得但耗时的过程。以下是运营型 CRM 的一些优势：

销售运营： 运营型 CRM 可帮助企业实现整个销售周期的自动化，并帮助他们跟踪重要事项，例如客户互动和销售预测。

运营型 CRM 可帮助企业实现整个销售周期的自动化，并帮助他们跟踪重要事项，例如客户互动和销售预测。 客户服务： 通过向组织内所有员工提供客户信息访问权限，运营 CRM 帮助企业提高整个业务范围内的客户互动质量。

通过向组织内所有员工提供客户信息访问权限，运营 CRM 帮助企业提高整个业务范围内的客户互动质量。 市场营销：借助运营型 CRM，组织可以自动执行营销任务，创建量身定制的促销活动，从而加快增长速度。运营型 CRM 提供的客户特定信息有助于个性化营销活动，并根据您的需要设计这些活动。

分析型 CRM：分析型 CRM 的主要目的是帮助组织分类和管理大量数据，并将其转化为可操作的见解，以改善客户体验。分析型 CRM 保存的数据通常会包括数据趋势、渠道和客户偏好。

这种类型的 CRM 可能最适合拥有大量需要分析的数据的大中型组织。虽然这可能是一个极其高效的 CRM，但是技术性也会很强，因此拥有合适的员工非常重要。

SAP 就是一种分析型 CRM。IBM Consulting 借助数据和 AI 来激活 SAP 的企业级客户体验解决方案，从而打造世界一流的客户体验。以下是分析型 CRM 的一些优势：

数据挖掘： 分析型 CRM 通常使用数据挖掘技术来绘制趋势图，并提供清晰且更为深入的客户旅程洞察。数据挖掘有几种方法，包括关联、分类和监控对象。

分析型 CRM 通常使用数据挖掘技术来绘制趋势图，并提供清晰且更为深入的客户旅程洞察。数据挖掘有几种方法，包括关联、分类和监控对象。 销售机会： 通过分析客户数据，组织可以了解客户的偏好和趋势。然后，这些信息可以转化为个性化的营销和销售技巧。分析型 CRM 为组织提供机会持续监控销售活动和营销活动。

通过分析客户数据，组织可以了解客户的偏好和趋势。然后，这些信息可以转化为个性化的营销和销售技巧。分析型 CRM 为组织提供机会持续监控销售活动和营销活动。 趋势预测：分析型 CRM 为组织提供所需的数据，以便深入研究历史销售趋势，并与当前的市场状况进行比较。此类信息比较有助于监控采购行为和预测趋势，如趋势发展的速度。

协作型 CRM：正如标题所述，协作型 CRM 涉及多个团队在组织内协作，以共享客户数据。该系统有时被称为战略型 CRM，可使用相同的客户基本数据，然后创建清晰简洁的方法，以便管理客户关系。协作型 CRM 系统通常由两个部分组成：互动管理和渠道管理。

它最适合在多地运营的组织，以便这类组织能够更好地沟通和共享客户信息。例如，Microsoft Dynamics 365 与 IBM Consulting 合作，可以帮助客户定制安全的混合多云之旅，并充分利用 AI 和 Microsoft Cloud 的潜力。以下是协作型 CRM 的一些优势：

集成数据： 协作型 CRM 的优点在于它可以通过不同的平台连接您的客户。通过数据整合，有助于简化互动和将客户服务中心活动与公司内其他部门连接起来。

协作型 CRM 的优点在于它可以通过不同的平台连接您的客户。通过数据整合，有助于简化互动和将客户服务中心活动与公司内其他部门连接起来。 客户保留： 通过此软件，组织可以建立针对消费者的客户档案。有了正确的数据和最新的信息，组织可以保留现有客户并推动客户参与。

通过此软件，组织可以建立针对消费者的客户档案。有了正确的数据和最新的信息，组织可以保留现有客户并推动客户参与。 简化工作流程：由于客户互动数据均集中在一个位置，组织不同部门的员工可以减少搜索信息的时间，将更多时间用于查看单个案例文件。通过协作式 CRM，每个组织成员都能实时获得所需信息，而不必去找一个不一定拥有相关信息的人。

小型组织通常只需要一种 CRM 工具，而大型组织可能需要更多的 CRM 应用程序和第三方集成。无论公司规模如何，能够统一各部门数据录入、业务流程和安全性的多功能 CRM 平台在市场上的地位日益突出：

市场营销： 多渠道信息传递和分发。





多渠道信息传递和分发。 B2B/B2C： 电子商务和销售周期自动化。





电子商务和销售周期自动化。 支持：客户参与度和满意度。

其他值得一提的 CRM 类型包括本地部署、基于云的 CRM 和可定制的 CRM。可供选择的 CRM 选项有很多，并可以适合任何类型的组织，包括从初创公司一直到拥有多个地点的全球公司。总有一种 CRM 选项可以满足您的业务需求，并在整个客户生命周期中增强客户体验。