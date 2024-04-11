主页 存储 Fusion IBM Fusion
部署 OpenShift 应用程序和 watsonx 最简单的方法。
虚拟交互式演示
IBM Storage Fusion UI 的扁平式插图，显示面向 Red Hat OpenShift 的存储和数据管理功能

Fusion 提供两个灵活的选项，支持您的混合云需求。

Fusion HCI System 提供完全集成的一站式平台，用于运行和维护所有本地部署的 Red Hat OpenShift 应用程序。

Fusion 软件可在运行 Red Hat OpenShift 的任何位置运行，如公共云、本地部署、裸机和虚拟机上。

 IBM watsonx.data 与 IBM Storage Fusion HCI System 搭配使用
利用 IBM Fusion 和 Red Hat OpenShift 体验无缝虚拟化和容器化

按需：使用 Intel CPU 加速 Fusion HCI
优势
加速实现价值

集成硬件、Red Hat OpenShift 和数据服务，消除兼容问题并缩短设置时间，使您能够在创纪录的时间内启动并运行容器化应用程序，从而加快创新速度并缩短上市时间。
降低总体拥有成本

通过支持平台工程师集中管理 OpenShift、简化运营、优化资源利用率，同时降低运营的复杂性和成本，从而简化 OpenShift 应用程序的基础架构和数据服务。
提升生产力

通过简化平台工程师的基础架构管理，使开发人员能够专注于编码和创新，并借助标准化的简化环境促进两个团队之间的协作，从而提高工作效率。
降低风险

提高应用程序可用性，并降低网络和存储相关问题的风险。专用高速内部网络与 NVMe 存储搭配使用，确保满足性能目标。强大的数据复制与故障转移策略相结合，确保任务关键型应用程序的不间断可用性。

借助具有本地缓存功能的 IBM Fusion HCI System 和 IBM watsonx.data，实现远程 S3 查询提速 90 倍

*与不使用 IBM Fusion System 缓存功能和 watsonx.data 相比。

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功能 Fusion 的核心价值源自“Fusion 5”，即五种基础应用程序数据服务，可跨公共云和本地部署裸机或虚拟化平台提供一致的体验。 数据持久化

平台工程和应用程序开发团队借助 Fusion 的数据存储配置自动化提高了工作效率。

 数据恢复能力

确保数据始终可用，即使在事件中断或系统故障期间亦然。

 数据安全

数据加密、保留和恢复，以防止有意或无意的数据丢失。

 数据移动性

应用程序需要从边缘运行到核心再到云，这也对数据的可移动性有要求。

 数据编目

数据科学家寻求简单快捷的方法来大规模创建可操作的数据洞察。​

用例

借助 Red Hat OpenShift 加速实现混合云的价值
借助 IBM Fusion，客户可以自信地对旧版应用程序进行现代化改造，并部署由企业级数据持久化、弹性、安全性、移动性和编目功能支持的下一代工作负载。​
联系我们以了解灵活的部署和定价选项。
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采取后续步骤

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