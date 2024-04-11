Fusion 提供两个灵活的选项，支持您的混合云需求。
Fusion HCI System 提供完全集成的一站式平台，用于运行和维护所有本地部署的 Red Hat OpenShift 应用程序。
Fusion 软件可在运行 Red Hat OpenShift 的任何位置运行，如公共云、本地部署、裸机和虚拟机上。
按需：使用 Intel CPU 加速 Fusion HCI
集成硬件、Red Hat OpenShift 和数据服务，消除兼容问题并缩短设置时间，使您能够在创纪录的时间内启动并运行容器化应用程序，从而加快创新速度并缩短上市时间。
通过支持平台工程师集中管理 OpenShift、简化运营、优化资源利用率，同时降低运营的复杂性和成本，从而简化 OpenShift 应用程序的基础架构和数据服务。
通过简化平台工程师的基础架构管理，使开发人员能够专注于编码和创新，并借助标准化的简化环境促进两个团队之间的协作，从而提高工作效率。
提高应用程序可用性，并降低网络和存储相关问题的风险。专用高速内部网络与 NVMe 存储搭配使用，确保满足性能目标。强大的数据复制与故障转移策略相结合，确保任务关键型应用程序的不间断可用性。
*与不使用 IBM Fusion System 缓存功能和 watsonx.data 相比。
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平台工程和应用程序开发团队借助 Fusion 的数据存储配置自动化提高了工作效率。
确保数据始终可用，即使在事件中断或系统故障期间亦然。
数据加密、保留和恢复，以防止有意或无意的数据丢失。
应用程序需要从边缘运行到核心再到云，这也对数据的可移动性有要求。
数据科学家寻求简单快捷的方法来大规模创建可操作的数据洞察。